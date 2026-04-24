Семак о судействе: «Трактовки непонятны. Мажич говорит, что игра Оласы – это не рука. Аналогичный момент в следующем матче – рука. Понимаю Станковича. Просто оставлю no comment»

Сергей Семак о судействе: трактовки абсолютно непонятны.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак заявил, что не понимает судейские трактовки на фоне назначенного пенальти в ворота «Спартака» в матче Мир РПЛ против «Краснодара » (1:2).

На 42-й минуте встречи мяч попал в руку Наилю Умярову в штрафной «Спартака ». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

– Сергей Богданович, скорее всего, вы смотрели вчерашний матч между «Спартаком» и «Краснодаром»...

– Нет, не смотрел. Я смотрел игру «Ахмат» – «Балтика», матч нашего следующего соперника.

– А прямого конкурента не смотрели?

– Нам же нужно готовиться к «Ахмату».

– Хотелось попросить вас оценить судейство в матче «Спартак» – «Краснодар», но раз вы не смотрели...

– Я видел обзор, моменты игры.

– Что вы скажете? Насколько резонансный это эпизод? Вы понимаете эти трактовки?

– Не понимаю абсолютно. А вы понимаете трактовки?

– Уже перестали.

– Если Николаев выступает, арбитр с большим стажем, и говорит, что не может понять ...

Если Мажич после игры с «Краснодаром» выступает и говорит, что игра Оласы – это не рука, а абсолютно аналогичный момент в следующем матче – это рука...

Если на ВАР сидит арбитр, который не поставил пенальти и был прав, как сказали потом в ЭСК... Они же между собой общаются (разводит руками).

Знаете, раньше такая рубрика была – No Comment (без комментариев – Спортс’‘). Я уже несколько раз свою позицию высказал по поводу судейства, она у меня не меняется: трактовки абсолютно непонятны.

Я, конечно, понимаю тех тренеров, которым постоянно лепят дисквалификации, того же Деяна Станковича, который здесь работал. Но если человек не понимает, как... И мы не понимаем абсолютно.

У кого-то нервы покрепче – он удаляется меньше, но это, конечно, такой... Есть много слов, которыми можно назвать происходящее, но я, пожалуй, просто оставлю no comment, – сказал Сергей Семак .

Скандальный пенальти против «Спартака»: Умяров сыграл рукой? Такой же не дали в ворота «Краснодара»