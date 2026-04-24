Доку считает, что может быть среди лучших вингеров мира наряду с Винисиусом: «У меня все неплохо по передачам и ключевым пасам, но нужно больше забивать»
Жереми Доку ответил на вопрос о том, может ли быть среди лучших вингеров мира.
Жереми Доку, выступающий за «Манчестер Сити», ответил на вопрос о том, можно ли его поставить в один ряд с лучшими вингерами мира, такими, как Винисиус из «Реала».
«Верю, что смогу быть в этом числе, если буду забивать. Вингеру нужно забивать. Если буду забивать, то уверен, что смогу преуспеть – это 100 процентов.
У меня все неплохо по передачам и ключевым пасам, но нужно больше забивать.
Мне нужно оказываться в тех зонах, где можно легко забивать голы – с близкого расстояния и тому подобное. Даже пять голов с близкого расстояния за сезон – это уже большой шаг вперед», – сказал Жереми Доку.
В этом сезоне бельгиец забил 2 гола и сделал 5 передач в 25 матчах АПЛ.
Что делать с Челестини?25900 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Классно положил Ливерпулю в 1 круге. Оттачивай такой удар, Жереми
Если команда побеждает не надо ничего менять. Люди не слепые, все понимают в чем твоя ценность.
В обводках Трента.
Дайте парню помечтать, все равно видно, что не дотянет до топа
интересно в чем Винисиус лучший, стата не уровня ямаля/олисе, защитные действия тоже. На левом фланге только один топ вингер - это Мбаппе который играет в центре нападения. Но потенциала доку на 10+10 в сезоне чемпионата как-будто невидно
