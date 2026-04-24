«Отпустил бы Винисиуса, но не Мбаппе. В обороне команда развалена. Арбелоа не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками». Ринкон о «Реале»

Иполито Ринкон: отпустил бы Винисиуса из «Реала», но не Мбаппе.

Бывший футболист «Реала » и сборной Испании Иполито Ринкон поделился мыслями о мадридском клубе, который отстает на девять очков от «Барселоны» на данный момент в таблице Ла Лиги.

– Вы бы изменили атаку команды?

– Я бы отпустил Винисиуса , но не Килиана Мбаппе .

Невозможно иметь двух таких игроков в одной команде. Причем дело не только в них – есть еще и Джуд Беллингем . Они не могут играть вместе. Эта тройка не работает.

В обороне команда развалена. Есть структурные проблемы. Альваро Арбелоа тактически совсем не улучшил игру. Недостаточно просто ладить с игроками.

Именно поэтому требования в «Реале» так высоки, – сказал Иполито Ринкон.