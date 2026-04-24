«Локомотив» поддержал Комличенко после незабитого пенальти «Зениту», сказал Пиняев: «Коля молодец, что взял на себя ответственность. Можно похвалить вратаря, но не нужно обвинять Колю»

Сергей Пиняев: «Локомотив» поддержал Комличенко после незабитого пенальти.

Полузащитник «Локомотива » Сергей Пиняев прокомментировал нереализованный пенальти Николаем Комличенко в матче Мир РПЛ против «Зенита » (0:0).

– Что после матча сказали Николаю Комличенко в раздевалке?

– Поддержали. Бывают такие моменты, когда что-то получается или не получается. Это футбол. За это мы его и любим.

Коля молодец, что взял на себя ответственность, попытался реализовать. Пробил достаточно неплохо. В этой ситуации можно похвалить вратаря, но точно не нужно обвинять Колю. Все промахиваются.

Надеюсь, что в следующий раз получится забить, – сказал Сергей Пиняев .