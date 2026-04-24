Карим Бензема: «В «ПСЖ» запасные вносят даже больший вклад, чем те, кто начал матч. Представляете? В «Реале» все сложнее – они не играют как команда»

Бывший нападающий «Реала » Карим Бензема, выступающий за «Аль-Хилаль », комплиментарно высказался в адрес «ПСЖ ».

«Когда тренер делает замену на 60-й или 70-й минуте, то вышедшие на поле ребята вносят даже больший вклад, чем те, кто начал матч. А ведь это якобы запасные. Можете себе представить?

Все знают, что им нужно делать, какой вклад они должны внести. Игрок основного состава знает, что ему нужно делать. Запасной футболист знает, что ему нужно делать. При этом запасной игрок не дуется.

В «Реале» все сложнее, потому что они не играют как команда. «ПСЖ» – не команда звезд, за исключением Усмана Дембеле , обладателя «Золотого мяча». Но забудьте об этом: они прессингуют, защищаются, атакуют, бегают.

Луис Энрике – самый известный в «ПСЖ». Но это команда. Можешь поставить в нападение кого угодно – они все работают вместе. И запасные игроки работают так же усердно. Вот почему они такие сильные», – сказал Карим Бензема .