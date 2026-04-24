Джейми Каррагер: «Челси» потратил более 1,5 млрд фунтов, чтобы сделать клуб менее успешным и уважаемым. Эра BlueCo – полный провал. Пример того, что игроки и тренеры – пешки»

Джейми Каррагер: эра BlueCo в «Челси» – полный провал.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о ситуации в «Челси» на фоне увольнения главного тренера команды Лиэма Росеньора.

«Увольнение пятого тренера за четыре года говорит о том, что «Челси» нуждается в новом владельце не меньше, чем в новом главном тренере.

Эра BlueCo – полный провал. Яркий пример того, как форма важнее содержания.

Назначение Лиэма Росеньора – и его неизбежное крах – свидетельствуют о неэффективном управлении.

Вложения стольких средств с 2022 года при столь незначительной отдаче – с бесконечными заявлениями о том, что клуб «строит команду на долгосрочную перспективу» – это суровое обвинение в адрес целого ряда ужасных решений.

С самого начала руководство «Челси» вело себя так, будто оно умнее и проницательнее всех, кто когда-либо управлял футбольным клубом. Они стали самым ярким примером клуба, в котором игроки и тренеры – всего лишь пешки. Их миссия, похоже, состоит в том, чтобы доказать, что настоящие визионеры, интеллектуалы и харизматичные личности, ответственные за успех, находятся в совете директоров, а не на поле или в тренировочных центрах.

Их мрачное правление – предостережение для других. Успех – результат сотрудничества, когда лучшие в своем деле работают на всех уровнях. Как только власть переходит к директорам, а не к тем, кто ежедневно тренируется на поле, чтобы улучшить результаты, начинается хаос. И между болельщиками, игроками, менеджерами и директорами возникает разобщенность.

Те, кто стоял у руля, хотели вести дела не так, как Роман Абрамович . И им это определенно удалось: они потратили более 1,5 миллиарда фунтов на то, чтобы сделать «Челси» менее успешным, менее устрашающим, менее уважаемым и менее прибыльным клубом.

Машина по завоеванию трофеев превратилась в дорогостоящий провальный футбольный эксперимент», – написал Джейми Каррагер.

