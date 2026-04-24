Дзофф об Италии вместо Ирана на ЧМ-2026: «Даже если это не очень спортивно, мы должны воспользоваться шансом»

Дино Дзофф: Италия должна воспользоваться шансом попасть на ЧМ-2026.

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф высказался о возможном включении сборной страны в число участников ЧМ-2026 вместо команды Ирана .

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли обратился к ФИФА с просьбой заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира.

«Это то, что можно было бы сделать. Понятно, что в этом нет ничего идеального. Если представится такая возможность, мы должны ей воспользоваться, даже если это не очень спортивно», – сказал Дино Дзофф в интервью Rai Radio1.