Фигу о Карвахале: «Дани заслуживает всяческого уважения. К опытному игроку следует относиться иначе в плане общения. Простой разговор может предотвратить проблемы»
Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу высказался о недостатке игрового времени у защитника команды Даниэля Карвахаля.
«Дани заслуживает всяческого уважения. Не знаю, заслуживает ли он больше или меньше игрового времени – это решать тренеру.
К опытному игроку следует относиться иначе в плане общения. Я сам через это проходил, в сложных ситуациях в «Интере». Со мной обращались как с ребенком, хотя я им не был. Я был готов завершить карьеру», – сказал португалец.
Фигу считает, что к опытным футболистам нужно относиться по-другому.
«Не совсем понимаю эти вещи. Простой разговор может предотвратить проблемы. В жизни игрока есть разные этапы. Сделать что-то правильно так же легко, как и сделать что-то неправильно. Иногда что-то делается неправильно, когда это можно было бы сделать правильно», – добавил Фигу.