Трамп о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2026: «Интересный вопрос. Позвольте мне подумать»

Дональд Трамп высказался о возможном запрете сборной Ирана въехать в США.

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2026.

Ранее спецпосланник президента США Паоло Дзамполли обратился к ФИФА с просьбой заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира.

– Что вы думаете об идее о замене Ирана на Италию на ЧМ-2026?

– Я об этом особо не думаю. Это интересный вопрос. Позвольте мне подумать об этом, – ответил Дональд Трамп.