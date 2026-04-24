  • Компани о мнении, что «Баварии» победа в Бундеслиге дается легко: «Выиграть чемпионат непросто. Лучшие таланты – в Германии, АПЛ взяла отсюда много качественных игроков»
Компани о мнении, что «Баварии» победа в Бундеслиге дается легко: «Выиграть чемпионат непросто. Лучшие таланты – в Германии, АПЛ взяла отсюда много качественных игроков»

Венсан Компани: выиграть Бундеслигу непросто.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал мнение общественности о том, что победа в Бундеслиге дается мюнхенскому клубу легко.

Ранее мюнхенцы в 35-й раз стали чемпионами Германии.

«Выиграть Бундеслигу непросто. Уровень лиги мог увидеть любой, кто посмотрел матч «Штутгарт» – «Фрайбург» в Кубке Германии.

Клубы АПЛ приобрели много качественных футболистов из Бундеслиги.

Следующее поколение лучших талантов находятся в Германии – это Йоан Манзамби, Юито Судзуки, Биляль Эль-Ханнус. Они играют в футбол. Обе команды выложились на полную. Добиться успеха здесь непросто.

Кажется, что это [победить в чемпионате] проще, чем есть на самом деле, но это требует силы и энергии, поэтому мы гордимся собой и хотим продолжать в том же духе», – сказал Венсан Компани.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
«Выиграть Бундеслигу непросто» - с 2000г если даже взять, то за 26 лет 20 раз...Ничего против Баварии не имею, в разные периоды были очень классные по составу и красивой игре команды, которые в целом не ощущали конкуренции в Бундеслиге.
«Выиграть Бундеслигу непросто» - с 2000г если даже взять, то за 26 лет 20 раз...Ничего против Баварии не имею, в разные периоды были очень классные по составу и красивой игре команды, которые в целом не ощущали конкуренции в Бундеслиге.
Да об этом и Оливер Канн говорит: Как вы собираетесь Бундеслигу продавать в другие страны. Когда низкая спортивная составляющая в лиге?🤔🤔🤔
Сколько же человек ущемилось от слов Компани 😂.

Месси с Роналду видать в суперконкурентном чемпионате играли, раз по 60 мячей за сезон забивали и рекорды по голам команды ставили.
Смешно читать
Сколько же человек ущемилось от слов Компани 😂. Месси с Роналду видать в суперконкурентном чемпионате играли, раз по 60 мячей за сезон забивали и рекорды по голам команды ставили. Смешно читать
А при чём здесь индивидуальные показатели игроков и безальтернативное доминирование Баварии в Бундеслиге? Но даже если так — Роналду играл в АПЛ, Серии А, ну и в Испании, где и Месси. Очевидно, что там более конкурентные чемпионаты. По такой логике взять того же Кейна — лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма», какие у него трофеи в Англии?
А при чём здесь индивидуальные показатели игроков и безальтернативное доминирование Баварии в Бундеслиге? Но даже если так — Роналду играл в АПЛ, Серии А, ну и в Испании, где и Месси. Очевидно, что там более конкурентные чемпионаты. По такой логике взять того же Кейна — лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма», какие у него трофеи в Англии?
Испанские команды в этом сезоне проиграли 6 матчей немецким, из них 4 разгрома и только одна победа.
О какой конкуренции в Испании речь, там средний уровень упал до нельзя, Германия уже сравнялась с ними по еврокубковым очкам.

Италия - единственный чемпионат, где борьба до конца. Да и то, в этом сезоне стало понятно что Интер чемпион, ещё до триумфа той же Баварии.
Очередной трусливый пользователь обгадился и решил спасаться с помощью чёрного списка.

Микель Артета так же и Арсенал тренирует
Перспективную арийскую молодежь перечислил
Не скажу за лучших немецких талантов в АПЛ, а вот про французских в одной Баварии достоверно – Рибери, Коман, Павар, Эрнандес, Саньоль, Лизаразю, Толиссо, Папен, Упамекано, Олисе.
Не скажу за лучших немецких талантов в АПЛ, а вот про французских в одной Баварии достоверно – Рибери, Коман, Павар, Эрнандес, Саньоль, Лизаразю, Толиссо, Папен, Упамекано, Олисе.
Маловато за более чем четверть века
Это он трансферные цели перечислил🤔😅
Венсан, не лукавь
Бундеслига чемпионат одного чемпиона
Бундеслига дается нелегко...В.Компани
