Тренер «Униона» Эта о работе с мужчинами и женщинами: «Разницы нет. Я поддерживала чувствительных мужчин, а были женщины, которым нужен хороший пинок под зад»
Главный тренер «Униона» Мари-Луизе Эта заявила, что не ощущает разницы в работе с футболистами и футболистками.
«Разницы нет. Я работаю с отдельными личностями.
Вы можете сказать: «Женщины более чувствительны, а мужчины более тщеславны». Для меня это клише.
Мне приходилось поддерживать и обнимать множество чувствительных мужчин. И наоборот: были и женщины, которым нужен хороший пинок под зад», – сказала Мари-Луизе Эта.
«Унион» проиграл в первом матче при женщине-тренере – «Вольфсбургу». Берлинцы в 5 раз чаще били по воротам
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bild
21 комментарий
Видел я несколько видео, в которых женщинам требовался хороший пинок под зад...
тоже смотрел обзоры женских футбольных матчей?
А есть видео где дают женщинам под зад?
На черно-оранжевом ютубе таких видео полно в обе стороны.
Мне больше интересна поддержка чувствительных мужчин
У нее уже подписан контракт с первой женской командой Унион, приступит летом. Она временный тренер, о какой то революции говорить рано
Чистой воды хайп, понимая что Унион вылетает решили хоть как-то напоследок запомниться
С чего это Унион вылетает? Они идут на 11 месте в 8 очках от зоны вылета. Чтобы вылететь нужно сильно постараться😃
Интересно - а это тетя где-то училась на тренера в свои 34 года , хотя бы основы медицины, физиологию изучала ... У мужчин что - есть менструальный цикл, гормональные всплески ... и в зависимости от этого надо контролировать нагрузки ? Какое нафиг "разницы нет" ??
Если вчитаться в текст, то данное замечание не в тему. Там есть строчка «я работаю с личностями…», что должно подразумевать конкретный подход к каждому человеку отдельно. В этом плане действительно нет разницы мужчина или женщина - подход и нагрузки индивидуально конкретному человеку с учетом именно его данных и потребностей.
Жду новость, когда кто-то из Бундеслиги скажет: у этой женщины есть яйца.
А что , если женщина , ее нужно обезличенно называть «эта»?)
