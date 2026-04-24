Дивеев не перешел бы в «Буде-Глимт»: «Кузяев уезжал в «Гавр», Чалов в ПАОК – я бы не стал так рисковать. Если пробовать себя, то в клубе из топ-5, который борется за выход в ЛЧ или ЛЕ»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что не согласился бы на переход в «Буде-Глимт», но заявил, что еще мечтает о переходе в европейский клуб.
– Представим: «Буде-Глимт» зовет Дивеева. Твоя реакция?
– Не перешел бы.
– Точно?
– Далер Кузяев уезжал в «Гавр», Федор Чалов в ПАОК – я не стал бы так рисковать.
Если и пробовать себя в другом европейском чемпионате, то в команде из топ-5, которая борется за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Такая мечта по-прежнему есть.
– Даже если предложат меньше денег?
– На 90%, конечно, падать в зарплате не готов. А вот 50% - уже можно подумать, – сказал Игорь Дивеев.
Условный Вест Хэм обычно и борется за выход в ЛЕ. В этом сезоне только косяк. Думаю подойдет Игорю этот вариант.