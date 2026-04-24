  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пригласил бы Клоппа или Скалони в «Реал»: у других тренеров нет необходимой харизмы. В команде на 7-8 игроков больше, чем надо, нужны Субименди, Родри». Ринкон о «Мадриде»
15

Иполито Ринкон: пригласил бы Клоппа или Скалони в «Реал».

Бывший футболист «Реала» и сборной Испании Иполито Ринкон считает, что мадридскому клубу стоит рассмотреть Юргена Клоппа или Лионеля Скалони в качестве нового главного тренера.

– Что бы вы сделали в следующем сезоне?

– Нужно пригласить тренера, который, возможно, не будет соответствовать философии Флорентино Переса.

Юрген Клопп хочет руководить командой и управлять ею. Я бы пригласил Клоппа или Скалони, особенно если он станет чемпионом мира. У других тренеров нет необходимой харизмы.

Что касается состава, то у «Реала» на семь-восемь игроков больше, чем нужно. Нужны Мартин Субименди, Родри. Не хватает таких футболистов, – сказал Иполито Ринкон.

Что делать с Челестини?25902 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoРеал Мадрид
Иполито Ринкон
logoМартин Субименди
logoФлорентино Перес
logoРодри
logoЛионель Скалони
logoЮрген Клопп
logoЛа Лига
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С каких пор Скалони стал топтренером?
С каких пор Скалони стал топтренером?
Ну видимо с тех же, когда у марионетки Месси появилась харизма 😂
Ну видимо с тех же, когда у марионетки Месси появилась харизма 😂
Ага, более ручного тренера не было в истории. Разве что Маскерано. 😃
Так и не понял почему не пригласили Субименди. Из всей полузащиты Реала только у Гюлера топовые передачи, но он заточен на обострение, а Субименди - на контроль.

Зато довольствуемся Камавингой, который испортил возможно величайший камбэк в истории ЛЧ
Так и не понял почему не пригласили Субименди. Из всей полузащиты Реала только у Гюлера топовые передачи, но он заточен на обострение, а Субименди - на контроль. Зато довольствуемся Камавингой, который испортил возможно величайший камбэк в истории ЛЧ
Дык поздно спохватились. Когда прошлым летом в Мадриде вышли на Субименди с предложением, выяснилось, что он фактически уже даже не одной, а обеими ногами в Арсенале. Только подписи под контрактом не хватало. Вот и обломилось.
чем дальше.тем больше глупости.а начинал норм)))
Нееее) тренера с именем Лионель Реал точно не назначит. Раны ещё слишком свежи
Нееее) тренера с именем Лионель Реал точно не назначит. Раны ещё слишком свежи
😆
У «Реала» на семь-восемь игроков больше, чем нужно. Нужны Мартин Субименди, Родри. Должно быть на девять-десять игроков больше чем нужно
Если подписи не хватало, мог все свернуть назад под предлогом что играть за Реал его мечта, хочет быть ближе к семьи и т.п. Всегда можно уговорить большей зарплатой
Скорее Скалони войдет в топ анти-харизматичных тренеров
Клопп к ним не пойдет, йопт.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
«Отпустил бы Винисиуса, но не Мбаппе. В обороне команда развалена. Арбелоа не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками». Ринкон о «Реале»
24 апреля, 05:10
