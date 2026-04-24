  • Казанский о «Матч ТВ»: «В России своеобразное отношение к спорту. Красивые люди в кадре – это хорошо. А дальше – напряженка. Рейтинги спортивных компаний за рубежом немного другие»
Казанский о «Матч ТВ»: «В России своеобразное отношение к спорту. Красивые люди в кадре – это хорошо. А дальше – напряженка. Рейтинги спортивных компаний за рубежом немного другие»

Денис Казанский поделился мнением о «Матч ТВ» и Okko.

Комментатор Денис Казанский поделился мнением о спортивных медиа в лице «Матч ТВ» и Okko.

– Спортивные медиа в России – Okko, «Матч ТВ». Есть какой-то идеальный вариант, как они должны выглядеть?

– И да, и нет. Okko мне очень сильно напоминает то, что мы делали на «Плюсе», только уже в профессиональной обертке – с хорошими финансами и красивыми студиями.

У нас все было по-другому. Есть ощущение, что в Липецке, откуда я переехал, организация всего процесса была серьезнее. Я не имею в виду профессионализм, а какие-то бытовые штучки – свет, звук и грим. Все это на «НТВ-Плюс» было очень забавно. Можно посмотреть, как мы выходили в эфир и были одеты. Сейчас уровень другой. Картинка продается, смотреть на красивых людей приятно.

На «Матче» я был еще в самом начале. Достойные, красивые люди в кадре – это хорошо и правильно. А дальше начинается напряженка. Если смотреть на рейтинги больших спортивных компаний за рубежом, видишь, что они немного другие по сравнению с тем, что происходит у нас. Неоднозначный момент.

Давайте будем откровенны: в России своеобразное отношение к спорту. Но это не значит, что не нужно ничего делать. Это вопрос отдачи.

Работая на «Матче», мы это получали. Индикатор, условно, – хорошее посещение трибуны. На матч «Зенит» – «Спартак» народ соберется, но насколько сложно будет забить трибуны на игре «Ростов» – «Оренбург»?

Или возьмем КХЛ. Все битком! Невозможно попасть на матч в Москве, Ярославле, Череповце, если ты заранее по знакомству не купил билет. В телевизоре цифры в разы меньше.

В прошлом году мы делали хоккей на «Кинопоиске» – рейтинги были большими. Финал Олимпиады посмотрело огромное количество людей, несмотря на то что у России не было возможности играть. Я не понимаю, как тут требовать.

Нужны большие цифры. Если они появятся, то и «Матч», и Okko будут восприниматься по-другому – как большое спортивное вещание. Но есть ли этот интерес? – сказал Денис Казанский.

Потому что комментаторы на Матче, которые в кадре и за кадром те ещё кадры!!))
В РФ, за 30 лет сурового капитализма, так и не научились зарабатывать на спорте, из спорта не научились делать адекватное шоу и продавать это шоу. Убери из МатчТВ и Окко и в целом Российского спорта гос и банкирские бабки, и всё это рассыпится как карточный домик, как замок из песка.
Ответ <<Amstel Trigun>>
В РФ, за 30 лет сурового капитализма, так и не научились зарабатывать на спорте, из спорта не научились делать адекватное шоу и продавать это шоу. Убери из МатчТВ и Окко и в целом Российского спорта гос и банкирские бабки, и всё это рассыпится как карточный домик, как замок из песка.
Убери из любого проекта инвестиции - все посыпется
Ответ а ты смешной
Убери из любого проекта инвестиции - все посыпется
При чем тут инвестиции? Есть примеры коммерчески успешных лиг, которые развивались без гос бабла и пришли к миллиардным контрактам. Но если рулят чиновники, то и результат будет соответствующий
Где он красивых людей на Матче увидел?

Я даже не о Гу, Чердаке... Но там и линейные ведущие - куклы с бородами и ботоксные бабушки. Они все как с Тины писаны. А ей уже на пенсию по возрасту пора ))
Ответ Pelerin
Где он красивых людей на Матче увидел? Я даже не о Гу, Чердаке... Но там и линейные ведущие - куклы с бородами и ботоксные бабушки. Они все как с Тины писаны. А ей уже на пенсию по возрасту пора ))
Чушь. Весьма симпатичные девушки/женщины ведущие на Матче.
Другое дело, что в том же футболе они мало что понимают. Но тут он и говорит нужна картинка
Ответ Forza14Viola
Чушь. Весьма симпатичные девушки/женщины ведущие на Матче. Другое дело, что в том же футболе они мало что понимают. Но тут он и говорит нужна картинка
Извини, кому и кобыла невеста...

Нечасто смотрю МатчТВ и не знаю их поимённо. Из того, что видел недавно: Орзул ты считаешь весьма симпатичной?

P.S. к примеру, в Японии виниры считают жуткой пошлостью. Все стремятся к ровным и красивым зубам натурального оттенка. Чтобы выглядело естественно и здорово. На Матче все выглядят максимально наштукатуренными и неестественными...
Прочитал и ничего не понял. Главное посещаемость трибун? Соглашусь, но причём тут телевидение? В СССР телевидение футбольные матчи освещало слабо, большинство людей слушали радиотрансляции. При этом трибуны заполнялись практически на все матчи. Футбол популяризировался на уровне государства, бесплатными спортивными школами, скаутами, которые ходили по двора, выискивая таланты. Моя мама в 50-х пришла в спортивную школу сама. Сказала, что хочет лыжами заниматься. Тут же записали и выдали лыжи. В результате, она стала мастером спорта. Спорт был буквально доступен всем бесплатно! Это и есть популяризация. Нынешнее коммерческое телевидение никоим образом спорт в массы не несёт, как и государство. Отдать детей в платные спортивные школы может далеко не каждый. Много талантов остаётся вне спорта.
Ответ Konstantin Zorin
Прочитал и ничего не понял. Главное посещаемость трибун? Соглашусь, но причём тут телевидение? В СССР телевидение футбольные матчи освещало слабо, большинство людей слушали радиотрансляции. При этом трибуны заполнялись практически на все матчи. Футбол популяризировался на уровне государства, бесплатными спортивными школами, скаутами, которые ходили по двора, выискивая таланты. Моя мама в 50-х пришла в спортивную школу сама. Сказала, что хочет лыжами заниматься. Тут же записали и выдали лыжи. В результате, она стала мастером спорта. Спорт был буквально доступен всем бесплатно! Это и есть популяризация. Нынешнее коммерческое телевидение никоим образом спорт в массы не несёт, как и государство. Отдать детей в платные спортивные школы может далеко не каждый. Много талантов остаётся вне спорта.
В СССР смотреть нечего было, кроме футбола. Сейчас можно смотреть спорт, не выключая телевизор, круглые сутки. На трибунах же стало дороже и гораздо унылее. Все эти предматчевые шоу не способны замаскировать происходящее на поле. Но как тут может помочь МатчТВ и прочие кинопоиски, я не очень понимаю.
Потому что не до спорта … Одни слова и нарисованные показатели
Казанского, как комментатора нормально слушать. Но когда его позвали в жюри КВН, обратил внимание, какой он балабол. Бу-бу-бу, бу-бу-бу.
Очень много воды, витиевато закрученные фразы. Хотя при комментировании не заметно.
Ответ Хубба Бубба
Казанского, как комментатора нормально слушать. Но когда его позвали в жюри КВН, обратил внимание, какой он балабол. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Очень много воды, витиевато закрученные фразы. Хотя при комментировании не заметно.
Матчевская самоцензура. Как бы чего лишнего не сказать.
Ответ Хубба Бубба
Казанского, как комментатора нормально слушать. Но когда его позвали в жюри КВН, обратил внимание, какой он балабол. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Очень много воды, витиевато закрученные фразы. Хотя при комментировании не заметно.
Заметно, сильно водяной
Человек хочет аккуратно и вежливо донести очевидную мысль, что в России спортом интересуются слабо на уровне масс и что красивыми пиджаками в мониторе этот тренд не поменять. Он хочет сказать, что фактическая посещаемость продвигаемого и распиаренного футбола много меньше того же хоккея, но хоккей так и не научились пиарить и показывать так, чтобы и трансляции его были бы сравнимы с футбольными.
Матч ТВ это дно...Один губерник чего стоит
Превратили спорт в тотализатор, особенно футбол, и говорим о другом отношении. В головах комментаторов на Матче теперь одни ставки.
Рейтинги спортивных компаний за рубежом немного другие потому что там люди готовы платить за футбол, а у нас не готовы. Это не плохо и не хорошо, это просто состояние соответствующего рынка.
Ответ Алешка Терминатор
Рейтинги спортивных компаний за рубежом немного другие потому что там люди готовы платить за футбол, а у нас не готовы. Это не плохо и не хорошо, это просто состояние соответствующего рынка.
Там просто любой ценой из людей деньги выбивают. Людям ничего не дают бесплатно. У нас хотя бы центральные матчи тура и некоторые виды спорта по бесплатным каналам показывают. А там иначе невозможно смотреть.
Ответ Dexter Morgan
Там просто любой ценой из людей деньги выбивают. Людям ничего не дают бесплатно. У нас хотя бы центральные матчи тура и некоторые виды спорта по бесплатным каналам показывают. А там иначе невозможно смотреть.
По "бесплатным" каналам, которые деньги получают из госбюджета
