  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
105

Дзофф об Италии вместо Ирана на ЧМ-2026: «Даже если это не очень спортивно, мы должны воспользоваться шансом»

Дино Дзофф: Италия должна воспользоваться шансом попасть на ЧМ-2026.

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф высказался о возможном включении сборной страны в число участников ЧМ-2026 вместо команды Ирана

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли обратился к ФИФА с просьбой заменить Иран на Италию на предстоящем чемпионате мира.

«Это то, что можно было бы сделать. Понятно, что в этом нет ничего идеального. Если представится такая возможность, мы должны ей воспользоваться, даже если это не очень спортивно», – сказал Дино Дзофф в интервью Rai Radio1.

Что делать с Челестини?25899 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
logoДино Дзофф
logoСборная Италии по футболу
logoЧМ-2026
logoсерия А Италия
logoСборная Ирана по футболу
105 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не очень спортивно 😄 Ну да, совсем чуть-чуть неспортивно, получается 😄 Вот настолечко 🤏🏻
Ответ Jauhojarvinousiainen
Дзофф просто хочет поехать на ЧМ как тот мужик из «Евротура», приговаривая «Ми скузи, ми скузи»🤌
Ответ Jauhojarvinousiainen
А почему именно Италия? Дания чем хуже?
Ответ Кубок UEFA 2005
Очевидно, что должна попадать команда от Азии.
Но если Иран снимут - это позорище
Ответ Кубок UEFA 2005
потому что так хотят америкосы, а ФИФА после обыска их офиса с ФБР их куколды
Если джентльмен не может выиграть по правилам, он меняет правила
Ответ Гусеконь
Случайно прочитал- имеет, а не меняет... Суть не сильно правда поменялась....
Никогда бы не подумал, что итальянцы будут мечтать о попадании на ЧМ не по спортивному принципу
Это был бы зашквар.
Нужно было обыгрывать Боснию и Герцеговину, тогда бы Италия квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Ничего сверхестественного, было по силам, а разговоры на то и разговоры.
Ответ Александр Масол
Вспоминал кто эта сборная что обыграла Италию! И мне позор тоже и Италии
Ответ Helena Kireeva
Поражение Италии от Северной Македонии в 2021 году было более шокирующим, все-таки действующие чемпионы Европы не квалифицировалась на ЧМ 2022 в Катар.
Дзофф, лучше бы ты промолчал... Позор-то какой.
Это не то что не спортивно, это позорище на века! Если предположить реализацию безумного предложения рыжего орангутанга! Никто в Италии на это не пойдет! Иначе будет опозорена вся страна. Что в голове у Дзоффа?! )
Ну какая Италия🇮🇹⁉️ Кто там в стыках Азии сейчас играл с Боливией и вторая пара. Вот туда пусть и смотрят
Ответ Тимофей Щепкин
Нашёл доктор Конго и Ямайка😀
Ответ Тимофей Щепкин
Ирак, но он прошёл
Мне как старому болеле скуадры было бы противно такое. Простим Дино, ему уже 86-87. Это, конечно, не кавазашвили маразмаьтчный, но к таким надо относится снисходительнее.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр спорта Италии Абоди о предложении взять итальянскую сборную на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Это неуместно. Отбор проходит на поле»
23 апреля, 18:14
Глава НОК Италии о предложении взять Италию на ЧМ вместо Ирана: «Я бы почувствовал себя оскорбленным. Попадание на чемпионат нужно заслужить»
23 апреля, 17:08
Министр экономики Италии о вызове сборной на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Я считаю это позорным. Мне было бы стыдно»
23 апреля, 15:16
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
25 минут назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
40 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
50 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем