Тренер «Зенита» Оливейра не боится увольнения, если клуб не станет чемпионом: «Штаб проделал всю необходимую работу. Мы выложились по полной»
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос о своем будущем в клубе.
– Вы не боитесь, что вас и Семака могут уволить из «Зенита», если клуб опять не станет чемпионом?
– Нет, потому что я уверен, что тренерский штаб проделал всю необходимую работу, чтобы «Зенит» стал чемпионом в этом сезоне. Мы выложились по полной, так что я за это не переживаю, – сказал Оливейра.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на один балл за 4 тура до конца.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Кроме того, абсолютно непонятна подготовка и тренировочный процесс, и почему команда каждый раз во 2-м тайме пешком ходит. Это при том, что у Зенита сильнейшая обойма в чемпионате.
Это только малая часть вопросов к Семаку и его помощникам.
работу тренерского штаба вообще не видно