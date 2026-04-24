  • 40-летний Нойер продлит контракт с «Баварией» на год. Мануэль разделит игровое время с Урбигом (Максимилиан Кох)
«Бавария» и Мануэль Нойер подпишут новый контракт.

40-летний вратарь Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией» еще на один сезон.

Об этом сообщил журналист Максимилиан Кох.

Отмечается, что между клубом и футболистом уже достигнута договоренность. Вскоре ожидается официальное подтверждение о продлении договора.

Нойер по-прежнему чувствует себя в форме, а клуб очень доволен им. Нойер и Йонас Урбиг будут делить игровое время в следующем сезоне.

В этом сезоне Нойер провел 21 матч в Бундеслиге и пропустил 19 мячей.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
Так мы и поверили, что разделит...😏
так тут не уточняется, как разделит))

Нойер 80%, Урбиг 20% мб)
Возможно так и будет.Урбиг вроде получит даже больше игрового времени.
Отлично! Ещё год посмотрим игру легенды
Интересно, кто раньше закончит: Нойер или Акинфеев?
Я думаю, что между ними спор, поэтому никто не хочет вешать бутсы на гвоздь)
Если посмотреть уровень игры обоих, то Акинфеев закончил лет 5 назад, вообще говоря :))
Отличная новость для всех болельщиков Баварии! Его главная задача подготовить малыша Урбига на долгие годы 💪
Знаменитый немецкий цикл. Лично я трёх вратарей застал сборной Германии - сначала Кёпке был, потом Кан, потом Нойер надолго. Дальше, видимо, Урбиг лет на двадцать
P.S. Понятно, что там и Леманн сколько-то там мачтей сыграл, и Тер Штеген, но они как-то не воспринимались знаковыми.
P.P.S. А до этого же Зепп Майер ещё играл примерно лет сто пятьдесят в сборной
Не факт что Урбиг, есть ещё оч талантливый Деннис Сеймен(одно время считался перспективнее Урбига)
В 40 лет показывает игру мирового уровня! Выглядит гораздо стабильнее многих коллег по амплуа и меньшего возраста.
У каждого вратаря бывают приводы, хвалёный сектантами АПЛ Алиссон через матч привозит голы. Первый матч с Реалом, победа имени Нойера.
Урбиг поиграет, когда Нойер будет травмирован, вот так и разделят))
Правильное решение, Ману вообще не выглядит на 40, слово пятерик отыграть способен
Отличная новость! Еще год Ману точно будет полезен, в том числе и для прогресса Урбига
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
27 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
42 минуты назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
52 минуты назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем