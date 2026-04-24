Денис Казанский: «Бубнов из краснокнижной, немногочисленной породы людей. Поставил бы его вместе с Елагиным, Кушанашвили и Гурцкая. Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство»

Денис Казанский: большая привилегия, что Александр Бубнов вернулся.

Комментатор Денис Казанский поделился мыслями о работе с Александром Бубновым.

Год назад «Коммент.Шоу» взорвал сеть инфоповодом о возвращении в эфир Александра Бубнова. У вас было несколько совместных эфиров. Какие впечатления?

– Мне очень нравится взаимодействовать с такими людьми, невероятно харизматичными.

Наша работа как раз с этим связана – переключить свой негатив, зарядиться от него эмоциями. Бубнов действительно помогает людям искать свои эмоции: все принимает на себя, от себя все отбивает.

У него особенный взгляд. Он не стесняется говорить то, что думает. Сейчас это встречается крайне редко.

У Бубнова феноменальная память, фантастическая реакция, своеобразное чувство юмора. Иногда ты думаешь, что все это – маска, а потом понимаешь, что он такой на самом деле.

Это большая привилегия, что он к нам вернулся. Завидую белой завистью тем, кто сейчас сидит в студии вместе с Бубновым. Нобель Арустамян, Cтепан Манаков и Игорь Кытманов получают грандиозное удовольствие от работы с ним.

Я бы еще поставил Бубнова вместе с Александром Елагиным, Отаром Кушанашвилии и Тимуром Гурцкая. Они генерируют свое «я», и это выглядит очень естественно.

Они тебя не пережимают, что самое важное. Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство вокруг.

А другие все достают из себя, и ты становишься сам себе интересен. Бубнов из краснокнижной, немногочисленной породы людей, которые работают в спорте. Он – про эмоции, а остальные – про другое, – сказал Денис Казанский.

>>>Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство вокруг.

Это очевидно про Чердака с Журавелем.
И про Шнягина
Самое большое Я это у Губерниева
Ну как в одном предложении может быть интеллигентнейший Елагин и эти Гурцкая- Кушанашвили?
не стоит делить мир и людей на чёрное и белое, всех вышеперечисленных мы знаем только с тв или шоу на ютубе
Да уж, тут Казанский намешал так намешал. Ещё и Бубнов там в списке. Жесть.
Оскорбление для Елагина оказаться в такой компании
Оскорбление для Елагина оказаться в такой компании
И для Бубнова тоже в компании с этими двумя
И для Бубнова тоже в компании с этими двумя
Бубнов для меня такой шоумен, как Гурцкая
Как он мог поставить в один ряд с Бубновым и Елагиным этих персонажей?? Дуойка, Денис!
Казанский прав, эти люди узнаваемы, но узнаваемы за счёт своей харизмы, они не играют роль, наверняка почти такие и в жизни. А условные Гения с Черданцевым искусственно пытаются впрыгнуть из штанов, чтобы быть особенными
Казанский прав, эти люди узнаваемы, но узнаваемы за счёт своей харизмы, они не играют роль, наверняка почти такие и в жизни. А условные Гения с Черданцевым искусственно пытаются впрыгнуть из штанов, чтобы быть особенными
к этим двум еще их коллегу Журавеля
«… У Бубнова феноменальная память …»
Ну, вот тут Казанский не прав. Бубнов постоянно путает фамилии, команды, факты. Ищет подсказку у собеседника и часто не находит, потому что тот не понимает, какой пример Бубнов хочет привести.

Он действительно про эмоции. Но выводы его очень часто спорны и не понятно на чем основаны.
Сейчас уже да, к сожалению. Возраст берёт свое. Ему бы сбавить обороты, иногда он на спокойном и так хорошо прожаривает всех👍💪когда сильно эмоциональный путается, забывается и т.д.
Буба Краснокнижный - уникальный вид для будущих поколений, отличительной способностью данной особи является предотвращение падения нефутбольных людей в бездну полного дуркования
Шоб вы знали!
Да, от Казанского, кажущегося человеком интеллигентным, было странно услышать имя третьего персонажа, хотя однозначно и категорично никогда не стоит утверждать. Возможно люди, которые могут условно "выпивать" с Гурцкая, и могут найти в нем черты разносторонней, интересной и харизматичной личности(но что то сомнительно.)
Елагин человек, который просто любит футбол и влюблен в свою профессию, и этим все сказано. Отарик он от природы такой интеллектуальный и отчасти рефлексирующий фрик. А Бубнов сам по себе такой Бубнов, говорящий без экивоков всяких, иногда со всплесками и несдержанностью, но абсолютно искренний и интересный, и так же просто живет в футболе.)
С Бубновым намного интереснее стало смотреть обзоры туров нашего чемпионата. До его появления КомментШоу по сути и не включал.
С появлением Бубнова вообще перестал включать КомментШоу, невозможно ничего смотреть с его участием, уровень моментально падает, переходя в истеричные визги, полоумную чушь и оскорбления всего вокруг.
Так что каждому свое
"Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство вокруг". Это Казанский намекает на Черданцева, Генича, Шнякина, Журавеля. Этим он делает вызов им. Хотелось бы открытости, эффективности и активности в этом направлении.
Казанский про топ-3 комментаторов: «Важен стиль – в моем поколении таких не так уж и много. Знаешь, какое качество получишь от Генича. Знаешь манеру игры с микрофоном у Трушечкина»
23 апреля, 07:05
Казанский об РПЛ: «Должен быть комментатор-эксперт, а не комментатор-репортер у бровки. Это добавляет красок. Не понимаю, почему не делают шаг в эту сторону. Это дело «Матч ТВ»
23 апреля, 05:45
