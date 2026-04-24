  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Наполи» вынес «Кремонезе» – 4:0! У де Брюйне 1+1, Мактоминей, Хейлунд, Алиссон забили, у вратаря Милинковича-Савича ассист
3

«Наполи» вынес «Кремонезе» – 4:0! У де Брюйне 1+1, Мактоминей, Хейлунд, Алиссон забили, у вратаря Милинковича-Савича ассист

«Наполи» разгромил «Кремонезе».

«Наполи» дома крупно обыграл «Кремонезе» (4:0) в 34-м туре Серии А.

Игра проходила на «Стадио Диего Армандо Марадона»

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 3-й минуте полузащитник хозяев Скотт Мактоминей открыл счет с передачи Кевина де Брюйне. На 45-й отличился форвард Расмус Хейлунд. На 3-й добавленной к первому тайму минуте забил де Брюйне.

На 52-й четвертый гол забил нападающий Алиссон Сантос – с паса вратаря Вани Милинковича-Савича.

«Наполи» набрал 69 очков и занимает 2-е место в таблице. «Кремонезе» идет 17-м, имея 28 баллов.

Серия А Италия. 34 тур
24 апреля 18:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
4 - 0
3.24xG0.47
Логотип гостевой команды
Кремонезе
Матч окончен
Мактоминей
83’
78’
Мале   Барбьери
де Брюйне   Элмаз
75’
Хейлунд   Жиоване
61’
61’
Луперто   Фолино
Лоботка   Гилмор
54’
Оливера   Бекема
53’
Политано   Маццокки
53’
  Сантос
52’
46’
Флориани   Дзербин
46’
Окереке   Вандепютте
46’
Бондо   Грасси
2тайм
Перерыв
  де Брюйне
45’
+3’
  Терраччано
45’
  Мактоминей
3’
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Оливера, Сантос, де Брюйне, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Хейлунд
Запасные: Замбо-Ангисса, де Брюйне, Лоботка, Хейлунд, Мерет, Оливера, Политано, Контини-Барановский, Жезус, Спинаццола
1тайм
Кремонезе:
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Баскиротто, Терраччано, Окереке, Мале, Флориани, Бондо, Пайеро, Бонаццоли
Запасные: Луперто, Коллоколо, Джурич, Мале, Торсбю, Санабрия, Окереке, Флориани, Бондо, Нава, Сильвестри, Бьянкетти, Чеккерини, Файе
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoКремонезе
онлайны
logoСкотт Мактоминей
logoКевин де Брюйне
logoРасмус Хейлунд
logoВаня Милинкович-Савич
logoАлиссон Сантос
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Школа Манчестера
Таки Кремонезе ни о чём, но для рекреации самое то.
Хойлунди не забил, в створ не шло. Рикошет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
