Денис Казанский: «Бубнов из краснокнижной, немногочисленной породы людей. Поставил бы его вместе с Елагиным, Кушанашвили и Гурцкая. Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство»

Денис Казанский: большая привилегия, что Александр Бубнов вернулся.

Комментатор Денис Казанский поделился мыслями о работе с Александром Бубновым.

– Год назад «Коммент.Шоу» взорвал сеть инфоповодом о возвращении в эфир Александра Бубнова. У вас было несколько совместных эфиров. Какие впечатления?

– Мне очень нравится взаимодействовать с такими людьми, невероятно харизматичными.

Наша работа как раз с этим связана – переключить свой негатив, зарядиться от него эмоциями. Бубнов действительно помогает людям искать свои эмоции: все принимает на себя, от себя все отбивает.

У него особенный взгляд. Он не стесняется говорить то, что думает. Сейчас это встречается крайне редко.

У Бубнова феноменальная память, фантастическая реакция, своеобразное чувство юмора. Иногда ты думаешь, что все это – маска, а потом понимаешь, что он такой на самом деле.

Это большая привилегия, что он к нам вернулся. Завидую белой завистью тем, кто сейчас сидит в студии вместе с Бубновым. Нобель Арустамян, Cтепан Манаков и Игорь Кытманов получают грандиозное удовольствие от работы с ним.

Я бы еще поставил Бубнова вместе с Александром Елагиным , Отаром Кушанашвили и и Тимуром Гурцкая . Они генерируют свое «я», и это выглядит очень естественно.

Они тебя не пережимают, что самое важное. Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство вокруг.

А другие все достают из себя, и ты становишься сам себе интересен. Бубнов из краснокнижной, немногочисленной породы людей, которые работают в спорте. Он – про эмоции, а остальные – про другое, – сказал Денис Казанский.