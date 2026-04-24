Дзофф об Италии вместо Ирана на ЧМ-2026: «Даже если это не очень спортивно, мы должны воспользоваться шансом»
Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф высказался о возможном включении сборной страны в число участников ЧМ-2026 вместо команды Ирана.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли обратился к ФИФА с просьбой заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира.
«Это то, что можно было бы сделать. Понятно, что в этом нет ничего идеального. Если представится такая возможность, мы должны ей воспользоваться, даже если это не очень спортивно», – сказал Дино Дзофф в интервью Rai Radio1.
Что делать с Челестини?25899 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
105 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Но если Иран снимут - это позорище