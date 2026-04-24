  • Мозес о том, что «Краснодар» «тащат судьи»: «Пенальти со «Спартаком» был чистый на 100%. Судьи делают свою работу, они никого не поддерживают. Не понимаю такие разговоры»
Мозес о том, что «Краснодар» «тащат судьи»: «Пенальти со «Спартаком» был чистый на 100%. Судьи делают свою работу, они никого не поддерживают. Не понимаю такие разговоры»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан ответил критикам, считающим, что судьи помогают команде. 

Вчера «быки» победили «Спартак» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ. 

Как вы относитесь к разговорам, что «Краснодар» тащат судьи?

– Судьи выполняют свою работу на поле, они никого не поддерживают. Я вообще не понимаю такие разговоры. Если твоя команда играет хорошо, ты всегда одержишь победу. Пенальти со «Спартаком» был чистый на 100%.

Но в ваши ворота не поставили пенальти за схожий момент в матче с «Балтикой».

– Я не судья, – сказал Мозес.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Так если ты не судья, чего тогда рассуждаешь про 100-процентный пенальти? Несудейский человек
Ответ Bartez1986
А зачем футболист у задавать вопрос о судействе?
Ответ Bartez1986
Потому что его спрашивают. Вот он и отвечает. А спрашивать почему тут пенальти, тут не пенальти - это идиотизм. Никто вам не ответит почему тут пенальти, а тут нет. НИКТО, Включая самих судей и их босса. Потому что идиоты сами себя запутали и всех вокруг уже своими трактовками и прочим бредом. Если нашлись АРБИТРЫ, которые сказали что в ворота Зенита была точка за игру рукой Дивеева (Арбитры, КАРЛ!), то что говорить об игроках, тренерах и болельщиках? Если ЭСК по многим эпизодам выносит РАЗДЕЛЬНОЕ решение, то есть эпизод есть, решение есть, оно признано правильным или не правильным, но даже в ЭСК нет единого мнения об этом. То что вы вообще хотите от людей?
Но в ваши ворота не поставили такой же пенальти.
Спасибо. Следующий вопрос.
Ответ ZenitFan
Пенальти с ЛОКО не проскочил (Адамов подлец помешал), пришлось делать второй (Судья: -Извини СМ, ничего личного, но Зенит тормознуть важнее). Здесь прошло.
Ответ ZenitFan
Не такой же
Ответ на последний вопрос шикарен)
Звук игры рукой слышал?
Ответ Ramon Mercader
Это супер-способность игроков «Локо», у «Краснодара» другая супер-способность — их нарушения не караются карточками или пенальти
Ответ andrew.p
Напомни мне, сколько вчера карточек судья показал игрокам Краснодара и Спартака.
Молодец. Тут чистый ,а тут я не судья. Красава
КрасноВАР-позор футбола!
Я судья только в матче со Спартаком. В матче с Балтикой я не судья.
В Дноснодаре нет футболистов, знающих слово "честь".
А нечего что перед этим Кордоба толкал Умярова на это что глазки закрылись.
Ахахаха🤣🤣🤣
Гениально просто.
Это вью выложили исключительно для поржать🤣
Материалы по теме
Семак о судействе: «Трактовки непонятны. Мажич говорит, что игра Оласы – это не рука. Аналогичный момент в следующем матче – рука. Понимаю Станковича. Просто оставлю no comment»
24 апреля, 09:38
Умяров о пенальти в ворота «Спартака»: «Тяжело было убрать руку. Не хочется говорить про низкий уровень судейства. В Англии или Испании тоже ошибаются. Трактовок очень много»
24 апреля, 03:20
Сперцян о том, что арбитры «тащат» «Краснодар» к титулу: «Что вы хотите от меня? Мы выходим играть в футбол. Моменты с Умяровым и Оласой чуть разные. Почему? Пусть ответит судья»
23 апреля, 20:59
