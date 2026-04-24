Мозес о том, что «Краснодар» «тащат судьи»: «Пенальти со «Спартаком» был чистый на 100%. Судьи делают свою работу, они никого не поддерживают. Не понимаю такие разговоры»
Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан ответил критикам, считающим, что судьи помогают команде.
Вчера «быки» победили «Спартак» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ.
– Как вы относитесь к разговорам, что «Краснодар» тащат судьи?
– Судьи выполняют свою работу на поле, они никого не поддерживают. Я вообще не понимаю такие разговоры. Если твоя команда играет хорошо, ты всегда одержишь победу. Пенальти со «Спартаком» был чистый на 100%.
– Но в ваши ворота не поставили пенальти за схожий момент в матче с «Балтикой».
– Я не судья, – сказал Мозес.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Спасибо. Следующий вопрос.
Гениально просто.
Это вью выложили исключительно для поржать🤣