Пеле – лучший бразильский игрок в истории по версии FourFourTwo, Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Ривалдо – 6-й, Кака – 10-й. Лучшего бомбардира сборной Неймара нет в списке

Неймар не попал в топ-10 бразильских футболистов от FourFourTwo.

Британский журнал FourFourTwo составил топ-10 лучших бразильских футболистов в истории. Первую строчку занял трехкратный чемпион мира Пеле. 1. Пеле; 2. Роналдо; 3. Гарринча; 4. Роналдиньо; 5. Ромарио; 6. Ривалдо; 7. Зико; 8. Сократес; 9. Жаирзиньо; 10. Кака. Отметим, что лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар (79 голов) не попал в список.