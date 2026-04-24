  Тимур Гурцкая: «Не верю в Батракова и «ПСЖ» – рано еще. Но слышал про «Атлетико», они издалека на него посматривают»
29

Тимур Гурцкая: «Не верю в Батракова и «ПСЖ» – рано еще. Но слышал про «Атлетико», они издалека на него посматривают»

Тимур Гурцкая: не верю в Батракова и «ПСЖ», еще рано.

Тимур Гурцкая поделился мыслями на предмет интереса европейских клубов к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

– Если по-футбольному, я ни в какое «ПСЖ» у Батракова не верю. 

– Два года назад вы верили в «ПСЖ» и Матвея Сафонова?

– Это дело вкуса. Сафонов – топовый вратарь для чемпионата России. На позиции Батракова в «ПСЖ» играет Витинья.

– Батраков действительно интересен «ПСЖ»?

– Не знаю. Про «ПСЖ» не знаю. Но слышал про «Атлетико». Они издалека на него посматривают. 

– Вместо Гризманна?

– По-моему, у них не только Гризманн может уйти. Кто-то еще уходит из центральной зоны. В Батракова в «Атлетико» я верю больше.

– Для них это реальная сумма?

– Для любого клуба 16 миллионов – реальная сумма.

– В Ла Лиге это возможно только для «Атлетико», «Реала», «Барселоны» и того, кто выйдет в Лигу чемпионов. Франция – это только «ПСЖ» и «Монако».

– Если Головин сейчас уедет в «Аль-Иттихад», почему Батраков не может пойти по этому пути? Головин может уехать сейчас в Саудовскую Аравию. В «Марсель» спокойно может.

Я разговаривал с итальянцами: в Италии много клубов могут позволить себе 16 миллионов, если они чувствуют, что есть возможность для перепродажи. «Комо» запросто может себе позволить игрока такого стиля. 

– Глобально на всю Европу это 15 клубов.

– Если немецкому клубу нужен будет Батраков, они плюнут на все и купят Алексея. У них все команды частные.

«Боруссии» нужен будет Батраков, они что, будут слушать кого-то? Захотят и купят. Когда надо, все забывают про санкции и политические разногласия.

Батраков – такой талант, что за него поборются. Я именно в «ПСЖ» не верю – команду, которая за два года дважды выходит в полуфинал Лиги чемпионов. Ему рано туда еще.

У него должен быть какой-то промежуточный этап. Из-за того, что еврокубков нет, за сборную России Батраков даже в неофициальных матчах не блистает. 

– «Порту»?

– Если португальцы почувствуют, что в этом есть возможность перепродажи, легко могут взять его за 16 миллионов, прокрутить.

Тогда Батраков станет игроком, который стоит 40-50 миллионов. Если он будет там показывать то, что показывает здесь.

Для него любая команда, которая играет в Лиге чемпионов – топ, чтобы показать себя на этом уровне, – сказал Тимур Гурцкая в выпуске «Итогов» на канале «Это футбол, брат!»

Я и в Атлетико не верю.
Ответ Валерий Ярославцев
Я и в Атлетико не верю.
Батраков действительно сильный в пределах РПЛ, но как он себя покажет в чемпионате где скорости, уровень интенсивности другой, и как в РПЛ судьи каждое падение не свистят, ему в любом случае нужно будет время для адаптации
Ответ adika1992
Батраков действительно сильный в пределах РПЛ, но как он себя покажет в чемпионате где скорости, уровень интенсивности другой, и как в РПЛ судьи каждое падение не свистят, ему в любом случае нужно будет время для адаптации
Потенциал - дело непредсказуемое. Хвича, который не был каким-то лютым топом в РПЛ и которому не предрекали успех, стал сразу разрывать в Наполи. А Наби Кейта, которого называли новым Канте и который продолжительное время поиграл в клубе, стиль игры которого схож с футболом Клоппа, оказался довольно средним игроком. Но мне непонятно, почему многие считают, что звёздам РПЛ обязательно нужно переходить в гранды. Если не будет конкретных предложений от топ-клубов, то не надо отнекиваться от каких-нибудь крепких середняков по типу Сассуоло. Там тоже игроки из чемпионатов за пределами топ-5 могут многому научиться и стать сильнее. Да и оттуда часто потом переходят в большие клубы
Алексей бесспорный талант, да и менталитет у него соответствующий, отношение к делу, видно, что кайфует от футбола. Удачи парняге, верю, что у него получится в любом следующем клубе)
Да он и в Сосьедаде не факт что будет делать погоду,а тут уже непонятно о чем размышляют.В Европе тех кто может бить по мячу и не по воробьям -избыток.Это у нас только фантастическое качество
Ответ Александр Охотко
Да он и в Сосьедаде не факт что будет делать погоду,а тут уже непонятно о чем размышляют.В Европе тех кто может бить по мячу и не по воробьям -избыток.Это у нас только фантастическое качество
Бить по мячу? Ты посмотри нарезки его лучших моментов, хотя бы. Там что ни пас - то в ногу или голову, на чистое пространство. Просто одним движением вскрывает всю оборону соперника.
Он и в 38 лет может просто стоять уже в центральном круге, и раздавать голевые или предголевые, как Гиггз или КДБ. Ну и да, бить по мячу он тоже может хорошо.
Ответ Антон_1117096158
Бить по мячу? Ты посмотри нарезки его лучших моментов, хотя бы. Там что ни пас - то в ногу или голову, на чистое пространство. Просто одним движением вскрывает всю оборону соперника. Он и в 38 лет может просто стоять уже в центральном круге, и раздавать голевые или предголевые, как Гиггз или КДБ. Ну и да, бить по мячу он тоже может хорошо.
Ему бы в следующем сезоне хотя бы на уровне нынешнего сыграть, а ты про 38 лет ) он весной вообще никакой
В Атлетико с его физикой он в лучшем случае будет на скамейке сидеть. А в худшем - с Захаряном у одного доктора лечиться.
Ответ Alibi_URAL
В Атлетико с его физикой он в лучшем случае будет на скамейке сидеть. А в худшем - с Захаряном у одного доктора лечиться.
На данный момент соглашусь. Но про Хвичу так же говорили, что с его физикой нечего делать в Европе, и посмотрите в какую «машину» он вырос. Так что , все от Алексея зависит, какие у него цели на жизнь…
если в ближайшее время никуда не уедет, хоть в Андерлехт, уже не уедет никогда.
А по итогу перейдет в Зенит
Эти же эксперты говорили, что Сафонов лигу чемпионов не выиграет )
В Аль Наср, сейчас он спишется с португальцами
В чем хорош Батрак, он бегает. Даже если потерялся на поле, он продолжает движение, отбор. На фоне остального Локо, он космос.
«Комо» запросто может себе позволить игрока такого стиля.

БатуринА и Паз в раз сильнее))) другое дело если Паз уйдет
