  • Игорь Дивеев: «Смотрю на Ачерби и думаю: «Чем мы хуже? Чем хуже Осипенко? Или Нино?» Поставь любого из них на место Франческо в «Интер» – картина не поменяется»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением об уровне 38-летнего футболиста «Интера» Франческо Ачерби.

Итальянец выступает в Серии А с сезона-2011/11. За миланский клуб защитник играет с сезона-2022/23.

– Ты недавно высказался о защитнике «Милана» Павловиче: «Если он играет в топ-клубе Италии, почему я не могу?». Про кого еще можешь так сказать?

– Например, про Ачерби.

– Ему уже 38 лет.

– Но он играет в Лиге чемпионов за топ-команду, выигрывает титулы.

Ачерби – квалифицированный футболист, а я смотрю на него и думаю: «Чем мы хуже? Чем хуже Осипенко? Или Нино?»

Поставь любого из перечисленных на место Ачерби в «Интер» – картина глобально не поменяется, – заявил Игорь Дивеев.

Дивеев считает, что мог бы выступать в Серии А: «Если в «Милане» играет Павлович, то я думаю… Да, он работоспособный, мощный, но с мячом не так уж»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
От создателей "Лукаку ничем не удивил"
Ответ sintenced
+++
А сам факт сравнения с 38-летним Дивеева не смущает хахах
Ответ King_X
Заслуженный ветеран итальянского футбола.
гол 37-летнего Ачерби в полуфинале ЛЧ на 90+3 > вся карьера Дивеева
Смотрю я на тебя, Дивеев и тоже думаю, что ничем не хуже
Ответ Внезапный Гусь
Что то Игорек в Питере совсем раздухарился, интервью за интервью даёт, каждый день
Ответ rpvckh8znd
Так это одно интервью уже 2 недели по строчке выдают....
Ачерби ничем не удивил, короче
также и защитники из фнл думают про Дивеева, наверное. Поставь меня в Зенит, ничего не поменяется
Ответ korysh
Ну и здесь пример с Осипенко подходит.
Ответ korysh
Я лучше буду 100%
Так уезжайте в Интер, Милан, Ювентус или хотя бы в Парму, докажите что вы не хуже, балаболки.
Ответ Людмила Речапова_1116998204
Это не балаболки, а элитные воздушные Зенитовские войска под названием "если б нас не забанили, то мы бы, эххх"
Ответ Людмила Речапова_1116998204
"Хотя бы в Парму" не получится. "Парма" точно трансфер Дивеева не потянет.
Вопросов нет, глобально ничего не изменится, если в Интере Ачерби заменить на Осипенко. А если заменить Эспозито на Сергеева, Барелла заменить на Миранчука Антона, Чалханоглу на Гладышева поменять, что получится?))
Ответ Артем Шелудков
Локомотив
Ответ NoThanks
Как вы так быстро из Динамо Локомотив слепили?
Обесценить можно всё что угодно. Поиграй в топ-5 чемпионатов, в плов ЛЧ, там и сравним чем хуже
Я думал наши ногомячисты понимают, как им повезло зарабатывать на уровне топ-5 чемпионатов будучи на уровне подвала чемпионшипа в лучшем случае. Но оказывается они не просто слабые футболисты, но и тупые люди)) они реально думают, что не уступают футболистам из самых конкурентных чемпионатов, где физика и скорость на порядок выше. Но ладно, все равно эти рассуждения останутся рассуждениями, ведь Дивеев как футболист проигрывает игроку молодежки условного Эвертона во всех аспектах, кроме русского языка)
Ответ Grishgeorgov
Ну вы загнули про шип.
Наш чемп не так уж и плох,где то на уровне с Голландией
Ответ Grishgeorgov
«ОКАЗЫВАЕТСЯ» футболисты - тупые? никогда бы не подумал…
Откуда столько гонора у наших деревяшек ?
Ответ Fantasma 1362
Есть адекватные, которые хотя бы адекватно оценивают свой уровень. Но в данном случае речь идет про персонажа, которому голова нужна исключительно для того, чтобы есть.
Ответ Fantasma 1362
От баланса банковского счёта. Думает он великий, раз может всё купить.
Чем хуже?

Ну, например, тем, что Ачерби на закате карьеры в 37 лет, играя по 50+ матчей в сезоне, может в полуфинале Лиги Чемпионов после 90 минут борьбы с Левандовским, Ямалем и Рафиньей выдать в дополнительное время забег через всё поле и забить гол.

А игроки РПЛ к концу 30-матчевого сезона, играя против Махачкалы и Ахмата, уже еле-еле по полю передвигаются.

Я уж молчу о том, что чтобы попасть в Интер, а уж тем более закрепиться там в основном составе, нужно пройти через мясорубку конкуренции и ежедневно вывозить тренировки, интенсивность каждой из которых выше, чем недельная нагрузка, которую дают на тренировках в РПЛ.
Ответ ElectroVantuzzz
А если ещё вспомнить, что Ачерби все это сделал после того, как поборол рак?
