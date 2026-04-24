  • Тренер «Зенита» Оливейра не боится увольнения, если клуб не станет чемпионом: «Штаб проделал всю необходимую работу. Мы выложились по полной»
25

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

Вы не боитесь, что вас и Семака могут уволить из «Зенита», если клуб опять не станет чемпионом?

– Нет, потому что я уверен, что тренерский штаб проделал всю необходимую работу, чтобы «Зенит» стал чемпионом в этом сезоне. Мы выложились по полной, так что я за это не переживаю, – сказал Оливейра. 

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на один балл за 4 тура до конца. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Выложились по полной,значит пора на покой,отдохнуть
Игра в атаке оставляет желать лучшего. Один удар в створ за матч, такие ощущения, что Семак учит только бегать и владеть мячом
Ответ Вертуальный Человек
По поводу "владеть мячом" есть большие сомнения...
Ответ Дмитрий Калибабчук
Зенит "владеет мячом" (вернее катает вату) только, когда соперника устраивает счет. Как только сопернику нужно забивать "владение" куда-то испаряется и начинается знаменитая семаковская держисрака.
3-е место по забитым голам(8 из которых с мусорных пенальти), 7-ое место по xG - отличная работа с самым дорогим и самым глубоким составом в РПЛ.
Ответ rusriver
А ты что-то с Семаком большего ждал? От его унылого футбола у собственных фанатов изжога не может пройти, врачи говорят "Поможет избавиться от изжоги только увольнение Семака". Ну если честно, то с такими игроками должны как в Италии идти в отрыве от второго места на +12 баллов, а они еле-еле Крас только-только догоняют
Ответ XEVER
я уже давно от Семака жду только увольнения.
...вот стесняюсь спросить, а Толя Тимощук чем в штабе занимается ? кофе ГТ подносит и планшет разглядывает ? он вроде как за стандарты ответственный, напомните пжст, когда в нашем исполнении был последний толковый штрафной или угловой ?
Ответ pelevin78
Глуш Оренбургу в
Кубке клал.
Недавно.
В конце лета😁
Ответ Дмитрий Калибабчук
ну да, только Тимощук тут вообще не при чем )
Понимает,что пролёт с 1м местом,красава!!!
контракты до 2030 года, неустойки точно побольше, чем у Чиполино, возможно даже на порядок. чего ему бояться? кайфуй, балдей, катай 0:0 с подвалами.
Но судя по вашей работе игру в атаке за последние 2 года наладить проблема для вас, иначе сложно объяснить как в ключевых матчах 1-2 удара в створ за игру, и те метров с 30.
Кроме того, абсолютно непонятна подготовка и тренировочный процесс, и почему команда каждый раз во 2-м тайме пешком ходит. Это при том, что у Зенита сильнейшая обойма в чемпионате.
Это только малая часть вопросов к Семаку и его помощникам.
Ответ Выскажусь
Посмотрел игру с Локо, никогда такого не было у меня, чтобы я так засыпал, последний раз я так засыпал в младенческом возрасте, это надо же так игрокам Зенита укачать меня своей блистательной игрой в атаке, а в концовке матча я проснулся и вижу почему-то игроки Зенита все орут, машут ручками, психуют, а оказывается пенка в их ворота
по полной вы только бабло гребёте , а не работаете.
работу тренерского штаба вообще не видно
Денег на три жизни заработал этот тренерский штаб, можно не бояться увольнения
Теперь понятно , почему он бльще остальных болтает, выгнать могут, вот и шумит в прессе.
Дивеев не перешел бы в «Буде-Глимт»: «Кузяев уезжал в «Гавр», Чалов в ПАОК – я бы не стал так рисковать. Если пробовать себя, то в клубе из топ-5, который борется за выход в ЛЧ или ЛЕ»
24 апреля, 10:05
Семак о судействе: «Трактовки непонятны. Мажич говорит, что игра Оласы – это не рука. Аналогичный момент в следующем матче – рука. Понимаю Станковича. Просто оставлю no comment»
24 апреля, 09:38
