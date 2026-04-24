  • Карим Бензема: «В «ПСЖ» запасные вносят даже больший вклад, чем те, кто начал матч. Представляете? В «Реале» все сложнее – они не играют как команда»
Карим Бензема похвалил игру «ПСЖ».

Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема, выступающий за «Аль-Хилаль», комплиментарно высказался в адрес «ПСЖ».

«Когда тренер делает замену на 60-й или 70-й минуте, то вышедшие на поле ребята вносят даже больший вклад, чем те, кто начал матч. А ведь это якобы запасные. Можете себе представить?

Все знают, что им нужно делать, какой вклад они должны внести. Игрок основного состава знает, что ему нужно делать. Запасной футболист знает, что ему нужно делать. При этом запасной игрок не дуется.

В «Реале» все сложнее, потому что они не играют как команда. «ПСЖ» – не команда звезд, за исключением Усмана Дембеле, обладателя «Золотого мяча». Но забудьте об этом: они прессингуют, защищаются, атакуют, бегают.

Луис Энрике – самый известный в «ПСЖ». Но это команда. Можешь поставить в нападение кого угодно – они все работают вместе. И запасные игроки работают так же усердно. Вот почему они такие сильные», – сказал Карим Бензема.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
26 комментариев
Бензема выдал базу! 👍👍👍
Эх, Реал тоже когда-то был командой. И только Роналду мог не отрабатывать по праву, делая разницу в счете и помогая выигрывать титулы. При этом он часто помогал на угловых у своих ворот, ну кроме того автогола с Альмерией )))
Гранада это было вроде
Да, это была Гранада) хотел исправить позже, но не успел)
Об этом и речь. В то время все прекрасно понимали, что есть Роналду, и есть все остальные. Остальные обязаны были отрабатывать на 110%, чтобы компенсировать, недоработку Роналду в обороне. Итог 5 ЛЧ. Трижды подряд. Но и авторитет тренера много значит. Зидан мог любую звезду за пояс заткнуть. С ним даже Роналду особо не осмеливался спорить. А сейчас гоп компания. Без тренера. Джуд на своей волне, мбаппе на своей, винни на своей.
Ну как бы дуется. Барколя дуется из за недостатки практики. И в обороне он хреново отрабатывает. В этом конечно есть связь. Но Барколя вчистую проиграл борьбу за старт Дуэ и его это не устраивает и он свалит скорее всего летом.
То есть легенда про всех счастливых в ПСЖ и всех работящих в ПСЖ разваливается.
Тот же французский вратарь дуется. Может этим летом ещё не уйдёт, но если и в следующем будут предпочитать Сафонова, то он свалит.
А про то что скамейка вносит малый вклад у РМ, так её там особо и нет. Не было Тчуамени и замены ему нет, не то что плохие игроки на замене, а в принципе у РМ 1 опорник на сезон. В обороне пол состава калек с которыми надо прощаться. Правый нап тоже мягко говоря такое, Родриго вылетел, а Браим Диас при всём уважение сомнительно, что даже в Атлетико попал бы в старт, то что он в разы хуже правых напов ПСЖ, Баварии и Арсенала это 100%. А это старт, а дальше ещё хуже.
Ответ Микель Артета 65%
Ну ПСЖ точно купит сильного кипера как только кто то появится на рынке, и Сифон или француз сразу один на лавку а второй из них на выход. Сейчас два равных не особо сильных вратаря, а сифон еще вечно привозит когда не ждут
Ты точно смотришь матчи парижан?) Потому что я их смотрю с декабря почти каждый матч, и Барколя играет слева постоянно, даже несмотря на то, что много моментов порит. И последние матчи он не играл только из-за травмы, по причине которой пропустил 3 недели. Никакой Дуэ у него конкуренцию не выигрывал, потому что он много пропустил из-за травм и у Энрике играет справа преимущественно.
И вообще Луис очень сильно ротирует эту тройку: Хвича, Барколя и Дуэ, но плюс Дезире и Хвича в том, что они могут играть на обоих флангах, в то время как Бредли только слева.
в Реале тоже такое Было.
Так же и было в реале когда они 3 лч брали , запасные делали свое дело в разное время такие как Асенсио , Васкез и остальные
В сезоне 2022 и 2024 тоже самое было. Запасные игроки Родриго и Хоселу вытащили реал в финал лч забив 2 гола в концовке. Никто не мог подумать что именно они затащат, но они как супергерои появлялись на поле и спасали Реал. А теперь таких запасных нет, все на негативе, никто не хочет быть запасным, не выполняют эту роль, а сидят недовольные на скамейке и когда их выпускают играют как будто одолжению делают
Ум, альтруизм, скромность на поле и талант - раньше это воспринималось как должное, а сейчас болельщики сливочных могут только мечтать о таком нападающем, как Бензема
Жалко, что у Реала нет 11 Вальверде.
Ну сейчас нет того, кто мог бы просить коллег по команде не играть на винисиуса. А не помешало бы
Нападению Реала не хватает "указательного пальца" Кросса)))
