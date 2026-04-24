  • Дивеев о ценах: «Иногда охреневаю – чуть не заказал помидоры за 900 рублей! Чашка кофе в «Кофемании» – 900 рублей. Это что за кофе такой?! Футболисты считают деньги»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением относительно цен в магазинах.

– Ты смотришь на цены в магазине?

– Конечно, иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей!

– А сколько выходит ужин в ресторане?

– От пяти до семи тысяч рублей на одного человека. В той же «Кофемании» чашка кофе стоит девятьсот рублей. Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить.

– Думаю, многие удивятся, прочитав твои слова.

– Почему?

– Есть стереотип: футболисты – миллионеры, которые разбрасываются деньгами.

– Общаюсь со многими футболистами и вижу: ребята считают деньги, а не тратят налево и направо. Слышу, как обсуждаются вложения, ипотека.

Никто не хочет остаться без трусов после завершения карьеры, – сказал Игорь Дивеев.

а вот не надо футболистам по кофеманиям ходить - примета плохая
Ответ Даня Чебыкин
Боксом же надо заниматься
Ответ Даня Чебыкин
Я хожу пару раз в неделю. никогда не видел футболистов(( хоть бы раз с кем-то подраться там и получить 4 ляма и все
Игорь, не раскачивайте, кхе, кхе.
Ответ Ю. Евгеньевич
Комментарий скрыт
Ответ Алешка Терминатор
Графоман?
Да что не так то с этой кофеманией, понять не могу? Ну в принципе, всех туда тянет с такими ценами. В уличных кофейнях само по себе кофе кратно вкуснее и втрое дешевле. Просто статус что «ой, я вот в Кофемании»?
Ответ arspurs9
В Кофемании кофе хороший, субъективно лучше большинства кофеен (сужу по своему ЖК и окрестностям). Но это не делает цену оправданной) Да, статус
Ответ arspurs9
Комментарий скрыт
Что же их тянет все в кофеманию?
Ответ sanek_rabona
Кофе
Ответ fussballer
Мания
Это он еще цены на стулья в Кофемании не знает....
Ответ Nateagle85
Полтора года примерно
Федя Смолов, читая этот пост, капает кофе на штаны за миллион, сидя в кофемании.
Ответ baton124
мало кто помнит, но лет 10 назад на выходе из Кофемании Виторган разбил щщи Богомолову. финансовую сторону вроде замяли, но за сломанный нос Богомолов получил от Виторгана Собчак))
Ответ Рокко Сиффредди
Это не на выходе было, а внутри, в бывшей кофемании в Моссе, напротив моллиса. Довелось наблюдать эту сцену:))
Кофемания московский бренд. Где ещё можно получить в харю от известного футболиста?
Ответ AIBOLIT66
От известного где-нибудь в Английском кафе или испанском)
Ответ baton124
Батон большой, ему видней
Кофе в кофемании за 900, потому что кто-то за этот кофе готов заплатить эти 900, и что-то мне подскпзывает, что футболисты туда ходят не ценам удивляться
Ответ MbIp
"Погнали в Кофеманию" - теперь в российском футболе воспринимается как приглашение выйти в октагон
Почему именно Кофемания? Я понимаю, если б там был супер вкусный кофе за такую цену, но ведь он обычный
Не поверю что условный Дивеев с зарплатой как минимум 2 млн€ в год (это 15 млн₽ в месяц или 500 тыс в день) будет охреневать от кофе за 900₽.
Всегда будут заведения для богатых. И это нормально. Чтобы рядом не сидели нищеброды, за это и платят.
Ответ Ростовский
Просто хочет быть ближе к народу, но все понимают, что это сюр
Ответ Ростовский
Не существует условного Дивеева.
Есть Дивеев, конкретный, а не условный. И не-дивеевы.

Вот конкретный Дивеев сказал что охреневает, и причин ему не доверять нет. Даже если он может себе с его за позволить этот кофе за 900.
