  • «Неймар талантливее Роналду и Месси, возможно. Но талант не всегда побеждает. Была бы у него дисциплина, то бил бы все абсолютные рекорды». Кафу о форварде
21

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает, что Неймар, возможно, талантливее Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– Неймара упрекают в отсутствии дисциплины. Еще есть время доказать, что это не так?

– Дисциплина – решающий фактор. Это отличительная черта и определяющий фактор.

Дисциплина, целеустремленность и преданность делу – это все: в карьере, в семье, в школе, дома и особенно в спорте.

Когда речь идет о спорте высокого уровня, когда речь идет о чемпионате мира, хочется видеть лучших игроков.

Очевидно, что у Неймара таланта хоть отбавляй. Талант Неймара... На мой взгляд, Неймар, возможно, талантливее Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но талант не всегда побеждает.

И Криштиану Роналду это доказал. Я доказал это, сыграв на четырех чемпионатах мира.

Я не талантливее Криштиану, не талантливее Месси, не талантливее Неймара, но дисциплина и сосредоточенность привели меня туда, где я нахожусь.

Если бы у Неймара была такая же дисциплина, как у нас, он, безусловно, бил все абсолютные рекорды, – сказал Кафу.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
Нормально Кафу накинул, в целом он прав в какой-то степени, феномен Криштиану построен на безумном рвении и трудолюбии, чего Нею и не хватило в карьере. Но вот касательно Лео, в пластике и эффектности Неймар впереди планеты всей и это бесспорно, но вот эффективность, главное всегда есть и будет эффективность и уже здесь Лео лучше во всем в статистике, наследии, эффективном подчеркиваю дриблинге с ним не сравнится никто. Так что так или иначе у всех свой путь и свои преимущества, но к сожалению раздолбайство бразильца его и сгубило, Месси и Криш феномены с которыми не сравнится никто, Ней лишь занял свою нишу.
Ответ NeymarJr
Феномен их в первую очередь в здоровье и отсутствии серьёзных травм. Неймар этим похвастаться не мог, к сожалению. Есть дисциплина или нет, если будешь часто ломаться, тебе мало что светит. А Неймар даже регулярно вылетая дольше был на плаву, чем тот же Роналдиньо.
Ответ NeymarJr
Думаю смысл в другом. Мы видели пиковых Кришна и Месси , а Неймара так и не увидели , не дошел он до пика
Мальчик у вас способный, но ленивый.
Ответ Pinball
Не ходит на занятия, когда у сестры ДР
Ну тогда,Рональдиньо талантливее всех, ну а толку!?
Ответ Spartakus1984
Так он и говорит, что толку нет без трудолюбия и дисциплины
Ответ Spartakus1984
В чем Роналдиньо талантливее Неймара?
Месси — это явление, как бы кто к нему не относился. Мне, как и любому любителю футбола, наверное, очень нравятся техничные игроки, которые умеет накрутить по несколько игроков на носовом платке. Поэтому я и начал болеть за Реал из-за Марсело и потом стал персональным фанатом Иско. Но все они — Марсело, Неймар, Иско и другие финтеры — прилагают усилие, чтобы обыграть соперника, пытаются что-то придумать, что соперник купился на это. А Месси даже финтить не надо. Стоит ему лишь корпусом двигаться, как тут же соперник идет за сигаретами. Я не помню, чтобы Месси сделал или пытался сделать эластико или радугу, например. И передачи у него как у элитных полузащитников. Видение как у топового плеймейкера. Мне кажется, если бы Месси постарался, он бы мог и защищаться как Каннаваро. Мне, конечно, больше импонирует Роналду, так как играл за Реал, хоть и не был моим любимым игроком. Но то, что Месси уникальное явление — это просто факт. Нечестно с ним кого бы там ни было сравнивать, по крайней мере из тех, кого я видел. Как футболист Месси недосягаем, а вот как спортсмен Роналду лучше любого современного футболиста.
старина походу перебрал вчера
У Месси понимание футбола на невероятном уровне. Так что по таланту он все-таки выше Неймара
кто счастлив, тот и прав © Лев Толстой
Неймар реально единственный из еще играющих игроков, кто мог бы превзойти всех. правда, почему то именно в его бомбардирских навыках есть сомнения, по остальным скиллам вопросов зиро
Не знаю как насчет Неймара,но вот зубастик по таланту был точно не меньше всех,но вот тоже любил карнавалить...
