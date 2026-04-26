Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд забила 4 гола «Фрайбургу», «Штутгарт» поделил очки с «Вердером»

В Германии прошли матчи 31-го тура Бундеслиги сезона-2025/26.
В пятницу «Лейпциг» дома был сильнее «Униона» (3:1) в 31-м туре Бундеслиги.
В субботу «Бавария» уже в статусе чемпиона на выезде одолела «Майнц» (4:3), «Байер» в гостях победил «Кельн» (2:1).
В воскресенье «Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург» (4:0).
Чемпионат Германии
31-й тур
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Загаду, Хакес, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Штиллер, Андрес, Левелинг, Ассиньон, Ундав
Запасные: Тиагу Томаш, Ассиньон, Шабо, Бредлов, Вагноман, Каразор, Загаду, Андрес, Левелинг
Вердер:
Бакхаус, Кулибали, Штарк, Пипер, Шмид, Стаге, Деман, Линен, Пуэртас, Сугавара, Милошевич
Запасные: Штарк, Шмид, Кольке, Шмидт, Бонифасе, Стаге, Шметгенс, Милошевич, Чович
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Брандт, Инасио, Беллингем, Забитцер, Байер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Инасио, Майер, Реджани, Брандт, Байер, Гирасси, Ян Коуто, Мане, Беллингем
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Линхарт, Огбус, Кюблер, Хефлер, М. Эггештайн, Грифо, Хелер, Шерхант, Матанович
Запасные: Шерхант, Линхарт, Ф. Мюллер, Грифо, Матанович, Треу, Штайнманн, Хефлер
РБ Лейпциг
Вандевордт, Финкгрефе, Битшиабу, Орбан, Баку, Баумгартнер, Шлагер, Уэдраого, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Баку, Максимович, Ромуло, Нуса, Диоманде, Гулачи, Клостерманн, Уэдраого, Неделькович
Унион Берлин:
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Роте, Хаберер, Хедира, Шефер, Триммель, Илич, Берк
Запасные: Нсоки, Скарке, Хаберер, Шефер, Триммель, Илич, Реннов, Кен, Крал
Хайденхайм
Рамай, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Динкчи, Пирингер, Бек, Дорш, Шеппнер, Зивзивадзе
Запасные: Динкчи, Зирслебен, Зивзивадзе, Дорш, Траоре, Пирингер, Бек, Феллер, Стергиу
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Валь, Андо, Фудзита, Синани, Пырка, Ирвайн, Расмуссен, Салиакас, Унтонджи
Запасные: Синани, Салиакас, Фолль, Оппи, Унтонджи, Дзвигала, Расмуссен, Хара, Фудзита
Майнц
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Амири, Сано, Небель, Видмер, Титц, Беккер
Запасные: Амири, Видмер, Беккер, Центнер, Потульски, Кор, Небель, Ферачниг, Кавасаки
Бавария:
Урбиг, Дэвис, Ито, Ким Мин Чжэ, Лаймер, Павлович, Ндиайе, Диас, Горетцка, Геррейру, Джексон
Запасные: Нойер, Павич, Ндиайе, Диас, Павлович, Геррейру, Дэвис, Офли
Аугсбург
Дамен, Яннулис, Фелльхауэр, Цезигер, Гауэлеу, Чавес, Клод-Морис, Ридер, Массенго, Каде, Грегорич
Запасные: Фелльхауэр, Гауэлеу, Клод-Морис, Грегорич, Огунду, Кайтель, Лабрович, Массенго, К. Шлоттербек
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Кох, Схири, Аменда, Ларссон, Хейлунд, Аррхов, Узун, Амаимуни-Эшгуяб, Калимуэндо
Запасные: Шильевич, Теате, Аменда, Амаимуни-Эшгуяб, Гетце, Узун, Эбнуталиб, Хейлунд, Аррхов
Вольфсбург
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Винисиус, Эриксен, Виммер, Центер, Мэле, Амура, Пейчинович
Запасные: Амура, Герхардт, Маер, Сиогаи, Виммер, Центер, Перван, Йенц, Арнольд
Боруссия М:
Николас, Кьяродиа, Эльведи, Зандер, Энгельхардт, Штегер, Райтц, Кастроп, Скалли, Табакович, Онора
Запасные: Кьяродиа, Онора, Штегер, Ольшовски, Ульрих, Нойхаус, Табакович, Мохья, Болин
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Мартель, Йоуханнессон, Бюльтер, Каминьски, Майна, Эль Мала
Запасные: Йоуханнессон, Шмид, Бюльтер, Лунн Хансен, Цилер, ван ден Берг, Мартель, Майна, Краус
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Калбрет, Шик
Запасные: Калбрет, Маза, Омлин, Хофманн, Телла, Поку, Куанса, Эрманн, Алеиш Гарсия
Гамбург
Хойер, Омари, Торунарига, Капальдо, Фабиу Виейра, Микельбрансис, Гренбек, Ремберг, Джатта, Кенигсдорффер, Глатцель
Запасные: Микельбрансис, Омари, Гренбек, Нанджа, Эльфадли, Джатта, Глатцель, Тангвик, Каттербах
Хоффенхайм:
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Крамарич, Аслани, Бургер, Авдуллаху, Туре, Цоуфал, Лемперле
Запасные: Гранач, Туре, Лемперле, Филипп, Дамар, Бебу, Крамарич, Акпогума, Аслани
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
