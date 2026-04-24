Дивеев не перешел бы в «Буде-Глимт»: «Кузяев уезжал в «Гавр», Чалов в ПАОК – я бы не стал так рисковать. Если пробовать себя, то в клубе из топ-5, который борется за выход в ЛЧ или ЛЕ»

Игорь Дивеев: не перешел бы в «Буде-Глимт».

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев рассказал, что не согласился бы на переход в «Буде-Глимт», но заявил, что еще мечтает о переходе в европейский клуб.

– Представим: «Буде-Глимт» зовет Дивеева. Твоя реакция?

– Не перешел бы.

– Точно?

– Далер Кузяев уезжал в «Гавр», Федор Чалов в ПАОК – я не стал бы так рисковать.

Если и пробовать себя в другом европейском чемпионате, то в команде из топ-5, которая борется за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Такая мечта по-прежнему есть.

– Даже если предложат меньше денег?

– На 90%, конечно, падать в зарплате не готов. А вот 50% - уже можно подумать, – сказал Игорь Дивеев .

