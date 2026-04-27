В Ла Лиге прошли матчи 32-го тура.
24 апреля «Бетис» на своем поле поделил очки с «Реалом» (1:1) в матче 32-го тура Ла Лиги.
25 апреля «Хетафе» уступил «Барселоне» (0:2), «Атлетико» победил «Атлетик» (3:2).
26 апреля «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в гостях сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3), «Вильярреал» победил «Сельту» (2:1).
27 апреля вничью сыграли «Эспаньол» и «Леванте» (0:0).
Чемпионат Испании
32-й тур
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Экспосито, У. Гонсалес, Милья, Терратс, Нгонж, Кике Гарсия
Запасные: Кике Гарсия, Фортуньо, Милья, Санчес, Салинас, Ридель, Рубио, Каррерас, Lluc Castell Solé, У. Гонсалес, Терратс, Нгонж
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Рагубер, Мартинес, Кортес, Оласагасти, Виктор Гарсия, Эспи
Запасные: Мартинес, Виктор Гарсия, Пампин, Перес, Бруги, Моралес, Кортес, Куньят, Маттурро, Рагубер, Эспи, Ури Рей
Браим Диас Мануэль Анхель
Бетис
Вальес, Р. Родригес, Натан, Бартра, Бельерин, Фидальго, Амрабат, Эззальзули, Форнальс, Антони, Бакамбу
Запасные: Форнальс, Гомес, Рикельме, Деосса, Бакамбу, Чими Авила, Руибаль, Амрабат, Лопес, Альтимира, Бартра, Фидальго
Реал Мадрид:
Лунин, Менди, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Питарч, Вальверде, Беллингем, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Агуадо, Браим Диас, Мбаппе, Наварро, Альваро Каррерас, Сестеро, Мастантуоно, Фран Гарсия, Хейсен, Питарч, Карвахаль, Асенсио
Алавес
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Аленья, Антонио Бланко, Ибаньес, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Муньос, Парада, Мариано Диас, Перес Идальго, Бойе, Свидерски, Энрикес, Гевара, Аленья, Тони Мартинес, Р. Фернандес, Коски
Мальорка:
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Дардер, Маскарель, Саму Кошта, Торре, Виржили, Мурики
Запасные: Cesc Riba Espinosa, Дардер, Торре, Куэльяр, Гарсия, Асано, Льябрес, Маффео, Калумба, Мохика, Олаисола, А. Санчес
Хетафе
Сория, Давинчи, Иглесиас, Джене, Дуарте, Боселли, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано, Бирманчевич
Запасные: Бирманчевич, Рикельме, Боселли, Арамбарри, Рико, Хави Муньос, Лисо, Давинчи, Летачек, Ньом, Монтес, Джене
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Шченсны, Кунде, Педри, Маркес, Фермин Лопес, Бардагжи, Аллер, Кортес, Эспарт, Гави, Ферран Торрес
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Пепелу, Таррега, Саравия, Рамазани, Гидо Родригес, Герра, Риоха, Садик, Бельтран
Запасные: Бельтран, Риверо, Сантамария, Хесус Васкес, Раба, Оторби, Ирансо, Рамазани, Данджума, Саравия, Герра, Садик
Жирона:
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, А. Мартинес, Витцель, Мартин, Унаи, Лемар, Цыганков, Эчеверри
Запасные: Давид Лопес, Блинд, Артеро, Эчеверри, Крапивцов, Бельтран, Лемар, Бланко, Морено, Унаи
Атлетико
Облак, Руджери, Лангле, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Коке, Барриос, Симеоне, Серлот, Гризманн
Запасные: Мендоса, Барриос, Симеоне, Боньяр, Диас дель Ромо, Альварес, Льоренте, Гризманн, Коке, Муссо, Эскивель
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, Горосабель, Рего Мора, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Лапорт, Н. Уильямс, Падилья, Исета, Берчиче, Руис де Галаррета, Серрано, Йерай Альварес, Аресо, Гарсия, Унаи Гомес, И. Уильямс
Унаи Лопес Франсиско Перес
Райо Вальекано
Карденас, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Сисс, Унаи Лопес, Мартин, Паласон, Ахомаш, Камельо
Запасные: Вертрауд, Менди, Паласон, Эспино, Унаи Лопес, Мартин, Камельо, Трехо, Оскар Валентин, Хиль, Балиу, Мумин
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Барренечеа, Туррьентес, Солер, Кубо, Ойарсабаль, Оускарссон
Запасные: Барренечеа, Оускарссон, Фрага, Элустондо, Захарян, Марреро, Уэсли, Туррьентес, Бейтиа, Серхио Гомес, Кубо, Браис Мендес
Реал Овьедо
Эскандель, Альхассан, Карму, Костас, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Шаира, Рейна, Хассан, Виньяс
Запасные: Молдован, Байи, Pablo Menéndez Agudín, Эджариа, Альхассан, Карму, Сибо, Кальво, Фонсека, Хассан, Лукас Аихадо
Эльче:
Дитуро, Педроса, Форт, Бигас, Аффенгрубер, Сангаре, Фебас, Агуадо, Вильяр, А. Родригес, Андре Силва
Запасные: Пенья, Сепеда, Форт, Андре Силва, Редондо, Педроса, Сангаре, Агуадо, Хосан, Диангана, Мартим Нету, Рафа Мир
Рубен Гарсия Мойсес Гомес
Осасуна
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Муньос, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Рубен Гарсия, Стаматакис, Муньос, Фернандес, Эррандо, Муньос, Орос, Аргибиде, Торро, Осамбела, Галан
Севилья:
Влаходимос, Суасо, Салас, Кастрин, Кармона, Мартинес Гауна, Соу, Агуме, Варгас, И. Ромеро, Мопе
Запасные: Варгас, И. Ромеро, Янузай, Мартинес Гауна, Ньянзу, Соу, Мопе, Гаттони, Буэно, Нюланд, Санчес, Эджуке
Вильярреал
Тенас, Педраса, Вейга, Марин, Фриман, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Гуйе, Камбвала, Олувасейи, Микаутадзе, Коста, Молейро, Пепе, Жуниор, Наварро, Педраса, Лопес Кортес
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, У. Альварес, Дуран, Каррейра, Мориба, Сотело, Мингеса, Иглесиас
Запасные: Дуран, Ристич, Домингес, Эль-Абделлауи, Фернандес, Антаньон, Алонсо, У. Альварес, Сотело, Иглесиас, Вильяр, Руэда
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Короче, всех адекватных болельщиков Барселоны с победой в Ла Лиге
Всех болельщиков Бетиса, поздравляю с отличной игрой!
Всем здоровья и удачи!