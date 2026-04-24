Мордашов, Потанин, Алекперов, Керимов, Тимченко, Усманов, Прохоров, Федун, Абрамович – в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes
Forbes опубликовал список самых богатых людей России по состоянию на 2026 год. Среди них многие связаны со спортом.
Первое место занял генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов.
Топ самых богатых людей России, имеющих отношение к спорту, по версии Forbes:
1. Алексей Мордашов (владелец 77% акций «Северстали», учредителя одноименного хоккейного клуба) – 37 млрд долларов.
2. Владимир Потанин (президент «Норникеля», спонсора ФХР и баскетбольного ЦСКА) – 29,7 млрд.
3. Вагит Алекперов (основатель «Лукойла», генерального спонсора «Спартака», бывший владелец акций клуба) – 29,5 млрд.
4. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС, председатель правления «Новатэка») – 28,3 млрд.
5. Сулейман Керимов (экс-владелец «Анжи») – 25,7 млрд.
6 Владимир Лисин (бывший президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)) – 25,5 млрд.
7. Геннадий Тимченко (председатель совета директоров КХЛ, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура», бывший председатель совета директоров СКА) – 24,2 млрд.
...
10. Алишер Усманов (бывший президент Международной федерации фехтования) – 14,5 млрд.
...
14. Михаил Прохоров (экс-владелец «Бруклин Нетс» и экс-президент СБР) – 11 млрд.
...
17. Леонид Федун (экс-президент «Спартака») – 10,3 млрд.
...
19. Искандер Махмудов (президент УГМК, спонсора БК УГМК и «Автомобилиста») – 9,7 млрд.
20. Роман Абрамович (экс-владелец «Челси») – 9,3 млрд.
очень за них рад!
Но в мире и не было другой такой страны как СССР, где все было государственным, а потом прошло через приватизацию в частные руки.
А ваши предложения какие?.. Вернуть все назад государству?.. Вот сейчас много дел в суде по искам Генпрокуратуры о возврате государству «неправильно приватизированного». Думаете, будет лучше, если этими активами будет владеть государство и управлять назначаемое им руководство?.. Хотя в большинстве случаев, такие активы просто пройдут повторную приватизацию, только уже «правильную». То есть снова перейдут в частные руки.
Пока эти в плюсе, всё будет продолжаться.
на Украине на сегодня погибли 280000 и ранены 600000 и это всё только ради Мордашева, Абрамовича, Ротенберга, Шаломова, Кабаевой???
Ну и так к слову, недрами не владеет, владеет природными ресурсами, извлекаемыми из недр. Это большая разница.
мобилизованы были всего 300 тысяч, остальные пошли абсолютно добровольно за деньги, они знали куда и на что идут.
ну и цифры конечно у тебя оптимистичные раза так в 4, если не в 5
впрочем официальные потери до сих пор все еще значатся на отметке в 5 тысяч