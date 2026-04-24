Дивеев о Венделе: «Он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый»

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев заявил, что Вендел умеет читать и писать.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал о бразильце: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает».

– Это шутка. Конечно, он умеет и читать, и писать.

– Вы видели, как Вендел пишет?

– Да. У него великолепный почерк, очень красивый, – сказал Дивеев.