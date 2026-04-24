«Неймар талантливее Роналду и Месси, возможно. Но талант не всегда побеждает. Была бы у него дисциплина, то бил бы все абсолютные рекорды». Кафу о форварде
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает, что Неймар, возможно, талантливее Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
– Неймара упрекают в отсутствии дисциплины. Еще есть время доказать, что это не так?
– Дисциплина – решающий фактор. Это отличительная черта и определяющий фактор.
Дисциплина, целеустремленность и преданность делу – это все: в карьере, в семье, в школе, дома и особенно в спорте.
Когда речь идет о спорте высокого уровня, когда речь идет о чемпионате мира, хочется видеть лучших игроков.
Очевидно, что у Неймара таланта хоть отбавляй. Талант Неймара... На мой взгляд, Неймар, возможно, талантливее Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но талант не всегда побеждает.
И Криштиану Роналду это доказал. Я доказал это, сыграв на четырех чемпионатах мира.
Я не талантливее Криштиану, не талантливее Месси, не талантливее Неймара, но дисциплина и сосредоточенность привели меня туда, где я нахожусь.
Если бы у Неймара была такая же дисциплина, как у нас, он, безусловно, бил все абсолютные рекорды, – сказал Кафу.