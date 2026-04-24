  • Джейми Каррагер: «Челси» потратил более 1,5 млрд фунтов, чтобы сделать клуб менее успешным и уважаемым. Эра BlueCo – полный провал. Пример того, что игроки и тренеры – пешки»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о ситуации в «Челси» на фоне увольнения главного тренера команды Лиэма Росеньора.

«Увольнение пятого тренера за четыре года говорит о том, что «Челси» нуждается в новом владельце не меньше, чем в новом главном тренере.

Эра BlueCo – полный провал. Яркий пример того, как форма важнее содержания.

Назначение Лиэма Росеньора – и его неизбежное крах – свидетельствуют о неэффективном управлении.

Вложения стольких средств с 2022 года при столь незначительной отдаче – с бесконечными заявлениями о том, что клуб «строит команду на долгосрочную перспективу» – это суровое обвинение в адрес целого ряда ужасных решений.

С самого начала руководство «Челси» вело себя так, будто оно умнее и проницательнее всех, кто когда-либо управлял футбольным клубом. Они стали самым ярким примером клуба, в котором игроки и тренеры – всего лишь пешки. Их миссия, похоже, состоит в том, чтобы доказать, что настоящие визионеры, интеллектуалы и харизматичные личности, ответственные за успех, находятся в совете директоров, а не на поле или в тренировочных центрах.

Их мрачное правление – предостережение для других. Успех – результат сотрудничества, когда лучшие в своем деле работают на всех уровнях. Как только власть переходит к директорам, а не к тем, кто ежедневно тренируется на поле, чтобы улучшить результаты, начинается хаос. И между болельщиками, игроками, менеджерами и директорами возникает разобщенность.

Те, кто стоял у руля, хотели вести дела не так, как Роман Абрамович. И им это определенно удалось: они потратили более 1,5 миллиарда фунтов на то, чтобы сделать «Челси» менее успешным, менее устрашающим, менее уважаемым и менее прибыльным клубом. 

Машина по завоеванию трофеев превратилась в дорогостоящий провальный футбольный эксперимент», – написал Джейми Каррагер.

Все тренеры «Челси» при Боули: 5 увольнений и 40 млн на компенсации

Всё по делу. Челси получил такой карт-бланш на такие бешеные траты, а в итоге получилась какая-то ерунда.
ну как всегда - вопрос всегда не только в количестве ресурсов, а кому доверят и как его использовать.
Какой карт-бланш получил Челси? За последние 10 лет трансферный баланс у Челси такой же как у Арсенала и МЮ, только трофеев больше.
Траты всегда нужно соизмерять с продажами, в которых Челси так же первый с отрывом.
Можно потратить 2 миллиарда и продать игроков на миллиард, а можно просто потратить миллиард - разницы никакой, но зато глоры всегда кричат «смотрите, они потратили 2 миллиарда» в стиле Каррагера.
Тут даже карагер прав на все сто !
Да Челси это одна из самых идиотских историй в профессиональном спорте. Зачем-то залочили чувака за политику, который делал всё, чтобы отмежеваться и отмыться от неугодного там режима, португальское блджад себе гражданство оформил. Отобрали у него клуб в одностороннем порядке, отдали каким-то фрикам, которые пришли проталкивать инклюзивную повестку. Заключили контракты с новогодними клоунами на 10 лет, вкинули сотни миллионов только ради того, чтобы они через год перестали хотеть играть. Находят каких-то тренеров, откровенных дегенератов, которым только героями Гашека быть. В результате команды - нет, нормального управления - нет, монет - нет. Ничего не останется, кроме долгов и злобных "звёзд" на 5-7-летних контрактах. И самое главное, что просвета не видно. Не найдут нормального тренера и топ-менеджмент - уже в следующем сзеное полетят за тоттенхэмом.

П.С. Всё таки клубом управлять это непросто. Посложнее чем в ФМ)))
да ладно "просвета не видно", как поведут себя дальше, приличные игроки у Челси есть, нужен хороший тренер, и несколько трансферов под него
Тухель, Поч, и Мареска чем плохи? Тухель обладатель ЛЧ на секунду, он то чем был плох? И трансферы были под него, но у Боули просто отсутствует понимание футбола даже на простейшем уровне, вот и результат
Первый нормальный комментарий от Карагера. Красава. Все как есть, без прекрас и преувеличений.
ну другими словами - у руля в Челси не футбольные люди. всем давно все известно. ничего нового придумывать не надо.
Как же хорошо, что деньги в футболе, да и не только, решают не всё…
На 90% решают в футболе. Кроме Челси, ещё минимум 4 клуба в АПЛ вваливают такие же суммы в усиление состава. Деньги - это обязательная часть, но к ним нужны ещё и талантливые управляющие
Ну здесь факт, в один момент мне показалось что руководство заинтересовано не в прогрессе команды, а в том чтобы её развалить и выставить на посмешище
Изначально вызывал недоверие этот проект
Вызовите клининг, тут Боули в штаны навалил
Легко быть денежным мешком во Франции, когда ты там один.
Гораздо сложнее в Англии, где первое место всего одно, а середняков, которых накачали деньгами, сразу несколько.
