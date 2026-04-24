  • Мордашов, Потанин, Алекперов, Керимов, Тимченко, Усманов, Прохоров, Федун, Абрамович – в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes
Мордашов, Потанин, Алекперов, Керимов, Тимченко, Усманов, Прохоров, Федун, Абрамович – в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes

Forbes опубликовал список самых богатых людей России по состоянию на 2026 год. Среди них многие связаны со спортом.

Первое место занял генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов. 

Топ самых богатых людей России, имеющих отношение к спорту, по версии Forbes:

1. Алексей Мордашов (владелец 77% акций «Северстали», учредителя одноименного хоккейного клуба) – 37 млрд долларов. 

2. Владимир Потанин (президент «Норникеля», спонсора ФХР и баскетбольного ЦСКА) – 29,7 млрд. 

3. Вагит Алекперов (основатель «Лукойла», генерального спонсора «Спартака», бывший владелец акций клуба) – 29,5 млрд. 

4. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС, председатель правления «Новатэка») – 28,3 млрд. 

5. Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи») – 25,7 млрд. 

6  Владимир Лисин (бывший президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 25,5 млрд. 

7. Геннадий Тимченко (председатель совета директоров КХЛ, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура», бывший председатель совета директоров СКА) – 24,2 млрд. 

...

10. Алишер Усманов (бывший президент Международной федерации фехтования) – 14,5 млрд. 

...

14. Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклин Нетс» и экс-президент СБР) – 11 млрд. 

...

17. Леонид Федун (экс-президент «Спартака») – 10,3 млрд. 

...

19. Искандер Махмудов (президент УГМК, спонсора БК УГМК и «Автомобилиста») – 9,7 млрд. 

20. Роман Абрамович (экс-владелец «Челси») – 9,3 млрд.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Forbes
118 комментариев
средний класс с зп 17к

очень за них рад!
Ответ ЙозеМ Мирино 853
это в какой стране у вас такие зарплаты?
это в какой стране у вас такие зарплаты?
Ответ ЙозеМ Мирино 853
средний класс с зп 17к очень за них рад!
У меня пенсия больше, притом я не работаю. Поэтому не надо врать про среднюю зарплату в 17 тысяч. Минимальная ещё поверю. Но не средняя. Живу в Иркутской области
кто знает кто нибудь из этих персон с нуля бизнес начинали.?
Ответ AlexFirs60
кто знает кто нибудь из этих персон с нуля бизнес начинали.?
В принципе, все они начали бизнес с нуля, ибо никто из них не получил бизнес по наследству :)
Ответ AlexFirs60
кто знает кто нибудь из этих персон с нуля бизнес начинали.?
ахахахахах как говорил о своем начале Ротенберг - стал акционером компании , потом другой, выкупил контрольный пакет и тд. а на что как и кого - история умалчивает)))
Ответ закрыт по беспределу
А гарант не входит?
Гарант вне конкуренции… он и так априори всегда первый во всём!!!!
Ответ закрыт по беспределу
А гарант не входит?
Вы просто все суммы из списка сложите
Потрясающе! ВСЕ эти господа просто поделили то, что строили всем Союзом, и теперь уважаемые люди. Есть ли ещё хоть одна страна, где вся верхушка списка форбс состоит исключительно из приватизаторов народных ресурсов?
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Так и есть
Так и есть
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Возможно, таких стран больше нет. Или их надо искать на том же постсоветском пространстве.
Возможно, таких стран больше нет. Или их надо искать на том же постсоветском пространстве.

Но в мире и не было другой такой страны как СССР, где все было государственным, а потом прошло через приватизацию в частные руки.

А ваши предложения какие?.. Вернуть все назад государству?.. Вот сейчас много дел в суде по искам Генпрокуратуры о возврате государству «неправильно приватизированного». Думаете, будет лучше, если этими активами будет владеть государство и управлять назначаемое им руководство?.. Хотя в большинстве случаев, такие активы просто пройдут повторную приватизацию, только уже «правильную». То есть снова перейдут в частные руки.
После 2022 состояние всё увеличивается или увеличивается. У Мордашова было в районе 20. Сейчас 30+.
Пока эти в плюсе, всё будет продолжаться.
Ответ Evgeny Trifonov
Так заводы не останавливаются, цена их компаний растет. В чем проблема?
Так заводы не останавливаются, цена их компаний растет. В чем проблема?
Ответ Evgeny Trifonov
так для кого война, а для других мать родная, наживаются на людском горе.
так для кого война, а для других мать родная, наживаются на людском горе.
по какому праву 1 человек , например, Мордашев владеет недрами и заводами а не все русские и др. люди России?
на Украине на сегодня погибли 280000 и ранены 600000 и это всё только ради Мордашева, Абрамовича, Ротенберга, Шаломова, Кабаевой???
Ответ don Valentino
по конституции.
по конституции.
Ну и так к слову, недрами не владеет, владеет природными ресурсами, извлекаемыми из недр. Это большая разница.
Ответ don Valentino
по какому праву 1 человек , например, Мордашев владеет недрами и заводами а не все русские и др. люди России? на Украине на сегодня погибли 280000 и ранены 600000 и это всё только ради Мордашева, Абрамовича, Ротенберга, Шаломова, Кабаевой???
а причем тут погибшие к деньгам олигархов? тем более таких, как Абрамович, которые в России почти не находятся. Они кого-то заставили что-то делать? конкретно олигархи
мобилизованы были всего 300 тысяч, остальные пошли абсолютно добровольно за деньги, они знали куда и на что идут.
ну и цифры конечно у тебя оптимистичные раза так в 4, если не в 5
впрочем официальные потери до сих пор все еще значатся на отметке в 5 тысяч
почему незаслуженно обошли господина Миллера ...его природная скромность и этническая осторожность влияют место в списке...
А мы так же собираем бабло для детей через смс, слов нет ....
И все без сомнений заработано честным трудом...
Гордость за страну, где любой может достичь таких высот, но не от всей души.
