«Наполи» вынес «Кремонезе» – 4:0! У де Брюйне 1+1, Мактоминей, Хейлунд, Алиссон забили, у вратаря Милинковича-Савича ассист
«Наполи» дома крупно обыграл «Кремонезе» (4:0) в 34-м туре Серии А.
Игра проходила на «Стадио Диего Армандо Марадона»
Уже на 3-й минуте полузащитник хозяев Скотт Мактоминей открыл счет с передачи Кевина де Брюйне. На 45-й отличился форвард Расмус Хейлунд. На 3-й добавленной к первому тайму минуте забил де Брюйне.
На 52-й четвертый гол забил нападающий Алиссон Сантос – с паса вратаря Вани Милинковича-Савича.
«Наполи» набрал 69 очков и занимает 2-е место в таблице. «Кремонезе» идет 17-м, имея 28 баллов.
Серия А Италия. 34 тур
24 апреля 18:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Школа Манчестера
Таки Кремонезе ни о чём, но для рекреации самое то.
Хойлунди не забил, в створ не шло. Рикошет
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем