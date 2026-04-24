  • Дивеев о Венделе: «Он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый»
Дивеев о Венделе: «Он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что Вендел умеет читать и писать. 

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал о бразильце: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».

– Это шутка. Конечно, он умеет и читать, и писать.

Вы видели, как Вендел пишет?

– Да. У него великолепный почерк, очень красивый, – сказал Дивеев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Читать и писать умеет? Ну фантастический талант!
Гай Юлий Вендел)))
Вполне для Зенита достаточно.😁😁😁
Не удивлюсь, если он еще грамотнее других иностранцев будет.
... Только иностранцев?
Точно грамотнее большинства наших чиновников.
А сколько лет Венделю, что он уже и читать и писать умеет?
А ещё крестиком вышивать умеет
И корову подоить не вопрос!
На бразильском? Вопрос от Юры Жиркова.
сильдерей или сельдерей?
Сельдереич
А ещё, он лучше всех в Зените умеет играть в футбол.
Да Семак явно неправильно свою мысль выразил тогда.
СБ грустный такой, что вроде шутит, а вышло криво, никто не понял
Да как раз таки Семак то все нормально сказал в интервью , только отбитые приняли эти слова в серьез , метафора слишком сложное определение для многих болельщиков , как оказалось ))
Почему так сильно упал критерий к людям? Бородатый ребенок (чёрный) умеет писать и читать, это уже хорошо? Почему все удивляются, чему? Он же не с Луны, тупорылые журналюги.
Потому что до этого Семак наврал.
Материалы по теме
Вендела попросили сложить 2+2 и написать ответ. Хавбек «Зенита» расписался на листе, извинился и ушел. Семак говорил, что бразилец не умеет читать, считать и писать
22 марта, 17:49
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
28 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
43 минуты назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
53 минуты назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем