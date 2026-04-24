Компани о мнении, что «Баварии» победа в Бундеслиге дается легко: «Выиграть чемпионат непросто. Лучшие таланты – в Германии, АПЛ взяла отсюда много качественных игроков»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал мнение общественности о том, что победа в Бундеслиге дается мюнхенскому клубу легко.
Ранее мюнхенцы в 35-й раз стали чемпионами Германии.
«Выиграть Бундеслигу непросто. Уровень лиги мог увидеть любой, кто посмотрел матч «Штутгарт» – «Фрайбург» в Кубке Германии.
Клубы АПЛ приобрели много качественных футболистов из Бундеслиги.
Следующее поколение лучших талантов находятся в Германии – это Йоан Манзамби, Юито Судзуки, Биляль Эль-Ханнус. Они играют в футбол. Обе команды выложились на полную. Добиться успеха здесь непросто.
Кажется, что это [победить в чемпионате] проще, чем есть на самом деле, но это требует силы и энергии, поэтому мы гордимся собой и хотим продолжать в том же духе», – сказал Венсан Компани.
Месси с Роналду видать в суперконкурентном чемпионате играли, раз по 60 мячей за сезон забивали и рекорды по голам команды ставили.
Смешно читать
О какой конкуренции в Испании речь, там средний уровень упал до нельзя, Германия уже сравнялась с ними по еврокубковым очкам.
Италия - единственный чемпионат, где борьба до конца. Да и то, в этом сезоне стало понятно что Интер чемпион, ещё до триумфа той же Баварии.
Микель Артета так же и Арсенал тренирует
Бундеслига дается нелегко...В.Компани