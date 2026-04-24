40-летний Нойер продлит контракт с «Баварией» на год. Мануэль разделит игровое время с Урбигом (Максимилиан Кох)

«Бавария» и Мануэль Нойер подпишут новый контракт.

40-летний вратарь Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией» еще на один сезон.

Об этом сообщил журналист Максимилиан Кох.

Отмечается, что между клубом и футболистом уже достигнута договоренность. Вскоре ожидается официальное подтверждение о продлении договора.

Нойер по-прежнему чувствует себя в форме, а клуб очень доволен им. Нойер и Йонас Урбиг будут делить игровое время в следующем сезоне.

В этом сезоне Нойер провел 21 матч в Бундеслиге и пропустил 19 мячей.