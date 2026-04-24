«Отпустил бы Винисиуса, но не Мбаппе. В обороне команда развалена. Арбелоа не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками». Ринкон о «Реале»
Иполито Ринкон: отпустил бы Винисиуса из «Реала», но не Мбаппе.
Бывший футболист «Реала» и сборной Испании Иполито Ринкон поделился мыслями о мадридском клубе, который отстает на девять очков от «Барселоны» на данный момент в таблице Ла Лиги.
– Вы бы изменили атаку команды?
– Я бы отпустил Винисиуса, но не Килиана Мбаппе.
Невозможно иметь двух таких игроков в одной команде. Причем дело не только в них – есть еще и Джуд Беллингем. Они не могут играть вместе. Эта тройка не работает.
В обороне команда развалена. Есть структурные проблемы. Альваро Арбелоа тактически совсем не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками.
Именно поэтому требования в «Реале» так высоки, – сказал Иполито Ринкон.
Что делать с Челестини?25899 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Англичанин играет глубоко и постоянно отрабатывает в обороне. У того же Гюлера меньше полезных оборонительных действий, чем у Беллингема и в принципе турок чаще проигрывает борьбу за мяч.
