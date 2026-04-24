Игорь Дивеев: «Смотрю на Ачерби и думаю: «Чем мы хуже? Чем хуже Осипенко? Или Нино?» Поставь любого из них на место Франческо в «Интер» – картина не поменяется»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением об уровне 38-летнего футболиста «Интера» Франческо Ачерби.
Итальянец выступает в Серии А с сезона-2011/11. За миланский клуб защитник играет с сезона-2022/23.
– Ты недавно высказался о защитнике «Милана» Павловиче: «Если он играет в топ-клубе Италии, почему я не могу?». Про кого еще можешь так сказать?
– Например, про Ачерби.
– Ему уже 38 лет.
– Но он играет в Лиге чемпионов за топ-команду, выигрывает титулы.
Ачерби – квалифицированный футболист, а я смотрю на него и думаю: «Чем мы хуже? Чем хуже Осипенко? Или Нино?»
Поставь любого из перечисленных на место Ачерби в «Интер» – картина глобально не поменяется, – заявил Игорь Дивеев.
А сам факт сравнения с 38-летним Дивеева не смущает хахах
гол 37-летнего Ачерби в полуфинале ЛЧ на 90+3 > вся карьера Дивеева
Наш чемп не так уж и плох,где то на уровне с Голландией
Ну, например, тем, что Ачерби на закате карьеры в 37 лет, играя по 50+ матчей в сезоне, может в полуфинале Лиги Чемпионов после 90 минут борьбы с Левандовским, Ямалем и Рафиньей выдать в дополнительное время забег через всё поле и забить гол.
А игроки РПЛ к концу 30-матчевого сезона, играя против Махачкалы и Ахмата, уже еле-еле по полю передвигаются.
Я уж молчу о том, что чтобы попасть в Интер, а уж тем более закрепиться там в основном составе, нужно пройти через мясорубку конкуренции и ежедневно вывозить тренировки, интенсивность каждой из которых выше, чем недельная нагрузка, которую дают на тренировках в РПЛ.