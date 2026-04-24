  • Семак о судействе: «Трактовки непонятны. Мажич говорит, что игра Оласы – это не рука. Аналогичный момент в следующем матче – рука. Понимаю Станковича. Просто оставлю no comment»
164

Сергей Семак о судействе: трактовки абсолютно непонятны.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не понимает судейские трактовки на фоне назначенного пенальти в ворота «Спартака» в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (1:2).

На 42-й минуте встречи мяч попал в руку Наилю Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

– Сергей Богданович, скорее всего, вы смотрели вчерашний матч между «Спартаком» и «Краснодаром»...

– Нет, не смотрел. Я смотрел игру «Ахмат» – «Балтика», матч нашего следующего соперника.

– А прямого конкурента не смотрели?

– Нам же нужно готовиться к «Ахмату».

– Хотелось попросить вас оценить судейство в матче «Спартак» – «Краснодар», но раз вы не смотрели...

– Я видел обзор, моменты игры.

– Что вы скажете? Насколько резонансный это эпизод? Вы понимаете эти трактовки?

– Не понимаю абсолютно. А вы понимаете трактовки?

– Уже перестали.

– Если Николаев выступает, арбитр с большим стажем, и говорит, что не может понять...

Если Мажич после игры с «Краснодаром» выступает и говорит, что игра Оласы – это не рука, а абсолютно аналогичный момент в следующем матче – это рука...

Если на ВАР сидит арбитр, который не поставил пенальти и был прав, как сказали потом в ЭСК... Они же между собой общаются (разводит руками).

Знаете, раньше такая рубрика была – No Comment (без комментариев – Спортс’‘). Я уже несколько раз свою позицию высказал по поводу судейства, она у меня не меняется: трактовки абсолютно непонятны.

Я, конечно, понимаю тех тренеров, которым постоянно лепят дисквалификации, того же Деяна Станковича, который здесь работал. Но если человек не понимает, как... И мы не понимаем абсолютно.

У кого-то нервы покрепче – он удаляется меньше, но это, конечно, такой... Есть много слов, которыми можно назвать происходящее, но я, пожалуй, просто оставлю no comment, – сказал Сергей Семак.

Скандальный пенальти против «Спартака»: Умяров сыграл рукой? Такой же не дали в ворота «Краснодара»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Зенита»
Ответ Свин Хрустальный
Семак здесь прав
Ждём, что скажет Мусаев по поводу судейских трактовок)
Скажет, что системно засуживают Красновар, не знакомы что ли с Мусаевым
Богданыч, это все понятно, а когда игра у команды появится?
Не появится , он уже прямым текстом сказал , что его это не парит , для него главное результат ! Но и тут он уже соломку подстелил , сказав после игры с Краснодаром, что мы и так каждый год боремся за призовые места . Игры у команды не будет , сам он не уйдет , это медицинский факт . Единственный шанс , это если у Зырянова найдутся яйца , и он его попросит на выход . Команда , у которой единственный нападающий Соболев , который даже на пике формы , серьезно ниже уровнем своей же линии полузащиты , где Луис Энрике играет в старте при условии , что его КПД, как у тех , кто вообще сидит на лавке , по факту не может играть хоть в какой то понятный футбол ….
Богданыч: ... не, ну судейство вы видели, видели??
Ну тут не только Семак, тут никто ничего не понимает, вне зависимости от клубных пристрастий
А я уже практически перестал наш футбол смотреть. Когда смотришь, и ничего не понимаешь, то чувствуешь себя обманутым. Готовишься к матчу, а вечер оказывается испорчен, потому что хотелось смотреть и обсуждать футбол, а не фокусы и художественный свист.
Да в других чемпионатах такое же шапито с судьями.
Оласе вчера ногой чуть голову не снёс игроку Спартака. Так ему даже жёлтую не дали
Комментарий скрыт
Удивительно как вчера кого-нибудь не сломали с таким судейским подходом. Там минимум по паре карточек в обе стороны пропущены. То есть, тут судья допускает такие трактовки нарушений, задирая планку. А в моменте с рукой Умярова наоборот обращает внимание на неочевидное нарушение.
У любого судьи должно быть право на границы интерпретаций правил, но когда одни и теже судьи одинаковые эпизоды трактуют прямо противоположно, это ненормально и это либо некомпетентность, либо преднамеренная предвзятость.
Я уверен, что судьи тянут Краснодар уже третий год, но не могу это доказать.
Комментарий скрыт
хотя бы пару-тройку левых пенок, кроме кубковой Махачкалы, сможешь вспомнить? конечно же, нет))
КрасноВАР конечно в космосе,каждый матч за них все судьи свистят.Позорище!
Тащат-то не зенит,а Краснодар.
Мы уже поняли)
Им не важно, тащат Зенит и всё тут.
Наконец то даже Семак понял что Станкович норм мужик и кроты его довели
Они сами, видимо, не понимают уже. И ошибки не только в матчах Зенита, или Краснодара. А в матчах условных Ростова с Пари НН тоже самое вполне возможно. И тут ошибки то, может и не судейские, а они сами уже не понимают, где фол, где рука, пенальти или нет и т.д. За отмашки в лицо в одном случае пенальти, в другом нет, тут рука пенальти - тут нет. Короче, кому как повезет.
Но везёт почему-то исключительно Краснодару
Комментарий скрыт
Мостовой о пенальти за руки Дивеева и Умярова: «Это издевательство какое-то. Много в футболе нефутбольных людей. Давайте мне желтую майку, посижу на ВАР, уберу это все»
23 апреля, 20:10
