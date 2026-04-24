Тренер «Зенита» Оливейра не боится увольнения, если клуб не станет чемпионом: «Штаб проделал всю необходимую работу. Мы выложились по полной»

Тренер «Зенита» Оливейра не боится увольнения, если клуб не выиграет РПЛ.

– Вы не боитесь, что вас и Семака могут уволить из «Зенита», если клуб опять не станет чемпионом?

– Нет, потому что я уверен, что тренерский штаб проделал всю необходимую работу, чтобы «Зенит» стал чемпионом в этом сезоне. Мы выложились по полной, так что я за это не переживаю, – сказал Оливейра.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на один балл за 4 тура до конца.