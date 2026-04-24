Игорь Дивеев: «Смотрю на Ачерби и думаю: «Чем мы хуже? Чем хуже Осипенко? Или Нино?» Поставь любого из них на место Франческо в «Интер» – картина не поменяется»

Игорь Дивеев: поставь Осипенко на место Ачерби в «Интер» – картина не поменяется.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев поделился мнением об уровне 38-летнего футболиста «Интера» Франческо Ачерби .

Итальянец выступает в Серии А с сезона-2011/11. За миланский клуб защитник играет с сезона-2022/23.

– Ты недавно высказался о защитнике «Милана» Павловиче: «Если он играет в топ-клубе Италии, почему я не могу?». Про кого еще можешь так сказать?

– Например, про Ачерби.

– Ему уже 38 лет.

– Но он играет в Лиге чемпионов за топ-команду, выигрывает титулы.

Ачерби – квалифицированный футболист, а я смотрю на него и думаю: «Чем мы хуже? Чем хуже Осипенко? Или Нино?»

Поставь любого из перечисленных на место Ачерби в «Интер» – картина глобально не поменяется, – заявил Игорь Дивеев .

