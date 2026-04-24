Компани о мнении, что «Баварии» победа в Бундеслиге дается легко: «Выиграть чемпионат непросто. Лучшие таланты – в Германии, АПЛ взяла отсюда много качественных игроков»

Венсан Компани: выиграть Бундеслигу непросто.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал мнение общественности о том, что победа в Бундеслиге дается мюнхенскому клубу легко.

Ранее мюнхенцы в 35-й раз стали чемпионами Германии.

«Выиграть Бундеслигу непросто. Уровень лиги мог увидеть любой, кто посмотрел матч «Штутгарт» – «Фрайбург» в Кубке Германии.

Клубы АПЛ приобрели много качественных футболистов из Бундеслиги.

Следующее поколение лучших талантов находятся в Германии – это Йоан Манзамби , Юито Судзуки , Биляль Эль-Ханнус . Они играют в футбол. Обе команды выложились на полную. Добиться успеха здесь непросто.

Кажется, что это [победить в чемпионате] проще, чем есть на самом деле, но это требует силы и энергии, поэтому мы гордимся собой и хотим продолжать в том же духе», – сказал Венсан Компани.