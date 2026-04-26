Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд забила 4 гола «Фрайбургу», «Штутгарт» поделил очки с «Вердером»

В Германии прошли матчи 31-го тура Бундеслиги сезона-2025/26.

В пятницу «Лейпциг » дома был сильнее «Униона » (3:1) в 31-м туре Бундеслиги.

В субботу «Бавария » уже в статусе чемпиона на выезде одолела «Майнц » (4:3), «Байер » в гостях победил «Кельн» (2:1).

В воскресенье «Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург» (4:0).

Бундеслига Германия. 31 тур 26 апреля 13:30, МХП-Арена Штутгарт Завершен 1 - 1 2 xG 0.96 Вердер Матч окончен 90’ +4’ Шмид Муса Андрес Нарти 89’ 83’ Стаге Мбангула 78’ Бакхаус Левелинг Буанани 78’ 65’ Милошевич Нджинма 65’ Штарк Вебер Демирович

61’ Тиагу Томаш Демирович 57’ Ассиньон Фюрих 57’ Загаду Хендрикс 46’ 2 тайм Перерыв 18’ Стаге

Штутгарт Нюбель, Миттельштедт, Загаду, Хакес, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Штиллер, Андрес, Левелинг, Ассиньон, Ундав Запасные: Тиагу Томаш, Ассиньон, Шабо, Бредлов, Вагноман, Каразор, Загаду, Андрес, Левелинг 1 тайм Вердер: Бакхаус, Кулибали, Штарк, Пипер, Шмид, Стаге, Деман, Линен, Пуэртас, Сугавара, Милошевич Запасные: Штарк, Шмид, Кольке, Шмидт, Бонифасе, Стаге, Шметгенс, Милошевич, Чович

Бундеслига Германия. 31 тур 25 апреля 13:30, Фойт-Арена Хайденхайм Завершен 2 - 0 2.17 xG 1.18 Санкт-Паули Матч окончен Пирингер Шиммер 90’ +1’ Зивзивадзе Конте 90’ +1’ Динкчи Ибрагимович 90’ +1’ 88’ Синани Меткалф Дорш Нихьюс 85’ Динкчи

82’ 76’ Карс 64’ Унтонджи Сисей 63’ Салиакас Ритцка Бек Кербер 56’ 46’ Расмуссен Смит 46’ Фудзита Карс 2 тайм Перерыв Зивзивадзе

3’ Хайденхайм Рамай, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Динкчи, Пирингер, Бек, Дорш, Шеппнер, Зивзивадзе Запасные: Динкчи, Зирслебен, Зивзивадзе, Дорш, Траоре, Пирингер, Бек, Феллер, Стергиу 1 тайм Санкт-Паули: Василь, Метс, Валь, Андо, Фудзита, Синани, Пырка, Ирвайн, Расмуссен, Салиакас, Унтонджи Запасные: Синани, Салиакас, Фолль, Оппи, Унтонджи, Дзвигала, Расмуссен, Хара, Фудзита

Бундеслига Германия. 31 тур 25 апреля 13:30, РейнЭнергиШтадион Кельн Завершен 1 - 2 3.5 xG 1.86 Байер Матч окончен 90’ +5’ Бласвих 85’ Куанса Баде Мартель Ньянг 85’ Вальдшмидт

77’ 72’ Алеиш Гарсия Фернандес 72’ Телла Бен-Сегир 72’ Калбрет Артур Лунн Хансен Чавес 72’ Йоуханнессон Вальдшмидт 72’ 61’ Маза Тилльман Бюльтер Тильманн 59’ Майна Кастро-Монтес 59’ 52’ Шик

2 тайм Перерыв Йоуханнессон 45’ 43’ Шик

10’ Тапсоба Кельн Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Мартель, Йоуханнессон, Бюльтер, Каминьски, Майна, Эль Мала Запасные: Йоуханнессон, Шмид, Бюльтер, Лунн Хансен, Цилер, ван ден Берг, Мартель, Майна, Краус 1 тайм Байер: Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Калбрет, Шик Запасные: Калбрет, Маза, Омлин, Хофманн, Телла, Поку, Куанса, Эрманн, Алеиш Гарсия

Бундеслига Германия. 31 тур 25 апреля 16:30, Фолькспаркштадион Гамбург Завершен 1 - 2 1.48 xG 2.43 Хоффенхайм Матч окончен Локонга 90’ +2’ Гренбек Даунс 88’ Омари Филипп 88’ 85’ Туре Кэмпбелл 85’ Лемперле Морстедт 75’ Крамарич Прасс Микельбрансис Локонга 75’ Джатта Гочолейшвили 75’ 71’ Бургер 68’ Премель Глатцель Штанге 64’ 64’ Аслани Премель Ремберг 49’ 46’ Гранач Бернардо 2 тайм Перерыв 45’ Лемперле

Глатцель

34’ 32’ Бауманн 18’ Аслани

8’ Гранач Гамбург Хойер, Омари, Торунарига, Капальдо, Фабиу Виейра, Микельбрансис, Гренбек, Ремберг, Джатта, Кенигсдорффер, Глатцель Запасные: Микельбрансис, Омари, Гренбек, Нанджа, Эльфадли, Джатта, Глатцель, Тангвик, Каттербах 1 тайм Хоффенхайм: Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Крамарич, Аслани, Бургер, Авдуллаху, Туре, Цоуфал, Лемперле Запасные: Гранач, Туре, Лемперле, Филипп, Дамар, Бебу, Крамарич, Акпогума, Аслани

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское

