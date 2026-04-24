Семак о «Зените» и РПЛ: «Сейчас не все зависит от нас. Паники нет. Результат с «Локомотивом» справедлив, если абстрагироваться от судейских решений»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о текущей ситуации в Мир РПЛ.
Петербуржцы идут на втором месте, отставая от «Краснодара» на один балл за 4 тура до конца.
– Как смотрите на ситуацию, что в чемпионской гонке теперь не все зависит от вас?
– Нам нужно делать все, что в наших силах, чтобы получить максимальный результат. Если бы выиграли у «Локомотива», то должны были бы тоже всегда побежать. Сейчас не все зависит от нас.
К сожалению, не так активно сыграли с «Локомотивом» в атаке, результат справедлив, если абстрагироваться от судейских решений. Будем готовиться, чтобы моментов и побед было больше.
– Не ощущаете в команде легкой паники?
– Ни легкой, ни какой‑то другой.
– Есть ли те, кто не может принять участие в матче с «Ахматом»?
– Есть какие‑то микроповреждения, перегрузочные моменты. На сегодняшний день никаких серьезных травм нет, – сказал Семак.
Справедлива была бы победа Локомотива.
сначала сам довёл до этого, а теперь паники нет, так и у нас нет - привыкли, что играем без тренера