Дом Уциева разрушили во 2-ю чеченскую войну: «Соседи прибежали помогать, разбирать завалы – снова обстрел, человек 10 погибло. Человека определяют действия, а не национальность»
Защитник «Ахмата» Ризван Уциев в интервью Спортсу’‘ рассказал о второй чеченской войне.
– В 2000-м (в 12 лет) вы уезжали в Набережные Челны. Из-за войны?
– Да, у меня дядя жил в Челнах, и отец отправил туда.
Время такое, что опасно было тренироваться: рядом с полем школы «Вайнах» стоял блокпост – и в один день началась перестрелка. Мы прилегли, ждали момента, чтобы побежать в укрытие.
Но возможности не было – пули над нами свистели, один раз в перекладину попало. В какой-то момент затихло – и тренер быстро повел в раздевалку. Уже там пережидали.
– В Челнах попали в школу «КАМАЗа». Как?
– Во дворе стояла хоккейная площадка, на ней летом играли в футбол. И местный хоккейный тренер предложил: «Давай тебя отведу на просмотр в школу «КАМАЗа?»
Первый месяц было непросто. Шли военные действия [в Чечне] – и, конечно, это немного сказывалось на отношении ребят. Пришлось пару раз подраться.
Но это только в первый месяц – потом сильно подружились, меня тепло приняли в коллективе. Тренер Владимир Михайлович очень поддерживал, много говорил со мной. В итоге я обрел друзей – по сей день общаемся. Как раз недавно ко мне приезжали в гости ребята из Набережных Челнов.
– Спустя два года вы вернулись в Чечню. Каким застали родной город?
– Много разрушений. Наш и соседние дома полностью снесли – на 90 соток (три участка) упало много минометных и танковых снарядов. Есть даже видеоматериал, на котором видно, что от участка живого места не осталось. Руины.
Отец построил очень крепкий подвал в доме. Многие приходили к нам прятаться. Но там так получилось, что когда стрельба на время прекратилась, другие соседи прибежали помогать и разбирать завалы. Народ скопился – и снова началось. Человек 10 погибло в тот день. Те, кто был в нашем доме, – выжили.
Мои родители и старший брат находились в подвале, а сестра – ей повезло, судьба – в этот день как раз уехала к тете. Мама никак не хотела отпускать, но сестра уговорила. Поэтому не застала тот момент. Не представляю, что им пришлось выдержать, долго это продолжалось – потом пауза. И так часов 5-6.
Мне только спустя время смогли позвонить [в Челны]: «Вот такое случилось». Я совсем еще пацан – просто шок. Наш сосед, например, который тоже был одним из тех, кто пришел помогать и разгребать завалы, попал под минометный снаряд. Две ноги ампутировали, сейчас на коляске.
Этот момент на всю жизнь в памяти остался. Тяжелое время. Потом заново дом строили.
– Вы подросток, далеко от дома – и получаете такую новость. Как это пережили?
– Даже не знаю, как описать эмоции.
Очень просился домой, хотел быть рядом с родителями. Но отец уговорил: «Давай, ничего страшного, мы все живы-здоровы, не переживай. Дальше тренируйся там и живи. Потерпи немного – и поедешь домой».
– Кажется, после всего случившегося у вас могло быть негативное отношение ко мне как к русскому. Но я этого не чувствую, даже наоборот: вы хорошо ко мне отнеслись. Почему?
– С детства рос среди чеченцев, русских, татар – и для себя сделал вывод по жизни: каждого человека определяют действия и поступки, а не национальность. Тот, кто сделал зло мне, моей семье, близким, республике – вот он плохой человек. Именно он, а не его нация.
Стараюсь донести это до своих детей: у нас большая страна с разными народами, поэтому не надо затрагивать тему национальности. Человек либо живет по совести, либо нет. И место рождения на это не влияет.
У меня много друзей из разных городов и регионов. В моем детстве в Аргуне были в основном местные, но я помню рассказы мамы, как у нас дружно жили [во времена СССР] люди разных национальностей. Как заботились о старших, как помогали продуктами, если у кого-то были проблемы.
И не было никаких различий, – сказал Уциев.
«Человечество не изменилось за последние две тысячи лет. Изменилось время, но не изменились люди» М. Булгаков
Просто большинство судит об этом народе по людям вообще без образования, которые приезжают из своих аулов в Москву, СПб и т.д. на заработки. Плюс самые известные чеченцы не всегда блещут интеллектом и культурой, они по другому принципу отобраны🙂