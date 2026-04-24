Мордашов, Потанин, Алекперов, Керимов, Тимченко, Усманов, Прохоров, Федун, Абрамович – в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes

Федун, Абрамович, Усманов – в списке богатейших людей России.

Forbes опубликовал список самых богатых людей России по состоянию на 2026 год. Среди них многие связаны со спортом.

Первое место занял генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов.

Топ самых богатых людей России, имеющих отношение к спорту, по версии Forbes:

1. Алексей Мордашов (владелец 77% акций «Северстали», учредителя одноименного хоккейного клуба) – 37 млрд долларов.

2. Владимир Потанин (президент «Норникеля», спонсора ФХР и баскетбольного ЦСКА) – 29,7 млрд.

3. Вагит Алекперов (основатель «Лукойла», генерального спонсора «Спартака», бывший владелец акций клуба) – 29,5 млрд.

4. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС, председатель правления «Новатэка») – 28,3 млрд.

5. Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи») – 25,7 млрд.

6 Владимир Лисин (бывший президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 25,5 млрд.

7. Геннадий Тимченко (председатель совета директоров КХЛ, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура», бывший председатель совета директоров СКА) – 24,2 млрд.

10. Алишер Усманов (бывший президент Международной федерации фехтования) – 14,5 млрд.

14. Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклин Нетс» и экс-президент СБР) – 11 млрд.

17. Леонид Федун (экс-президент «Спартака») – 10,3 млрд.

19. Искандер Махмудов (президент УГМК, спонсора БК УГМК и «Автомобилиста») – 9,7 млрд.

20. Роман Абрамович (экс-владелец «Челси») – 9,3 млрд.