  Тимур Гурцкая: «Зенит» превращается в болото, Семак убил команду. Нельзя так мрачно играть. Цикл тренера закончился»
Тимур Гурцкая: «Зенит» превращается в болото, Семак убил команду. Нельзя так мрачно играть. Цикл тренера закончился»

Тимур Гурцкая раскритиковал игру «Зенита» под руководством Сергея Семака на фоне матча Мир РПЛ против «Локомотива» (0:0).

На данный момент петербуржцы занимают второе место в таблице чемпионата, набрав 56 очков в 26 матчах.

– Я считаю, что Семак убил эту команду. «Зенит» превращается в болото.

Я не верю, что такие игроки при другом тренере, при другом тренировочном процессе играли бы в такой футбол. Нельзя так мрачно играть в футбол, невозможно. У них вообще нет всплесков.

Единственный всплеск – первый тайм в матче с «Краснодаром». За двадцать шесть туров мы можем вспомнить три тайма.

Тренер не справляется, закончился его цикл. Даже если вы дадите ему в руки трех обладателей «Золотого мяча», я боюсь, что это уже не поможет. 

– Кого вы предлагаете «Зениту»?

– Судя по составу, им нужно везти какого-то иностранца, желательно из Латинской Америки.

«Зенит» закончил с этим тренером, потому что это невозможно смотреть.

Не могут они играть на ноль. Для того, чтобы у «Зенита» было ноль голов, вся команда соперника должна стоять в воротах. Во втором тайме «Локомотив» был ближе к победе, – сказал Тимур Гурцкая в выпуске «Итогов» на канале «Это футбол, брат!»

Вендел после пляжей Бразилии лучше и свежее всех игроков зенита, прошедших предсезонку с Семаком. Что после этого вообще обсуждать можно.
Ответ gronk22
Мораль: предсезонка это вредно. Пусть следующую предсезонку отменит, все будут носиться а не один Вендел ))))
Ответ gronk22
Предлагаешь всем разьехаться и сборы не проводить, пока Семак будет тренером?
Это очевидно. Семак то ли выгорел, то ли упёрся в потолок и не развивается, но факт остаётся фактом, что сейчас "Зенита" выглядит так, будто и футболисты, и тренер ходят на нелюбимую работу, как на завод. Выйти, потерпеть, заковырять один, не пропустить, получить денежку, и поехать домой.
Не сейчас. Третий сезон. Там на колени тренер упал, воздев руки к небесам - Краснодар помог. Прошлый никто не помог. А сейчас разве не повторение прошлого.
Рассказываешь отчасти мою историю)
Есть ощущение ,что, если Зенит не возьмет 1 место в этом сезоне с большой долей вероятности Богданычу покажут на выход.
Хотелось бы чтобы в противном случае тоже показали на выход
Учитывая личное мегалояльное отношение Миллера к Семаку, не покажут. Семака уберут только при грандиозном провале типа пятого места Манчини. А второе место, которое по очкам равно первым местам в предыдущие годы, таким грандиозным восприниматься руководством не будет
Да, пора взять творческий отпуск всему тренерскому штабу, ну реально, очень тягостно наблюдать за такой игрой.
а у меня вопрос, а кому "такой" Семак в принципе может быть интересен в РПЛ? я даже навскидку клуб назвать не могу кто бы мог его позвать после увольнения из Зенита, кажется что Семаку пора возвращаться в родную гавань в ФНЛ в Уфу
Про востребованность в других клубах – ну нет же, блин, Рахимов, Юран, Евсеев и прочие постоянно куда-то пристраиваются. А тут человек 6 титулов РПЛ подряд взял. Да, по итогу все-таки понятно, что Семак негибкий, тактически трусоватый тренер, со ставкой на "тяни-толкай", да еще и зависимый от персоналий в составе. Но в то, что после Зенита он не найдет работу, я не верю вообще.
Позвать его могут 14 из 15 клубов РПЛ, все кроме Спартака. Другое дело, что в абсолютное большинство он сам уже не пойдёт из-за статуса. Но в ЦСКА, Динамо или Рубине абсолютно легко его можно представить. Если нулевые бестрофейники могут тренировать эти клубы, то шестикратный чемпион лиги точно сможет
Хотелось бы, чтобы этот "эксперт" навсегда исчез из новостной ленты! Он кто такой вообще?! )
человек, который привез в Спартак Петковича и Педро Рошу))
Педро Рошу привез Измайлов, а Гурцкая привез в свое время Луиса Адриано, Жиго, Ханни, Джикию, Самедова, Мельгарехо, ну и так далее. Спикер он, конечно, на любителя, но при его непосредственном участии Спартак выиграл единственное свое чемпионство, достижение как ни крути
Семак с самым дорогим составом РПЛ не может даже зацепить ничью с Оренбургом с двумя поставленными пенальти, обыгрывает Динамо Махачкала только по причине того, что игрок зенита бьет ногой в газон и судья ставит левый пенальти(кстати в такие моменты болельщики зенита исчезают в небытие), Зенит должен выносить середняки забивая по 3-4 мяча, а в итоге еле-еле по 1-2 мяча забивает и садится в оборону, это действительно смешно
У тебя твой ЦСКА, про который вы зимой и про чемпионства рассуждали, от Сочи отлетает и с банкротным Ростовом мучается. А ты всё смеешься над командой, которая прямо сейчас в 1 очке от 1 место. Ты знаешь признак чего смех без причины? Ну а в твоём случае к этому чему ещё и астрономические комплексы прибавляются. Ты посмотри свои комментарии, ты же одержим, у тебя 2/3 всех комментариев посвящены чужому для тебя клубу. Вот где смех то.
Согласен. Семака пора менять.
Это ватокатство вместо футбола - уже невозможно смотреть...
Сэра Алекса из Семака не получилось, если не возьмет РПЛ в этом году, скорее всего уволят
То что у Семака творческий кризис это очевидно. То что из-за этого страдает команда также очевидно. Решение как бы напрашивается. Только это решение должно быть не убрать Семака, а пригласить кого-то более сильного на его роль. А тут всё не так просто. Челестини тоже казался хорошим выбором. Но эта весна убеждает в обратном. Тут предстоит большая и тяжёлая работа по поиску новой кандидатуры и по тому, чтобы эту кандидатуру уговорить.
Челестини зашагал широко, вот штаны и порвались, к сожалению 😊 но он не самый плохой тренер. Даже с тем, осенним, набором игроков шёл впереди Зенита. А потом попал в плен амбициям, не рассчитал. Так что присмотритесь, летом освободим его.
Что бы случился творческий кризис, нужно само творчество, а вот с этим проблемы.
