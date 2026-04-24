  • Лам о доминировании «Баварии»: «Бундеслига – привлекательный турнир. Было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мюнхенцы проделали отличную работу»
28

Филипп Лам высказался о доминировании «Баварии» в Бундеслиге.

Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам поделился размышлениями на тему доминирования мюнхенского клуба в Бундеслиги.

Ранее команда тренера Венсана Компани в 35-й раз стала чемпионом Германии.

«Бундеслига – очень привлекательная лига. У нас много больших клубов с богатой историей.

Конечно, было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мы также должны признать, что «Бавария» проделала действительно отличную работу в плане развития игроков и международного маркетинга.

Но у других клубов, таких, как «Штутгарт», безусловно, будет возможность развиваться в ближайшие годы, если они смогут продолжать играть в Лиге чемпионов», – сказал Филипп Лам.

Что делать с Челестини?25900 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Germany
Это Пеп виноват, сначало сам, а теперь учеников «доминаторов» развел в топ клубах
Ответ Timur831
Пеп с Баварией слил всем трем испанских грандам в ЛЧ с разгромным счетом и обновил антирекорды
Ответ almadeus
Особенно с Атлетико
❗️❗️❗️Мануэль Нойер подпишет новый годовой контракт с «Баварией» до июня 2027 года.

Всё уже обговорено между Нойером и «Баварией» — достигнута договорённость. Официальное объявление ожидается.

Нойер всё ещё чувствует себя в форме и готов, а клуб очень доволен им. Нойер и Йонас Урбиг будут делить игровое время в следующем сезоне.

ℹ️ Maximilian Koch
Баварии нужно развалить все, что она делала десятки лет для своей стабильности на долгие, долгие годы. И тогда чемпионат станет интереснее!
То, что МЮ, Ливерпуль, Челси, Милан, Ювентус развалились, это не значит, что их чемпионаты интереснее и конкурентно способные
Проблема Бундеслиги, что там нет команд, которые даже в теории, во сне, мечтали бы он чемпионстве- им этого попросту не надо, каждая команда из оставшихся 17-ти гордится, что у них есть такая сильная Бавария, для них уже за честь просто иметь возможность два раза за сезон разделить с Баварией поле, побороться
Ответ berros
Поопустиь меньше 3 мячей это как выиграть чемпионат Германии.
Ответ berros
Не согласен. Все мечтают насолить Баварии и рекордмайстера в Германии многие ненавидят. Они костьми лягут против Баварии в Бундеслиге а в следующей игре сливают в ЛЧ и в ЛЕ. Вот когда они за еврокубки будут биться тогда к ним придут деньги и возможность конкурировать с Баварией, но похоже этого никто не понимает
пока действует правило 50+1, вряд ли в Бундеслиге появится конкурент Баварии. Все остальные клубы работают на перепродажу игроков.
надо сделать Этап лиги ,как сейчас Лига чемпионов ,или Как кубок Германии
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Прям как в лиге 1
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Посмотрел первый раз в жизни 2 игры псж, в каждой игре пенальти, голы соперника не засчитывают, вар повтор не показывает, просто офсайт😂 очень интересная лига, и вообще откуда у таких пластиковых клубов фанаты? Да их просто нет, это глоры...сегодня у араба деньги есть, завтра нет...
