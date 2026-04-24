Тимур Гурцкая: «Зенит» превращается в болото, Семак убил команду. Нельзя так мрачно играть. Цикл тренера закончился»
Тимур Гурцкая раскритиковал игру «Зенита» под руководством Сергея Семака на фоне матча Мир РПЛ против «Локомотива» (0:0).
На данный момент петербуржцы занимают второе место в таблице чемпионата, набрав 56 очков в 26 матчах.
– Я считаю, что Семак убил эту команду. «Зенит» превращается в болото.
Я не верю, что такие игроки при другом тренере, при другом тренировочном процессе играли бы в такой футбол. Нельзя так мрачно играть в футбол, невозможно. У них вообще нет всплесков.
Единственный всплеск – первый тайм в матче с «Краснодаром». За двадцать шесть туров мы можем вспомнить три тайма.
Тренер не справляется, закончился его цикл. Даже если вы дадите ему в руки трех обладателей «Золотого мяча», я боюсь, что это уже не поможет.
– Кого вы предлагаете «Зениту»?
– Судя по составу, им нужно везти какого-то иностранца, желательно из Латинской Америки.
«Зенит» закончил с этим тренером, потому что это невозможно смотреть.
Не могут они играть на ноль. Для того, чтобы у «Зенита» было ноль голов, вся команда соперника должна стоять в воротах. Во втором тайме «Локомотив» был ближе к победе, – сказал Тимур Гурцкая в выпуске «Итогов» на канале «Это футбол, брат!»
Это ватокатство вместо футбола - уже невозможно смотреть...