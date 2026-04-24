Трамп о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2026: «Интересный вопрос. Позвольте мне подумать»
Дональд Трамп высказался о возможном запрете сборной Ирана въехать в США.
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2026.
Ранее спецпосланник президента США Паоло Дзамполли обратился к ФИФА с просьбой заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира.
– Что вы думаете об идее о замене Ирана на Италию на ЧМ-2026?
– Я об этом особо не думаю. Это интересный вопрос. Позвольте мне подумать об этом, – ответил Дональд Трамп.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Понятно что это абсурд, но ведь этот самодур действительно может помешать въезду сборной.
Пусть сам наберёт те сборные, которые хочет. Европейцы отказались помогать в войне с Ираном - выкинуть все европейские сборные из турнира.
Инфантиво и Фифа найдут оправдание, главное всем помнить, что футбол объединяет, вне политики, за добро во всем мире и все такое
Президент США я подумаю.....
Президент ФИФА: «Мы это рассмотрим»😁