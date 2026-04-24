Ризван Уциев: «Кадыров всегда помогал местным пацанам, мог в резиденцию пригласить, подарил машину. Говорил: «Оставьте дела, занимайтесь футболом. Со своей стороны все сделаю»

Ризван Уциев рассказал о поддержке Рамзана Кадырова.

Защитника «Ахмата» Ризван Уциев в интервью Спортсу’’ рассказал, как закрепился в команде.

Уциев 21 год выступает за «Ахмат» – дольше него в мире за один клуб играет только Игорь Акинфеев. 325 матчей за грозненский клуб – рекорд в российской истории команды.

– После аренды весь следующий год (2008-й) вообще нигде не играли. Почему?

– Проблемы с кишечником – потребовалась операция. Первая прошла неудачно, только вторая помогла. Полгода потерял, потом восстанавливался, начал тренироваться с молодежной командой. Почти весь сезон там провел, набирал форму. После троих ребят пригласили в главную команду – Адлана Кацаева, Заура Садаева, они очень хорошо себя показали в молодежке. Ну и меня.

Мы втроем с детства вместе шли.

Осенью 2009-го попал в заявку на матч РПЛ с «Томью» – впервые за 4 года. На поле не вышел, но мы победили 4:0, Кацаев вышел на замену и отдал очень красивую голевую пяткой, Заур к тому моменту несколько раз выходил на замену, хорошо себя проявлял. И, как мне рассказывали, Рамзан Ахматович [Кадыров, на тот момент президент клуба] сказал: «Эти трое могут играть в основе». Он нас еще по матчам молодежки видел.

В следующем туре я первый раз появился в стартовом составе – в Перми. Провел все 90 минут, заканчивали матч вместе с Зауром и Кацаевым [вышли на замену] – и руководству понравилось. А следующая игра была против «Локомотива», который, если не ошибаюсь, долго шел без поражений (6 побед и 4 ничьих – Спортс”), находился вверху таблицы.

За день сказали: «Завтра будешь в составе». Всю ночь не спал. Мой первый матч при своих трибунах (в 2005-м играли в Пятигорске). Слева у «Локомотива» играли Ренат Янбаев и Алан Гатагов. Оба в расцвете сил.

До игры говорили: «Сейчас тебя погоняют». Очень сильно настраивался, все втроем – я, Адлан и Заур – вышли в старте, в итоге Заур гол забил, Адлан был полезен и активен, а я в защите нормально отыграл. Победили 2:1.

После игры Рамзан Ахматович всех поздравил, подарил мне машину.

– Какую?

– Land Cruiser 200 – такой большой джип. Конечно, был удивлен. Считай, вторую игру провел [после большого перерыва], а тут такое внимание.

– Кадыров тогда был президентом клуба. Каким?

– Всегда с командой, часто на тренировки приезжал. Очень помогал местным пацанам: мог к себе в резиденцию или гостиницу пригласить.

Ему было важно, чтобы мы играли и достойно себя показывали. Постоянно говорил: «Оставьте все лишние дела, просто занимайтесь футболом. Со своей стороны все для вас сделаю».

Он и по сей день меня поддерживает. Даже тяжело подобрать правильные слова благодарности, потому что он так много для нас, местных воспитанников, сделал и много где помог.

– В чем?

– Например, в один год я плохо сыграл против «Рубина» – заработал пенальти, мы упустили победу. Сидел на замене несколько матчей, усердно тренировался, но настроение было тяжелым. И тут Рамзан Ахматович приезжает на собрание, думал, он сейчас меня поругает [что подвел команду].

Но он при всех поддержал. Это зарядило.

На следующий матч – к нам «Спартак» приезжал – меня выпустили во втором тайме. Я забил, 2:0 выиграли. Один из моих первых голов в карьере. После до конца сезона в стартовом составе играл, – сказал Ризван Уциев.

