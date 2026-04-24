  • Трамп о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2026: «Интересный вопрос. Позвольте мне подумать»
Трамп о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2026: «Интересный вопрос. Позвольте мне подумать»

Дональд Трамп высказался о возможном запрете сборной Ирана въехать в США.

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2026.

Ранее спецпосланник президента США Паоло Дзамполли обратился к ФИФА с просьбой заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира.

– Что вы думаете об идее о замене Ирана на Италию на ЧМ-2026?

– Я об этом особо не думаю. Это интересный вопрос. Позвольте мне подумать об этом, – ответил Дональд Трамп.

Будет забавно если запретит. Ну, чисто из интереса посмотреть на общественную реакцию и на действия организаторов. На их новые мастер-классы по прогибу. Разве что язык Инфантино жалко, совсем уж сотрется.

Понятно что это абсурд, но ведь этот самодур действительно может помешать въезду сборной.
Ответ arspurs9
ФИФА сделает ровно так как ей скажут ее хозяева, то есть как раз Трамп, слоган спорт вне политики давно уже полное посмешище 👌
Трамп сам офигивает, наверное, от того, какие кругом жалкие все. Думает, ну хоть за убийство 170 школьниц в Иране мне и сша что-нибудь будет? Нет? Ох. Какие же вы ничтожные, но спасибо.
Да вообще можно уже не прикрывать этот цирк.
Пусть сам наберёт те сборные, которые хочет. Европейцы отказались помогать в войне с Ираном - выкинуть все европейские сборные из турнира.
Инфантиво и Фифа найдут оправдание, главное всем помнить, что футбол объединяет, вне политики, за добро во всем мире и все такое
Президент ФИФА мы это не рассматриваем.
Президент США я подумаю.....
Президент ФИФА: «Мы это рассмотрим»😁
Что то мне кажется США выиграет этот ЧМ в сентябре по принципу Морокко.
Самодур может за день до начала чемпионата мира , объявить что США выиграла кубок , отстранив всех участников
То есть Трамп должен решать кому в футбол играть ?
А что только узнали об этом что Трамп всея мира, и что он скажет так и будет
почему бы не заменить сразу Иран на Израиль?
он подумает...
Своим "я подумаю" опустил ФИФА. Впрочем, последняя уже давно пробила дно, будут метром ниже - неважно.
Получается, весь мир является песочницей этого старого маразматика, если он допущен к принятию даже таких решений
Конечно. Кстати, я не уверен, что он знает, где находится Италия. Трамп же бывший двоечник.
для него это нью-джерси ))))))
... Это какой то уже -Гай Юлий Цезарь.
Skoree Kaliqula s konem)))
"Штирлиц подумал. Ему понравилось. Он решил когда-нибудь подумать ещё".
Материалы по теме
Министр спорта Италии Абоди о предложении взять итальянскую сборную на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Это неуместно. Отбор проходит на поле»
23 апреля, 18:14
Глава НОК Италии о предложении взять Италию на ЧМ вместо Ирана: «Я бы почувствовал себя оскорбленным. Попадание на чемпионат нужно заслужить»
23 апреля, 17:08
Министр экономики Италии о вызове сборной на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Я считаю это позорным. Мне было бы стыдно»
23 апреля, 15:16
