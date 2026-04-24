  • Дом Уциева разрушили во 2-ю чеченскую войну: «Соседи прибежали помогать, разбирать завалы – снова обстрел, человек 10 погибло. Человека определяют действия, а не национальность»
Дом Уциева разрушили во 2-ю чеченскую войну: «Соседи прибежали помогать, разбирать завалы – снова обстрел, человек 10 погибло. Человека определяют действия, а не национальность»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев в интервью Спортсу’‘ рассказал о второй чеченской войне.

В 2000-м (в 12 лет) вы уезжали в Набережные Челны. Из-за войны? 

– Да, у меня дядя жил в Челнах, и отец отправил туда. 

Время такое, что опасно было тренироваться: рядом с полем школы «Вайнах» стоял блокпост – и в один день началась перестрелка. Мы прилегли, ждали момента, чтобы побежать в укрытие. 

Но возможности не было – пули над нами свистели, один раз в перекладину попало. В какой-то момент затихло – и тренер быстро повел в раздевалку. Уже там пережидали. 

В Челнах попали в школу «КАМАЗа». Как?

– Во дворе стояла хоккейная площадка, на ней летом играли в футбол. И местный хоккейный тренер предложил: «Давай тебя отведу на просмотр в школу «КАМАЗа?»

Первый месяц было непросто. Шли военные действия [в Чечне] – и, конечно, это немного сказывалось на отношении ребят. Пришлось пару раз подраться.

Но это только в первый месяц – потом сильно подружились, меня тепло приняли в коллективе. Тренер Владимир Михайлович очень поддерживал, много говорил со мной. В итоге я обрел друзей – по сей день общаемся. Как раз недавно ко мне приезжали в гости ребята из Набережных Челнов.

Спустя два года вы вернулись в Чечню. Каким застали родной город? 

– Много разрушений. Наш и соседние дома полностью снесли – на 90 соток (три участка) упало много минометных и танковых снарядов. Есть даже видеоматериал, на котором видно, что от участка живого места не осталось. Руины.

Отец построил очень крепкий подвал в доме. Многие приходили к нам прятаться. Но там так получилось, что когда стрельба на время прекратилась, другие соседи прибежали помогать и разбирать завалы. Народ скопился – и снова началось. Человек 10 погибло в тот день. Те, кто был в нашем доме, – выжили.

Мои родители и старший брат находились в подвале, а сестра – ей повезло, судьба – в этот день как раз уехала к тете. Мама никак не хотела отпускать, но сестра уговорила. Поэтому не застала тот момент. Не представляю, что им пришлось выдержать, долго это продолжалось – потом пауза. И так часов 5-6.

Мне только спустя время смогли позвонить [в Челны]: «Вот такое случилось». Я совсем еще пацан – просто шок. Наш сосед, например, который тоже был одним из тех, кто пришел помогать и разгребать завалы, попал под минометный снаряд. Две ноги ампутировали, сейчас на коляске.

Этот момент на всю жизнь в памяти остался. Тяжелое время. Потом заново дом строили.

Вы подросток, далеко от дома – и получаете такую новость. Как это пережили? 

– Даже не знаю, как описать эмоции. 

Очень просился домой, хотел быть рядом с родителями. Но отец уговорил: «Давай, ничего страшного, мы все живы-здоровы, не переживай. Дальше тренируйся там и живи. Потерпи немного – и поедешь домой». 

Кажется, после всего случившегося у вас могло быть негативное отношение ко мне как к русскому. Но я этого не чувствую, даже наоборот: вы хорошо ко мне отнеслись. Почему? 

– С детства рос среди чеченцев, русских, татар – и для себя сделал вывод по жизни: каждого человека определяют действия и поступки, а не национальность. Тот, кто сделал зло мне, моей семье, близким, республике – вот он плохой человек. Именно он, а не его нация.

Стараюсь донести это до своих детей: у нас большая страна с разными народами, поэтому не надо затрагивать тему национальности. Человек либо живет по совести, либо нет. И место рождения на это не влияет.

У меня много друзей из разных городов и регионов. В моем детстве в Аргуне были в основном местные, но я помню рассказы мамы, как у нас дружно жили [во времена СССР] люди разных национальностей. Как заботились о старших, как помогали продуктами, если у кого-то были проблемы.

И не было никаких различий, – сказал Уциев. 

Ризван Уциев – футбол, война, 21 год в «Ахмате»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
С чего началась вторая чеченская война? С вторжения банд Басаева в Дагестан, со взрывов жилых домов чеченскими боевиками в Москве, Буйнакске и Волгодонске.
vadimevstratov2@gmail.com
Недавно был фильм «Непрошедшее время», так вот г-н Степашин (премьер-министр на момент описываемых событий) рассказывал, что кто-то вдруг летом 1999 убрал целую десантно-штурмовую бригаду как раз в том месте, где Басаев и Хаттаб напали на Дагестан. Там все не так просто как кажется на первый взгляд
Боевой Бурят Путина
И какую же дивизию убрали с гор Дагестана? Что за бред...
Слово война само по себе жуткое, но только ощутив на себе понимаешь какой это ужас. Не дай Бог столкнуться с этим. Мирного неба над головой!
Когда удобно человека определяют поступки , когда удобно вера , когда удобно национальность .
«Человечество не изменилось за последние две тысячи лет. Изменилось время, но не изменились люди» М. Булгаков
OldRedWhite
Некоторые алёшки в принципе там и остались, где был средний человек 200 лет назад :)
Со мной в универе учились 2 чеченца из Грозного и Урус-Мартана соответственно. Реально умные и воспитанные ребята из хороших семей, полная противоположность стереотипам о чеченцах и кавказцах вообще.
Просто большинство судит об этом народе по людям вообще без образования, которые приезжают из своих аулов в Москву, СПб и т.д. на заработки. Плюс самые известные чеченцы не всегда блещут интеллектом и культурой, они по другому принципу отобраны🙂
Боевой Бурят Путина
Чеченцы приезжают в Россию на заработки?? И работают дворниками и разнорабочими??? Это, уважаемый, плоды вашей фантазии. Чеченцы прекрасно живут на деньги посылаемые из Москвы, самые дотируемые регионы России это Чечня и Дагестан.
vadimevstratov2@gmail.com
Дворниками и разнорабочими - это плоды вашей фантазии, я этого не говорил. А вот чеченцев таксистов, на стройках, в торговле, охране полным полно. Дотации из федерального центра в основном распределяются внутри одного клана
Чеченцы любят говорить , мол не важно кто какой нации, а на самом деле ещё какие националисты, сам служил там, со многими общался, на словах одни, на деле совсем другие, даже взять знаменитого Апти, тоже всегда мол все одинаковые, без разницы кто какой нации, но если какой то рамс между русскими и чеченцами и там чеченцы виноваты, он будет всё равно за них и отмазывать, как он примерных семьянинов отмазывал тому пример. Так что врут они, когда говорят что для них нация не важна, важна да и ещё как
Молодец, все правильно сказал...
Очень захотели выйти из состава России, потом добавился религиозный замок устроить мусульманский рай на земле на территории Ичкерии, стали пускать арабов моджахедов в помощь и брать деньги и оружие у американцев... Села бомбили потому что местные почти всегда поддерживали боевиков разведкой, едой, новобранцами. Чеченцы в долгу не остались, в республике теперь почти нет русских хотя при СССР там было под 40% населения русских.
Материалы по теме
Ризван Уциев: «Кадыров всегда помогал местным пацанам, мог в резиденцию пригласить, подарил машину. Говорил: «Оставьте дела, занимайтесь футболом. Со своей стороны все сделаю»
24 апреля, 06:45
