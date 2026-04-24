Лам о доминировании «Баварии»: «Бундеслига – привлекательный турнир. Было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мюнхенцы проделали отличную работу»
Филипп Лам высказался о доминировании «Баварии» в Бундеслиге.
Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам поделился размышлениями на тему доминирования мюнхенского клуба в Бундеслиги.
Ранее команда тренера Венсана Компани в 35-й раз стала чемпионом Германии.
«Бундеслига – очень привлекательная лига. У нас много больших клубов с богатой историей.
Конечно, было бы здорово иметь больше одного чемпиона в ближайшие пару лет, но мы также должны признать, что «Бавария» проделала действительно отличную работу в плане развития игроков и международного маркетинга.
Но у других клубов, таких, как «Штутгарт», безусловно, будет возможность развиваться в ближайшие годы, если они смогут продолжать играть в Лиге чемпионов», – сказал Филипп Лам.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Germany
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Всё уже обговорено между Нойером и «Баварией» — достигнута договорённость. Официальное объявление ожидается.
Нойер всё ещё чувствует себя в форме и готов, а клуб очень доволен им. Нойер и Йонас Урбиг будут делить игровое время в следующем сезоне.
ℹ️ Maximilian Koch
То, что МЮ, Ливерпуль, Челси, Милан, Ювентус развалились, это не значит, что их чемпионаты интереснее и конкурентно способные