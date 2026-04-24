Лам о доминировании «Баварии»: «Бундеслига – привлекательный турнир. Было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мюнхенцы проделали отличную работу»

Филипп Лам высказался о доминировании «Баварии» в Бундеслиге.

Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам поделился размышлениями на тему доминирования мюнхенского клуба в Бундеслиги.

Ранее команда тренера Венсана Компани в 35-й раз стала чемпионом Германии.

«Бундеслига – очень привлекательная лига. У нас много больших клубов с богатой историей.

Конечно, было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мы также должны признать, что «Бавария » проделала действительно отличную работу в плане развития игроков и международного маркетинга.

Но у других клубов, таких, как «Штутгарт », безусловно, будет возможность развиваться в ближайшие годы, если они смогут продолжать играть в Лиге чемпионов», – сказал Филипп Лам.