  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Семак о «Зените» и РПЛ: «Сейчас не все зависит от нас. Паники нет. Результат с «Локомотивом» справедлив, если абстрагироваться от судейских решений»
64

Семак о «Зените» и РПЛ: «Сейчас не все зависит от нас. Паники нет. Результат с «Локомотивом» справедлив, если абстрагироваться от судейских решений»

Семак о «Зените»: ни легкой, ни какой‑то другой паники нет.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о текущей ситуации в Мир РПЛ

Петербуржцы идут на втором месте, отставая от «Краснодара» на один балл за 4 тура до конца. 

Как смотрите на ситуацию, что в чемпионской гонке теперь не все зависит от вас?

– Нам нужно делать все, что в наших силах, чтобы получить максимальный результат. Если бы выиграли у «Локомотива», то должны были бы тоже всегда побежать. Сейчас не все зависит от нас.

К сожалению, не так активно сыграли с «Локомотивом» в атаке, результат справедлив, если абстрагироваться от судейских решений. Будем готовиться, чтобы моментов и побед было больше.

Не ощущаете в команде легкой паники?

– Ни легкой, ни какой‑то другой.

Есть ли те, кто не может принять участие в матче с «Ахматом»?

– Есть какие‑то микроповреждения, перегрузочные моменты. На сегодняшний день никаких серьезных травм нет, – сказал Семак. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
если бы Адамов не взял пенальти, тогда понятно, что можно было ссылаться на судейские решения по поводу результата, а вот ноль забитых говорит о том, что "результат справедлив, если абстрагироваться от того, что у Зенита нет тренера в последние полгода"
Ответ Яя_Туре
Прям точно замечено. Тренер был, но потом его стабильность на посту привела команду к стагнации.
Ответ Яя_Туре
Я бы поправил,последние 2 года)
Богданыч, сколько твоя команда ударила по воротам, да хотя бы вошла в штрафную? Хватит мучать команду и болельщиков.
А какие судейские решения , если не абстрагироваться , повлияли на игру ? Все остальное по делу , а пенка не забита
Ответ Свин Хрустальный
у Локомотива никого не удалили, в ворота Локо пенальти не поставили.Как играть то ваще?
Ответ Ржевский
Действительно :)
... Что это за тренер , который довёл игру , до состояния-" не всё зависит от нас"?... С таким составом, с таким ресурсом.
Как всегда, общие слова в стиле "за все хорошее против всего плохого". А игры нет, увы...
"Результат с «Локомотивом» справедлив"
Справедлива была бы победа Локомотива.
Ссы в глаза- божья роса. Третий год нет никакой паники.
Сейчас не все зависит от нас. Паники нет.
сначала сам довёл до этого, а теперь паники нет, так и у нас нет - привыкли, что играем без тренера
Кшно справедлив))) Отскочили по сути... и без левого пеналя чудом не пропустили 2 штуки точно, а то и все три... это наверное для него спрпведливость... всё хуже дела у нас получается
Семак в тупике идей. Когда был Дзюба был результат, столб в центре и таланты Малком, Азмун и Клаудиньо. Была рабочая схема. Семак рассчитывал что Соболев, Вендел и Глушенков повторят, но не сработало. Других идей и схем нет, а так в РПЛ у всех спад и ФК Зенит не так плох, потому что нет проверки ЕК. У Семака нет жизненной энергии, хочется его накормить огромным стейком.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
