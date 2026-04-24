Казанский о «Матч ТВ»: «В России своеобразное отношение к спорту. Красивые люди в кадре – это хорошо. А дальше – напряженка. Рейтинги спортивных компаний за рубежом немного другие»

Денис Казанский поделился мнением о «Матч ТВ» и Okko.

Комментатор Денис Казанский поделился мнением о спортивных медиа в лице «Матч ТВ » и Okko.

– Спортивные медиа в России – Okko, «Матч ТВ». Есть какой-то идеальный вариант, как они должны выглядеть?

– И да, и нет. Okko мне очень сильно напоминает то, что мы делали на «Плюсе», только уже в профессиональной обертке – с хорошими финансами и красивыми студиями.

У нас все было по-другому. Есть ощущение, что в Липецке, откуда я переехал, организация всего процесса была серьезнее. Я не имею в виду профессионализм, а какие-то бытовые штучки – свет, звук и грим. Все это на «НТВ-Плюс» было очень забавно. Можно посмотреть, как мы выходили в эфир и были одеты. Сейчас уровень другой. Картинка продается, смотреть на красивых людей приятно.

На «Матче» я был еще в самом начале. Достойные, красивые люди в кадре – это хорошо и правильно. А дальше начинается напряженка. Если смотреть на рейтинги больших спортивных компаний за рубежом, видишь, что они немного другие по сравнению с тем, что происходит у нас. Неоднозначный момент.

Давайте будем откровенны: в России своеобразное отношение к спорту. Но это не значит, что не нужно ничего делать. Это вопрос отдачи.

Работая на «Матче», мы это получали. Индикатор, условно, – хорошее посещение трибуны. На матч «Зенит » – «Спартак » народ соберется, но насколько сложно будет забить трибуны на игре «Ростов » – «Оренбург»?

Или возьмем КХЛ . Все битком! Невозможно попасть на матч в Москве, Ярославле, Череповце, если ты заранее по знакомству не купил билет. В телевизоре цифры в разы меньше.

В прошлом году мы делали хоккей на «Кинопоиске» – рейтинги были большими. Финал Олимпиады посмотрело огромное количество людей, несмотря на то что у России не было возможности играть. Я не понимаю, как тут требовать.

Нужны большие цифры. Если они появятся, то и «Матч», и Okko будут восприниматься по-другому – как большое спортивное вещание. Но есть ли этот интерес? – сказал Денис Казанский.