  Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд забила 4 гола «Фрайбургу», «Штутгарт» поделил очки с «Вердером»
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд забила 4 гола «Фрайбургу», «Штутгарт» поделил очки с «Вердером»

В Германии прошли матчи 31-го тура Бундеслиги сезона-2025/26.

В пятницу «Лейпциг» дома был сильнее «Униона» (3:1) в 31-м туре Бундеслиги.

В субботу «Бавария» уже в статусе чемпиона на выезде одолела «Майнц» (4:3), «Байер» в гостях победил «Кельн» (2:1). 

В воскресенье «Боруссия» Дортмунд разгромила «Фрайбург» (4:0). 

Чемпионат Германии

31-й тур

Бундеслига Германия. 31 тур
26 апреля 13:30, МХП-Арена
Штутгарт
Завершен
1 - 1
2xG0.96
Вердер
Матч окончен
90’
+4’
Шмид   Муса
Андрес   Нарти
89’
83’
Стаге   Мбангула
78’
Бакхаус
Левелинг   Буанани
78’
65’
Милошевич   Нджинма
65’
Штарк   Вебер
  Демирович
61’
Тиагу Томаш   Демирович
57’
Ассиньон   Фюрих
57’
Загаду   Хендрикс
46’
2тайм
Перерыв
18’
  Стаге
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Загаду, Хакес, Эль-Ханнус, Тиагу Томаш, Штиллер, Андрес, Левелинг, Ассиньон, Ундав
Запасные: Тиагу Томаш, Ассиньон, Шабо, Бредлов, Вагноман, Каразор, Загаду, Андрес, Левелинг
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Кулибали, Штарк, Пипер, Шмид, Стаге, Деман, Линен, Пуэртас, Сугавара, Милошевич
Запасные: Штарк, Шмид, Кольке, Шмидт, Бонифасе, Стаге, Шметгенс, Милошевич, Чович
Бундеслига Германия. 31 тур
26 апреля 15:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
4 - 0
3.09xG0.5
Фрайбург
Матч окончен
Байер   Альберт
89’
Беллингем   Озджан
88’
  Фабиу Силва
87’
Гирасси   Фабиу Силва
84’
Брандт   Чуквуэмека
84’
84’
Хефлер   Тарнутцер
75’
Линхарт   Юнг
75’
Шерхант   Ириэ
Инасио   Свенссон
74’
67’
Матанович   Филипп
67’
Грифо   Бесте
Беллингем
65’
2тайм
Перерыв
  Бенсебайни
31’
  Гирасси
14’
  Байер
8’
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Н. Шлоттербек, Антон, Брандт, Инасио, Беллингем, Забитцер, Байер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Инасио, Майер, Реджани, Брандт, Байер, Гирасси, Ян Коуто, Мане, Беллингем
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Гюнтер, Линхарт, Огбус, Кюблер, Хефлер, М. Эггештайн, Грифо, Хелер, Шерхант, Матанович
Запасные: Шерхант, Линхарт, Ф. Мюллер, Грифо, Матанович, Треу, Штайнманн, Хефлер
Бундеслига Германия. 31 тур
24 апреля 18:30, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
Завершен
3 - 1
4.54xG0.37
Унион Берлин
Матч окончен
Нуса   Гомис
90’
84’
Диогу Лейте
83’
Шефер   Бурджу
Баку   Хенрихс
79’
Диоманде   Бакайоко
79’
78’
  Дуки
Ромуло   Груда
68’
Уэдраого   Хардер
68’
  Баку
63’
60’
Хаберер   Кемляйн
60’
Триммель   Юранович
59’
Илич   Ансах
2тайм
Перерыв
Баумгартнер
34’
31’
Реннов   Клаус
  Ромуло
25’
  Финкгрефе
22’
РБ Лейпциг
Вандевордт, Финкгрефе, Битшиабу, Орбан, Баку, Баумгартнер, Шлагер, Уэдраого, Нуса, Ромуло, Диоманде
Запасные: Баку, Максимович, Ромуло, Нуса, Диоманде, Гулачи, Клостерманн, Уэдраого, Неделькович
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Роте, Хаберер, Хедира, Шефер, Триммель, Илич, Берк
Запасные: Нсоки, Скарке, Хаберер, Шефер, Триммель, Илич, Реннов, Кен, Крал
Бундеслига Германия. 31 тур
25 апреля 13:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Завершен
2 - 0
2.17xG1.18
Санкт-Паули
Матч окончен
Пирингер   Шиммер
90’
+1’
Зивзивадзе   Конте
90’
+1’
Динкчи   Ибрагимович
90’
+1’
88’
Синани   Меткалф
Дорш   Нихьюс
85’
  Динкчи
82’
76’
Карс
64’
Унтонджи   Сисей
63’
Салиакас   Ритцка
Бек   Кербер
56’
46’
Расмуссен   Смит
46’
Фудзита   Карс
2тайм
Перерыв
  Зивзивадзе
3’
Хайденхайм
Рамай, Ференбах, Майнка, Беренс, Буш, Динкчи, Пирингер, Бек, Дорш, Шеппнер, Зивзивадзе
Запасные: Динкчи, Зирслебен, Зивзивадзе, Дорш, Траоре, Пирингер, Бек, Феллер, Стергиу
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Метс, Валь, Андо, Фудзита, Синани, Пырка, Ирвайн, Расмуссен, Салиакас, Унтонджи
Запасные: Синани, Салиакас, Фолль, Оппи, Унтонджи, Дзвигала, Расмуссен, Хара, Фудзита
Бундеслига Германия. 31 тур
25 апреля 13:30, Мева Арена
Майнц
Завершен
3 - 4
3.22xG2.36
Бавария
Матч окончен
90’
+7’
Олисе
Небель   Бевинг
85’
Кор   Вайпер
85’
83’
  Кейн
80’
  Мусиала
Видмер   Каси
80’
Амири   Мэлоуни
79’
77’
Ндиайе   Та
73’
  Олисе
Беккер   Зиб
71’
57’
Дэвис   Станишич
57’
Геррейру   Мусиала
53’
  Джексон
46’
Диас   Олисе
46’
Павлович   Кейн
2тайм
Перерыв
  Беккер
45’
+2’
33’
Лаймер
  Небель
29’
Кор
20’
  Кор
15’
Майнц
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Амири, Сано, Небель, Видмер, Титц, Беккер
Запасные: Амири, Видмер, Беккер, Центнер, Потульски, Кор, Небель, Ферачниг, Кавасаки
1тайм
Бавария:
Урбиг, Дэвис, Ито, Ким Мин Чжэ, Лаймер, Павлович, Ндиайе, Диас, Горетцка, Геррейру, Джексон
Запасные: Нойер, Павич, Ндиайе, Диас, Павлович, Геррейру, Дэвис, Офли
Бундеслига Германия. 31 тур
25 апреля 13:30, ВВК-Арена
Аугсбург
Завершен
1 - 1
2.14xG0.85
Айнтрахт Ф
Матч окончен
88’
Узун   Буркардт
88’
Хейлунд   Шаиби
Гауэлеу   Матсима
86’
Клод-Морис   Кемюр
86’
82’
Аменда   Кристенсен
Фелльхауэр   Вольф
73’
Массенго   Якич
73’
Массенго
70’
66’
  Доан
Грегорич   Рибейру
59’
46’
Доан
46’
Амаимуни-Эшгуяб   Кнауфф
46’
Аррхов   Доан
2тайм
Перерыв
  Каде
44’
7’
Схири
Аугсбург
Дамен, Яннулис, Фелльхауэр, Цезигер, Гауэлеу, Чавес, Клод-Морис, Ридер, Массенго, Каде, Грегорич
Запасные: Фелльхауэр, Гауэлеу, Клод-Морис, Грегорич, Огунду, Кайтель, Лабрович, Массенго, К. Шлоттербек
1тайм
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Кох, Схири, Аменда, Ларссон, Хейлунд, Аррхов, Узун, Амаимуни-Эшгуяб, Калимуэндо
Запасные: Шильевич, Теате, Аменда, Амаимуни-Эшгуяб, Гетце, Узун, Эбнуталиб, Хейлунд, Аррхов
Бундеслига Германия. 31 тур
25 апреля 13:30, Фольксваген-Арена
Вольфсбург
Завершен
0 - 0
1.61xG0.47
Боруссия М
Матч окончен
90’
+5’
Хак
Дагим
90’
+4’
90’
+4’
Райтц
90’
+2’
Кастроп
90’
+2’
Кьяродиа   Такаи
89’
Табакович   Матино
Виммер   Паредес
83’
77’
Онора   Хак
77’
Штегер   Рейна
Центер   Кумбеди
70’
Амура   Дагим
70’
61’
Кьяродиа
2тайм
Перерыв
Вольфсбург
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Винисиус, Эриксен, Виммер, Центер, Мэле, Амура, Пейчинович
Запасные: Амура, Герхардт, Маер, Сиогаи, Виммер, Центер, Перван, Йенц, Арнольд
1тайм
Боруссия М:
Николас, Кьяродиа, Эльведи, Зандер, Энгельхардт, Штегер, Райтц, Кастроп, Скалли, Табакович, Онора
Запасные: Кьяродиа, Онора, Штегер, Ольшовски, Ульрих, Нойхаус, Табакович, Мохья, Болин
Бундеслига Германия. 31 тур
25 апреля 13:30, РейнЭнергиШтадион
Кельн
Завершен
1 - 2
3.5xG1.86
Байер
Матч окончен
90’
+5’
Бласвих
85’
Куанса   Баде
Мартель   Ньянг
85’
  Вальдшмидт
77’
72’
Алеиш Гарсия   Фернандес
72’
Телла   Бен-Сегир
72’
Калбрет   Артур
Лунн Хансен   Чавес
72’
Йоуханнессон   Вальдшмидт
72’
61’
Маза   Тилльман
Бюльтер   Тильманн
59’
Майна   Кастро-Монтес
59’
52’
  Шик
2тайм
Перерыв
Йоуханнессон
45’
43’
  Шик
10’
Тапсоба
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, Симпсон-Пьюзи, Себулонсен, Мартель, Йоуханнессон, Бюльтер, Каминьски, Майна, Эль Мала
Запасные: Йоуханнессон, Шмид, Бюльтер, Лунн Хансен, Цилер, ван ден Берг, Мартель, Майна, Краус
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Калбрет, Шик
Запасные: Калбрет, Маза, Омлин, Хофманн, Телла, Поку, Куанса, Эрманн, Алеиш Гарсия
Бундеслига Германия. 31 тур
25 апреля 16:30, Фолькспаркштадион
Гамбург
Завершен
1 - 2
1.48xG2.43
Хоффенхайм
Матч окончен
Локонга
90’
+2’
Гренбек   Даунс
88’
Омари   Филипп
88’
85’
Туре   Кэмпбелл
85’
Лемперле   Морстедт
75’
Крамарич   Прасс
Микельбрансис   Локонга
75’
Джатта   Гочолейшвили
75’
71’
Бургер
68’
Премель
Глатцель   Штанге
64’
64’
Аслани   Премель
Ремберг
49’
46’
Гранач   Бернардо
2тайм
Перерыв
45’
  Лемперле
  Глатцель
34’
32’
Бауманн
18’
  Аслани
8’
Гранач
Гамбург
Хойер, Омари, Торунарига, Капальдо, Фабиу Виейра, Микельбрансис, Гренбек, Ремберг, Джатта, Кенигсдорффер, Глатцель
Запасные: Микельбрансис, Омари, Гренбек, Нанджа, Эльфадли, Джатта, Глатцель, Тангвик, Каттербах
1тайм
Хоффенхайм:
Бауманн, Хайдари, Кабак, Гранач, Крамарич, Аслани, Бургер, Авдуллаху, Туре, Цоуфал, Лемперле
Запасные: Гранач, Туре, Лемперле, Филипп, Дамар, Бебу, Крамарич, Акпогума, Аслани
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Похоже Баварии уже не интересно просто побеждать, поэтому решили сами себе челлендж устроить ))
Унион убрал мужичка ради чего? Хайпануть? Такими темпами можно и в пердив вылететь...
Наконец-то Хоффенхайм легко победил и продолжает борьбу за ЛЧ.
Вот уж от Штутгарта не ожидал такого результата. Думал с Вердером справятся на изи.
Дортмунд так держать ✊✊✊
