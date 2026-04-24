  • «Отпустил бы Винисиуса, но не Мбаппе. В обороне команда развалена. Арбелоа не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками». Ринкон о «Реале»
Иполито Ринкон: отпустил бы Винисиуса из «Реала», но не Мбаппе.

Бывший футболист «Реала» и сборной Испании Иполито Ринкон поделился мыслями о мадридском клубе, который отстает на девять очков от «Барселоны» на данный момент в таблице Ла Лиги.

– Вы бы изменили атаку команды?

– Я бы отпустил Винисиуса, но не Килиана Мбаппе.

Невозможно иметь двух таких игроков в одной команде. Причем дело не только в них – есть еще и Джуд Беллингем. Они не могут играть вместе. Эта тройка не работает.

В обороне команда развалена. Есть структурные проблемы. Альваро Арбелоа тактически совсем не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками.

Именно поэтому требования в «Реале» так высоки, – сказал Иполито Ринкон.

Я вообще не понял откуда появились столько критикантов Беллингема? Против Баварии брит выглядел отлично. В 1 матче до Беллингема и с Беллингемом это было два разных РМ. Во втором матче 3 гол чисто заслуга брита.
Англичанин играет глубоко и постоянно отрабатывает в обороне. У того же Гюлера меньше полезных оборонительных действий, чем у Беллингема и в принципе турок чаще проигрывает борьбу за мяч.
Ответ Микель Артета 65%
брит??!))
Я думаю, потому что все видели как он может играть, когда претендовал на ЗМ. Сейчас у него много травм и он не может выйти на пик формы уже второй сезон подряд. А так да, Джуд один из сильнейших в этом Реале.
Моё мнение такое, нужно расформировать нынешний Реал, по крайней мере избавиться от половины игроков, Оставить патриотов клуба, кто реально хочет биться за эмблему клуба, кто не увольняет тренера, Нынешний Реал это эгоисты, зажравшиеся игроки, капризные, ноющие, пофигисты.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Анчелотти также говорил что залог успеха это отсутствие эго в раздевалке. Говорил он это как будто бы намеком перед переходом Диктатора
Отличный футболист Винисиус, но вреда от него больше. Футбол - командная игра.
С Винни лучше конечно расстаться, если на его позиции будет играть кто-то чуть хуже по скиллам, думаю это не критично. Но вот Мбаппе страйкер запредельного уровня. Примерно равнозначных аналогов просто нет в природе.
хотелось бы Йылдыза,но(((
Мбаппе — элитный страйкер, но почему-то такое чувство, что он хочет быть более значимым игроком атаки, участвовать в построении игры, начать атаку из полузащиты. При всех его плюсах у Киллиана посредственный пас, а он еще и ужасно жадный. У того же Вини культура паса довольно высокая, ну и дриблинг более изобретательней. Мбаппе принял бы свою роль как наконечника и не лезь бы в плеймейкерство, цены бы ему не было. Из-за него штрафной соперника часто пустует.
Ипполит! Подождите, не уезжайте! Ипполит, извините, я не знаю вашего отчества! Подождите! Не уезжайте вы! Подождите! Ну, не валяйте вы дурака! В самом деле, будьте вы мужчиной!... Он уехал. Он ездит быстрее, чем я бегаю.
Гнать надо Переса. Тогда и Клопы придут.
Его отпустишь, а он не уйдет.
Будь Винисиус тем кем был ещё 4 года назад, Мбаппе вообще был бы не нужен, но на сегодня бразилец сдал абсолютно во всем. Раньше мог развалить пол обороны и забить, сейчас же его читают даже игроки уровня Сегунды. Бегать стал меньше, если и бегает то без пользы. Меньше креатива и больше возмущений в сторону арбитра. Неудивительно, что многие клубы не хотят его трансфер. Мбаппе тоже какой то странный. Каждый хочет быть впереди всех, но они забывают, что футбол это прежде всего командная игра.
никак не врублюсь КАК удалось перевести все стрелки на Вини , обвиняя его в бедах Реала ))) ЛЮДИ аууууу вы что курите ??? так то до прихода Мбапки все в реале было гладко и красиво , и вини СОВСЕМ не психовал , хотя конечно он капризный , но он не бестолочь и не обуза .. разве он уводил команду с поля когда Алонсо хотел устроить коридор для Барсы ??? гнидос там Мбапка...
Да ладно тебе
Чел просто пошутил
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
25 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
40 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
50 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем