  • «Локомотив» поддержал Комличенко после незабитого пенальти «Зениту», сказал Пиняев: «Коля молодец, что взял на себя ответственность. Можно похвалить вратаря, но не нужно обвинять Колю»
«Локомотив» поддержал Комличенко после незабитого пенальти «Зениту», сказал Пиняев: «Коля молодец, что взял на себя ответственность. Можно похвалить вратаря, но не нужно обвинять Колю»

Сергей Пиняев: «Локомотив» поддержал Комличенко после незабитого пенальти.

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал нереализованный пенальти Николаем Комличенко в матче Мир РПЛ против «Зенита» (0:0).

– Что после матча сказали Николаю Комличенко в раздевалке?

– Поддержали. Бывают такие моменты, когда что-то получается или не получается. Это футбол. За это мы его и любим.

Коля молодец, что взял на себя ответственность, попытался реализовать. Пробил достаточно неплохо. В этой ситуации можно похвалить вратаря, но точно не нужно обвинять Колю. Все промахиваются.

Надеюсь, что в следующий раз получится забить, – сказал Сергей Пиняев.

Почему они все говорят, что он пробил хорошо? Это было откровенно плохо, почти по центру
Почему они все говорят, что он пробил хорошо? Это было откровенно плохо, почти по центру
Для такого "пенальти" это было хорошо.
Разве можно хоть в чем то обвинять колченогоих рос паспортистов? Все им безмерно благодарны, даже, за простую ходьбу по полю в течение полутора часов.
Вне зависимости от того, левый пенальти или нет, обидно то, что не удалось обыграть ТАКОЙ Зенит.
Это уже не тот Зенит, что был значительно сильнее, что выигрывал на классе, который по делу был чемпионом.
Вот в чём Зенит был лучше Локомотива в этом матче? Да особо ни в чём.
Проиграть такому Зениту было бы ещё обиднее.
Достаточно сильный был удар,раньше б сказали почти в шестёрку,вратарь угадал или владел какой то информацией.
Комличенко до этого уверенно бил пенки, поэтому можно понять выбор. Хотя до сих пор под вопросом почему Батраков так резко перестал подходить к точке, да не забил парочку пеналей в кубке, но бывает такое, все не забивали
Комличенко до этого уверенно бил пенки, поэтому можно понять выбор. Хотя до сих пор под вопросом почему Батраков так резко перестал подходить к точке, да не забил парочку пеналей в кубке, но бывает такое, все не забивали
может просто перестал работать на стату по пенальти, а так конечно должен был пробивать...
Комличенко до этого уверенно бил пенки, поэтому можно понять выбор. Хотя до сих пор под вопросом почему Батраков так резко перестал подходить к точке, да не забил парочку пеналей в кубке, но бывает такое, все не забивали
Не забил парочку? Всего лишь
На самом деле Комличенко пробил неплохо,очень хорошо сыграл Адамов
Я только не пойму почему не Батраков бил. Идёт в топе бомбардиров, тащит команду. Заслуживает, как по мне, набирать результативные очки
Я только не пойму почему не Батраков бил. Идёт в топе бомбардиров, тащит команду. Заслуживает, как по мне, набирать результативные очки
Совесть помешала такой пенальти бить )
Я только не пойму почему не Батраков бил. Идёт в топе бомбардиров, тащит команду. Заслуживает, как по мне, набирать результативные очки
Он дважды пенальти не забил (по-моему, даже подряд), а Комличенко бил без ошибок.
Как по мне если он играл нормально то критики после забитого пеналя было бы меньше, Батраков тоже мазал но его особо не критиковали, с Комличенко же он и играет не ахти так ещё и пенку мажет
Никто не обламывается, потому что удар сродни нарушению, за который назначили этот удар
Нужно, это решающий момент в важной встрече в конце чемпионата, нужно, пошел к точке, умри, но забей. Это не проходной матч в начале сезона
