Тимур Гурцкая: «Не верю в Батракова и «ПСЖ» – рано еще. Но слышал про «Атлетико», они издалека на него посматривают»
Тимур Гурцкая поделился мыслями на предмет интереса европейских клубов к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
– Если по-футбольному, я ни в какое «ПСЖ» у Батракова не верю.
– Два года назад вы верили в «ПСЖ» и Матвея Сафонова?
– Это дело вкуса. Сафонов – топовый вратарь для чемпионата России. На позиции Батракова в «ПСЖ» играет Витинья.
– Батраков действительно интересен «ПСЖ»?
– Не знаю. Про «ПСЖ» не знаю. Но слышал про «Атлетико». Они издалека на него посматривают.
– Вместо Гризманна?
– По-моему, у них не только Гризманн может уйти. Кто-то еще уходит из центральной зоны. В Батракова в «Атлетико» я верю больше.
– Для них это реальная сумма?
– Для любого клуба 16 миллионов – реальная сумма.
– В Ла Лиге это возможно только для «Атлетико», «Реала», «Барселоны» и того, кто выйдет в Лигу чемпионов. Франция – это только «ПСЖ» и «Монако».
– Если Головин сейчас уедет в «Аль-Иттихад», почему Батраков не может пойти по этому пути? Головин может уехать сейчас в Саудовскую Аравию. В «Марсель» спокойно может.
Я разговаривал с итальянцами: в Италии много клубов могут позволить себе 16 миллионов, если они чувствуют, что есть возможность для перепродажи. «Комо» запросто может себе позволить игрока такого стиля.
– Глобально на всю Европу это 15 клубов.
– Если немецкому клубу нужен будет Батраков, они плюнут на все и купят Алексея. У них все команды частные.
«Боруссии» нужен будет Батраков, они что, будут слушать кого-то? Захотят и купят. Когда надо, все забывают про санкции и политические разногласия.
Батраков – такой талант, что за него поборются. Я именно в «ПСЖ» не верю – команду, которая за два года дважды выходит в полуфинал Лиги чемпионов. Ему рано туда еще.
У него должен быть какой-то промежуточный этап. Из-за того, что еврокубков нет, за сборную России Батраков даже в неофициальных матчах не блистает.
– «Порту»?
– Если португальцы почувствуют, что в этом есть возможность перепродажи, легко могут взять его за 16 миллионов, прокрутить.
Тогда Батраков станет игроком, который стоит 40-50 миллионов. Если он будет там показывать то, что показывает здесь.
Для него любая команда, которая играет в Лиге чемпионов – топ, чтобы показать себя на этом уровне, – сказал Тимур Гурцкая в выпуске «Итогов» на канале «Это футбол, брат!»
Он и в 38 лет может просто стоять уже в центральном круге, и раздавать голевые или предголевые, как Гиггз или КДБ. Ну и да, бить по мячу он тоже может хорошо.
БатуринА и Паз в раз сильнее))) другое дело если Паз уйдет