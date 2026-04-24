Денис Казанский: «Бубнов из краснокнижной, немногочисленной породы людей. Поставил бы его вместе с Елагиным, Кушанашвили и Гурцкая. Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство»
Комментатор Денис Казанский поделился мыслями о работе с Александром Бубновым.
– Год назад «Коммент.Шоу» взорвал сеть инфоповодом о возвращении в эфир Александра Бубнова. У вас было несколько совместных эфиров. Какие впечатления?
– Мне очень нравится взаимодействовать с такими людьми, невероятно харизматичными.
Наша работа как раз с этим связана – переключить свой негатив, зарядиться от него эмоциями. Бубнов действительно помогает людям искать свои эмоции: все принимает на себя, от себя все отбивает.
У него особенный взгляд. Он не стесняется говорить то, что думает. Сейчас это встречается крайне редко.
У Бубнова феноменальная память, фантастическая реакция, своеобразное чувство юмора. Иногда ты думаешь, что все это – маска, а потом понимаешь, что он такой на самом деле.
Это большая привилегия, что он к нам вернулся. Завидую белой завистью тем, кто сейчас сидит в студии вместе с Бубновым. Нобель Арустамян, Cтепан Манаков и Игорь Кытманов получают грандиозное удовольствие от работы с ним.
Я бы еще поставил Бубнова вместе с Александром Елагиным, Отаром Кушанашвилии и Тимуром Гурцкая. Они генерируют свое «я», и это выглядит очень естественно.
Они тебя не пережимают, что самое важное. Некоторые коллеги своим «я» душат все пространство вокруг.
А другие все достают из себя, и ты становишься сам себе интересен. Бубнов из краснокнижной, немногочисленной породы людей, которые работают в спорте. Он – про эмоции, а остальные – про другое, – сказал Денис Казанский.
Это очевидно про Чердака с Журавелем.
Ну, вот тут Казанский не прав. Бубнов постоянно путает фамилии, команды, факты. Ищет подсказку у собеседника и часто не находит, потому что тот не понимает, какой пример Бубнов хочет привести.
Он действительно про эмоции. Но выводы его очень часто спорны и не понятно на чем основаны.
Елагин человек, который просто любит футбол и влюблен в свою профессию, и этим все сказано. Отарик он от природы такой интеллектуальный и отчасти рефлексирующий фрик. А Бубнов сам по себе такой Бубнов, говорящий без экивоков всяких, иногда со всплесками и несдержанностью, но абсолютно искренний и интересный, и так же просто живет в футболе.)
Так что каждому свое