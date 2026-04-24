40-летний Нойер продлит контракт с «Баварией» на год. Мануэль разделит игровое время с Урбигом (Максимилиан Кох)
«Бавария» и Мануэль Нойер подпишут новый контракт.
40-летний вратарь Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией» еще на один сезон.
Об этом сообщил журналист Максимилиан Кох.
Отмечается, что между клубом и футболистом уже достигнута договоренность. Вскоре ожидается официальное подтверждение о продлении договора.
Нойер по-прежнему чувствует себя в форме, а клуб очень доволен им. Нойер и Йонас Урбиг будут делить игровое время в следующем сезоне.
В этом сезоне Нойер провел 21 матч в Бундеслиге и пропустил 19 мячей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
Нойер 80%, Урбиг 20% мб)
P.S. Понятно, что там и Леманн сколько-то там мачтей сыграл, и Тер Штеген, но они как-то не воспринимались знаковыми.
P.P.S. А до этого же Зепп Майер ещё играл примерно лет сто пятьдесят в сборной