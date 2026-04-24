Казанский о «Матч ТВ»: «В России своеобразное отношение к спорту. Красивые люди в кадре – это хорошо. А дальше – напряженка. Рейтинги спортивных компаний за рубежом немного другие»
Комментатор Денис Казанский поделился мнением о спортивных медиа в лице «Матч ТВ» и Okko.
– Спортивные медиа в России – Okko, «Матч ТВ». Есть какой-то идеальный вариант, как они должны выглядеть?
– И да, и нет. Okko мне очень сильно напоминает то, что мы делали на «Плюсе», только уже в профессиональной обертке – с хорошими финансами и красивыми студиями.
У нас все было по-другому. Есть ощущение, что в Липецке, откуда я переехал, организация всего процесса была серьезнее. Я не имею в виду профессионализм, а какие-то бытовые штучки – свет, звук и грим. Все это на «НТВ-Плюс» было очень забавно. Можно посмотреть, как мы выходили в эфир и были одеты. Сейчас уровень другой. Картинка продается, смотреть на красивых людей приятно.
На «Матче» я был еще в самом начале. Достойные, красивые люди в кадре – это хорошо и правильно. А дальше начинается напряженка. Если смотреть на рейтинги больших спортивных компаний за рубежом, видишь, что они немного другие по сравнению с тем, что происходит у нас. Неоднозначный момент.
Давайте будем откровенны: в России своеобразное отношение к спорту. Но это не значит, что не нужно ничего делать. Это вопрос отдачи.
Работая на «Матче», мы это получали. Индикатор, условно, – хорошее посещение трибуны. На матч «Зенит» – «Спартак» народ соберется, но насколько сложно будет забить трибуны на игре «Ростов» – «Оренбург»?
Или возьмем КХЛ. Все битком! Невозможно попасть на матч в Москве, Ярославле, Череповце, если ты заранее по знакомству не купил билет. В телевизоре цифры в разы меньше.
В прошлом году мы делали хоккей на «Кинопоиске» – рейтинги были большими. Финал Олимпиады посмотрело огромное количество людей, несмотря на то что у России не было возможности играть. Я не понимаю, как тут требовать.
Нужны большие цифры. Если они появятся, то и «Матч», и Okko будут восприниматься по-другому – как большое спортивное вещание. Но есть ли этот интерес? – сказал Денис Казанский.
Я даже не о Гу, Чердаке... Но там и линейные ведущие - куклы с бородами и ботоксные бабушки. Они все как с Тины писаны. А ей уже на пенсию по возрасту пора ))
Другое дело, что в том же футболе они мало что понимают. Но тут он и говорит нужна картинка
Нечасто смотрю МатчТВ и не знаю их поимённо. Из того, что видел недавно: Орзул ты считаешь весьма симпатичной?
P.S. к примеру, в Японии виниры считают жуткой пошлостью. Все стремятся к ровным и красивым зубам натурального оттенка. Чтобы выглядело естественно и здорово. На Матче все выглядят максимально наштукатуренными и неестественными...
Очень много воды, витиевато закрученные фразы. Хотя при комментировании не заметно.