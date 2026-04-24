Пеле – лучший бразильский игрок в истории по версии FourFourTwo, Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Ривалдо – 6-й, Кака – 10-й. Лучшего бомбардира сборной Неймара нет в списке
Первую строчку занял трехкратный чемпион мира Пеле.
1. Пеле;
2. Роналдо;
3. Гарринча;
4. Роналдиньо;
5. Ромарио;
6. Ривалдо;
7. Зико;
8. Сократес;
9. Жаирзиньо;
10. Кака.
Отметим, что лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар (79 голов) не попал в список.
Что делать с Челестини?25904 голоса
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: FourFourTwo
Этот чел в прайме всегда за сборную играл с такими вдохновением с которым вообще мало кто-то играет в современном футболе
На домашнем чемпионате он просто вез всю сборную на себе, в атаке был Фред, меня такие именно такое всегда вдохновляло в спорте - чистая страсть помноженная на мастерство
То что это было не всегда или не так долго больше применимо к клубной карьере, в сборной он сделал практически все что мог, только в Росиии, пожалуй, слабый турнир выдал
Гол Хорватам на прошлом чм - вот это для меня и есть футбол, как и пас того же Месси с голландцами, просто чистый кайф
Не быть в топ 10 просто смешно
Да, классный игрок, но рядом с теми, кто представлен в списке он смотрелся бы искусственно притянутым. Не дотягивает до их уровня, и сильно.
Понятно, что всегда стараются лепить звёзд их того, что есть, но здесь нужно пенять на время. Такая вот звезда. Такая сейчас Бразилия.
И это даже если не учитывать его отношение к игре собственно.