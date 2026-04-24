  Дивеев не перешел бы в «Буде-Глимт»: «Кузяев уезжал в «Гавр», Чалов в ПАОК – я бы не стал так рисковать. Если пробовать себя, то в клубе из топ-5, который борется за выход в ЛЧ или ЛЕ»
Дивеев не перешел бы в «Буде-Глимт»: «Кузяев уезжал в «Гавр», Чалов в ПАОК – я бы не стал так рисковать. Если пробовать себя, то в клубе из топ-5, который борется за выход в ЛЧ или ЛЕ»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что не согласился бы на переход в «Буде-Глимт», но заявил, что еще мечтает о переходе в европейский клуб.

– Представим: «Буде-Глимт» зовет Дивеева. Твоя реакция?

– Не перешел бы.

– Точно?

Далер Кузяев уезжал в «Гавр», Федор Чалов в ПАОК – я не стал бы так рисковать.

Если и пробовать себя в другом европейском чемпионате, то в команде из топ-5, которая борется за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Такая мечта по-прежнему есть.

– Даже если предложат меньше денег?

– На 90%, конечно, падать в зарплате не готов. А вот 50% - уже можно подумать, – сказал Игорь Дивеев.

Игорь Дивеев: «Смотрю на Ачерби и думаю: «Чем мы хуже? Чем хуже Осипенко? Или Нино?» Поставь любого из них на место Франческо в «Интер» – картина не поменяется»

Молодые пацаны из азии, южной америки, африки просто мечают попасть в какой-нибудь метц во 2 лиги франции, или там в тулузу или в удинезе, в кальяри, чтоб поймать тот 1 шанс в жизни футболиста и попробовать проявить себя и выйти на другой уровень и дальше пойти по карьерной футбольной лестнице, наши же кровососы просто сидят уже 20 лет на своих паспортах российских и дербанят миллиарды гос денег, больше не делают ни-че-го, еще и имеют наглости критиковать Кузяева и Чалова, которые вышли из зоны комфорта и поехали пробовать себя в европейских лигах, ну это же просто безумие паспортистов, незнающее границ
Ответ Dzhansug Bukiya
Комментарий скрыт
Классическое нытье про то что у соседа все лучше. "Молодые пацаны" из Южной Америки играют и в том же Зените и в Саудовской Аравии и по всему миру. И мало кто из них реально готов ужаться в зарплате, чтобы из условного Зенита уехать в Тулузу или Удинезе для того чтобы "проявить себя".
Тебя туда и не взяли бы. Команда обыграла МС,Интер два раза, а ты кто?
А Дивеева Лукакой не удивить
Такого на спортсе не прощают
А что тут прощать? Рассказывать можно что угодно. В теории: буду играть только Реале или Баварии. На практике: и в Гавре с ПАОКом нахрен не нужен.
Комментарий скрыт
Как же я обожаю когда наши деревья говорят что пойдут только в Барсу или МС. Чел, ты в пешеходной рпл ломаешься каждые полгода, в Европе тебя просто убьют.
«Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят!»
Дивея в товарнике ноунейм из Чили оттеснил от меча как ребёнка когда гол забивал, а ему только топ 5 лиг с выходом в ЛЧ подавай
Ну не во всех же топ-5 есть чилийцы.
"Оттеснил от меча"
А ты этому клубу то на кой черт сдался?
А где ты прочитал, что он просится туда?
Зажравшийся кривоногий футболер
Вот далась им эта Лига Чемпионов. Ну чем плохо в условном Вест Хэме играть? Если получится закрепиться в составе, то только в чемпионате будет гарантирована куча игр с топовыми командами МЮ, Сити, Ливерпуль, Арсенал, Челси, Тоттенхэм если не вылетит. Что ещё надо?
Ну хотя бы потому, что Вест Хем на вылет стоит. Приходишь играть с МЮ и Челси, а на следующий сезон играешь в Бей-Беги с Блекберном и Оксфордом. Команду тоже нужно выбирать с умом и что бы те были заинтересованы прокачать игрока и продать с повышением, а не затыкать дыры решая конкретные задачи.
"в команде из топ-5, которая борется за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европы".
Условный Вест Хэм обычно и борется за выход в ЛЕ. В этом сезоне только косяк. Думаю подойдет Игорю этот вариант.
Игорь, ты в ЦСКА-то постоянно косячил, какие тебе топ-5 с лигой чемпионов?
Акинфеев тоже косячил много и стал легендой, никуда не уехав.
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
29 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
44 минуты назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
54 минуты назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем