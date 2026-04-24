Доку считает, что может быть среди лучших вингеров мира наряду с Винисиусом: «У меня все неплохо по передачам и ключевым пасам, но нужно больше забивать»

Жереми Доку ответил на вопрос о том, может ли быть среди лучших вингеров мира.

Жереми Доку, выступающий за «Манчестер Сити », ответил на вопрос о том, можно ли его поставить в один ряд с лучшими вингерами мира, такими, как Винисиус из «Реала ».

«Верю, что смогу быть в этом числе, если буду забивать. Вингеру нужно забивать. Если буду забивать, то уверен, что смогу преуспеть – это 100 процентов.

У меня все неплохо по передачам и ключевым пасам, но нужно больше забивать.

Мне нужно оказываться в тех зонах, где можно легко забивать голы – с близкого расстояния и тому подобное. Даже пять голов с близкого расстояния за сезон – это уже большой шаг вперед», – сказал Жереми Доку .

В этом сезоне бельгиец забил 2 гола и сделал 5 передач в 25 матчах АПЛ .