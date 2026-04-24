Тренер «Униона» Эта о работе с мужчинами и женщинами: «Разницы нет. Я поддерживала чувствительных мужчин, а были женщины, которым нужен хороший пинок под зад»

Мари-Луизе Эта ответила на вопрос о работе с футболистами и футболистками.

Главный тренер «Униона » Мари-Луизе Эта заявила, что не ощущает разницы в работе с футболистами и футболистками.

«Разницы нет. Я работаю с отдельными личностями.

Вы можете сказать: «Женщины более чувствительны, а мужчины более тщеславны». Для меня это клише.

Мне приходилось поддерживать и обнимать множество чувствительных мужчин. И наоборот: были и женщины, которым нужен хороший пинок под зад», – сказала Мари-Луизе Эта.

