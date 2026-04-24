«Локомотив» поддержал Комличенко после незабитого пенальти «Зениту», сказал Пиняев: «Коля молодец, что взял на себя ответственность. Можно похвалить вратаря, но не нужно обвинять Колю»
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал нереализованный пенальти Николаем Комличенко в матче Мир РПЛ против «Зенита» (0:0).
– Что после матча сказали Николаю Комличенко в раздевалке?
– Поддержали. Бывают такие моменты, когда что-то получается или не получается. Это футбол. За это мы его и любим.
Коля молодец, что взял на себя ответственность, попытался реализовать. Пробил достаточно неплохо. В этой ситуации можно похвалить вратаря, но точно не нужно обвинять Колю. Все промахиваются.
Надеюсь, что в следующий раз получится забить, – сказал Сергей Пиняев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Локомотива»
Это уже не тот Зенит, что был значительно сильнее, что выигрывал на классе, который по делу был чемпионом.
Вот в чём Зенит был лучше Локомотива в этом матче? Да особо ни в чём.
Проиграть такому Зениту было бы ещё обиднее.