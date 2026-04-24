Пеле – лучший бразильский игрок в истории по версии FourFourTwo, Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Ривалдо – 6-й, Кака – 10-й. Лучшего бомбардира сборной Неймара нет в списке

Неймар не попал в топ-10 бразильских футболистов от FourFourTwo.

Британский журнал FourFourTwo составил топ-10 лучших бразильских футболистов в истории. 

Первую строчку занял трехкратный чемпион мира Пеле. 

1. Пеле;

2. Роналдо;

3. Гарринча;

4. Роналдиньо;

5. Ромарио;

6. Ривалдо;

7. Зико;

8. Сократес;

9. Жаирзиньо;

10. Кака. 

Отметим, что лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар (79 голов) не попал в список. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: FourFourTwo
Честно говоря не понимаю почему Неймара так отменяют, век однодневной памяти какой-то
Этот чел в прайме всегда за сборную играл с такими вдохновением с которым вообще мало кто-то играет в современном футболе
На домашнем чемпионате он просто вез всю сборную на себе, в атаке был Фред, меня такие именно такое всегда вдохновляло в спорте - чистая страсть помноженная на мастерство
То что это было не всегда или не так долго больше применимо к клубной карьере, в сборной он сделал практически все что мог, только в Росиии, пожалуй, слабый турнир выдал
Гол Хорватам на прошлом чм - вот это для меня и есть футбол, как и пас того же Месси с голландцами, просто чистый кайф
Не быть в топ 10 просто смешно
Дети, учите уроки...
Ну хоть здесь про Ривалдо не забыли
Есть мнение что в 2002-году из тройки Ро-Ри-Ро самым важным элементом был именно Ривалдо, да та симуляция против Турции подпортила его имидж, но по карьере он не был симулянтом, а был футболистом высочайшего уровня, и иногда не справедливо, что он упоминается гораздо реже чем Роналдо и Роналдиньо
Когда составляли список Неймар просто к сестре на ДР уехал.
Зико вообще "белым Пеле " называли, по скиллам это железный топ-5 в истории Бразилии
Отсюда и понятен нынешний уровень сб Бразилии, ни одного достойного игрока супер звезды в современности. В рейтинге все игроки прошлого. И всё по делу, ни Винисиусы ни Рафиньи и Ришарлисоны не достойны этого списка.
Очень адекватный список
Кафу, Роберто Карлос?!
Выдающиеся игроки, но кого из этого списка предлагаешь убрать, чтобы их добавить?
Кака без сомнения поменял бы на легендарного Роберто Карлоса
Вава ещё был. И капитан у них крутой ещё был
Без одноногого Абелардо из ГазМяса не считается
В смысле одной ногой играл? Вспомнился бородатый прикол - есть футболисты с рабочей правой ногой, есть с левой. У Погребняка обе ноги не рабочие
"Быстроногий бразилец! Абелардо!". При чем Абелардо же был игрок, но испанец. Защитник из Барсы
Не очень понимаю, почему в заголовке упомянут Неймар.
Да, классный игрок, но рядом с теми, кто представлен в списке он смотрелся бы искусственно притянутым. Не дотягивает до их уровня, и сильно.
Понятно, что всегда стараются лепить звёзд их того, что есть, но здесь нужно пенять на время. Такая вот звезда. Такая сейчас Бразилия.
И это даже если не учитывать его отношение к игре собственно.
