Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили

В Ла Лиге прошли матчи 32-го тура.

24 апреля «Бетис» на своем поле поделил очки с «Реалом» (1:1) в матче 32-го тура Ла Лиги.

25 апреля «Хетафе» уступил «Барселоне» (0:2), «Атлетико» победил «Атлетик» (3:2).

26 апреля «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в гостях сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3), «Вильярреал» победил «Сельту» (2:1).

27 апреля вничью сыграли «Эспаньол» и «Леванте» (0:0).

Чемпионат Испании

32-й тур

Ла Лига Испания. 32 тур
27 апреля 19:00, RCDE Стэдиум
Эспаньол
0 - 0
0.73xG1.48
Леванте
Гонсалес
90’
+4’
Лосано
88’
Лосано
87’
86’
Виктор Гарсия   Абед
У. Гонсалес   Лосано
85’
Кике Гарсия   Пикель
85’
78’
Этта-Эйонг
73’
Морено
72’
Мартинес   Карлос Альварес
72’
Эспи   Этта-Эйонг
Экспосито
71’
70’
Мартинес
Милья   Рока
69’
60’
Кортес   Лосада
60’
Рагубер   Арриага
Нгонж   Долан
58’
Терратс   Фернандес
58’
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Экспосито, У. Гонсалес, Милья, Терратс, Нгонж, Кике Гарсия
Запасные: Кике Гарсия, Фортуньо, Милья, Санчес, Салинас, Ридель, Рубио, Каррерас, Lluc Castell Solé, У. Гонсалес, Терратс, Нгонж
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Рагубер, Мартинес, Кортес, Оласагасти, Виктор Гарсия, Эспи
Запасные: Мартинес, Виктор Гарсия, Пампин, Перес, Бруги, Моралес, Кортес, Куньят, Маттурро, Рагубер, Эспи, Ури Рей
Ла Лига Испания. 32 тур
24 апреля 19:00, Ла Картуха
Бетис
1 - 1
1.02xG1.1
Реал Мадрид
  Бельерин
90’
+4’
82’
Браим Диас   Мануэль Анхель
81’
Мбаппе   Гонсало Гарсия
Амрабат   Иско
73’
73’
Хейсен   Алаба
73’
Питарч   Камавинга
72’
Александер-Арнолд
Форнальс   Ло Чельсо
68’
Бакамбу   Эрнандес
46’
Фидальго   Рока
46’
40’
Хейсен
Амрабат
38’
Бартра   Льоренте
32’
17’
  Винисиус Жуниор
Бетис
Вальес, Р. Родригес, Натан, Бартра, Бельерин, Фидальго, Амрабат, Эззальзули, Форнальс, Антони, Бакамбу
Запасные: Форнальс, Гомес, Рикельме, Деосса, Бакамбу, Чими Авила, Руибаль, Амрабат, Лопес, Альтимира, Бартра, Фидальго
Реал Мадрид:
Лунин, Менди, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Питарч, Вальверде, Беллингем, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Агуадо, Браим Диас, Мбаппе, Наварро, Альваро Каррерас, Сестеро, Мастантуоно, Фран Гарсия, Хейсен, Питарч, Карвахаль, Асенсио
Ла Лига Испания. 32 тур
25 апреля 12:00, Мендисорроса
Алавес
2 - 1
1.41xG0.22
Мальорка
86’
Мохика   Тони Лато
85’
Маффео   Морей
81’
Дардер   Пратс
Перес Идальго   Калебе
81’
Парада   Пачеко
81’
Тони Мартинес   Гуриди
81’
Парада
76’
70’
Торре   Морланес
  Тони Мартинес
69’
Аленья   Денис Суарес
63’
59’
Вальент
  Тони Мартинес
56’
Кастро
26’
18’
  Виржили
Бойе   Диабате
4’
Алавес
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Аленья, Антонио Бланко, Ибаньес, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Муньос, Парада, Мариано Диас, Перес Идальго, Бойе, Свидерски, Энрикес, Гевара, Аленья, Тони Мартинес, Р. Фернандес, Коски
Мальорка:
Роман, Мохика, Вальент, Лопес, Маффео, Дардер, Маскарель, Саму Кошта, Торре, Виржили, Мурики
Запасные: Cesc Riba Espinosa, Дардер, Торре, Куэльяр, Гарсия, Асано, Льябрес, Маффео, Калумба, Мохика, Олаисола, А. Санчес
Ла Лига Испания. 32 тур
25 апреля 14:15, Колисеум
Хетафе
0 - 2
0.61xG2.05
Барселона
88’
Педри   Касадо
Мартин
87’
82’
Фермин Лопес   Бальде
Арамбарри   Камара
81’
Давинчи   Санкрис
76’
Джене   Абкар
76’
74’
  Рэшфорд
Джене
63’
60’
Гави   де Йонг
60’
Бардагжи   Рэшфорд
60’
Кунде   Араухо
Бирманчевич   Васкес
46’
Боселли   Фемения
46’
45’
  Фермин Лопес
39’
Гави
20’
Кунде
Хетафе
Сория, Давинчи, Иглесиас, Джене, Дуарте, Боселли, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано, Бирманчевич
Запасные: Бирманчевич, Рикельме, Боселли, Арамбарри, Рико, Хави Муньос, Лисо, Давинчи, Летачек, Ньом, Монтес, Джене
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Шченсны, Кунде, Педри, Маркес, Фермин Лопес, Бардагжи, Аллер, Кортес, Эспарт, Гави, Ферран Торрес
Ла Лига Испания. 32 тур
25 апреля 16:30, Месталья
Валенсия
2 - 1
2.31xG1.39
Жирона
Гидо Родригес
90’
+9’
90’
+2’
Стуани
Рамазани   Андре Алмейда
84’
Саравия   Нуньес
71’
Садик   Дуро
71’
69’
Блинд   Ринкон
69’
Унаи   Стуани
Герра   Угринич
65’
Бельтран   Диего Лопес
65’
63’
  Рока
61’
Морено   Франсес
61’
Лемар   Рока
61’
Эчеверри   Хиль
  Садик
59’
  Рамазани
50’
41’
Морено
Саравия
38’
Валенсия
Димитриевски, Гайя, Пепелу, Таррега, Саравия, Рамазани, Гидо Родригес, Герра, Риоха, Садик, Бельтран
Запасные: Бельтран, Риверо, Сантамария, Хесус Васкес, Раба, Оторби, Ирансо, Рамазани, Данджума, Саравия, Герра, Садик
Жирона:
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, А. Мартинес, Витцель, Мартин, Унаи, Лемар, Цыганков, Эчеверри
Запасные: Давид Лопес, Блинд, Артеро, Эчеверри, Крапивцов, Бельтран, Лемар, Бланко, Морено, Унаи
Ла Лига Испания. 32 тур
25 апреля 19:00, Метрополитано
Атлетико
3 - 2
2.48xG0.97
Атлетик
90’
+7’
  Гурусета
  Серлот
90’
+3’
Коке   Варгас
72’
Симеоне   Ле Норман
72’
70’
Руис де Галаррета   Весга
70’
И. Уильямс   Беренгер
70’
Н. Уильямс   Наварро
Льоренте   Молина
63’
63’
Унаи Гомес   Сансет
63’
Берчиче   Бойро
Гризманн   Н. Гонсалес
63’
Барриос   Кардозо
58’
  Серлот
54’
  Гризманн
49’
23’
  Паредес
Атлетико
Облак, Руджери, Лангле, Пубиль, Льоренте, Алекс Баэна, Коке, Барриос, Симеоне, Серлот, Гризманн
Запасные: Мендоса, Барриос, Симеоне, Боньяр, Диас дель Ромо, Альварес, Льоренте, Гризманн, Коке, Муссо, Эскивель
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, Горосабель, Рего Мора, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Лапорт, Н. Уильямс, Падилья, Исета, Берчиче, Руис де Галаррета, Серрано, Йерай Альварес, Аресо, Гарсия, Унаи Гомес, И. Уильямс
Ла Лига Испания. 32 тур
26 апреля 12:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
3 - 3
3.18xG2.4
Реал Сосьедад
Паласон
90’
+12’
Алеман
90’
+10’
  Алеман
90’
+9’
90’
+7’
Солер
Лежен
90’
+7’
90’
+1’
Серхио Гомес   Муньос
  Лежен
84’
Унаи Лопес   Франсиско Перес
81’
76’
  Ойарсабаль
Рациу
75’
73’
Кубо
Менди
73’
Паласон   Гумбау
68’
67’
Туррьентес   Эррера
67’
Оускарссон   Горрочатеги
Менди   Алеман
64’
Камельо   Де Фрутос
64’
Мартин   Диас
64’
63’
  Оускарссон
56’
Оускарссон
56’
Барренечеа   Марин
56’
Кубо   Сучич
Сисс
49’
45’
+1’
Серхио Гомес
  Камельо
30’
Паласон
29’
22’
  Ойарсабаль
Райо Вальекано
Карденас, Чаваррия, Менди, Лежен, Рациу, Сисс, Унаи Лопес, Мартин, Паласон, Ахомаш, Камельо
Запасные: Вертрауд, Менди, Паласон, Эспино, Унаи Лопес, Мартин, Камельо, Трехо, Оскар Валентин, Хиль, Балиу, Мумин
Реал Сосьедад:
Ремиро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Барренечеа, Туррьентес, Солер, Кубо, Ойарсабаль, Оускарссон
Запасные: Барренечеа, Оускарссон, Фрага, Элустондо, Захарян, Марреро, Уэсли, Туррьентес, Бейтиа, Серхио Гомес, Кубо, Браис Мендес
Ла Лига Испания. 32 тур
26 апреля 14:15, Нуэво Карлос Тартьере
Реал Овьедо
1 - 2
0.77xG0.62
Эльче
90’
+5’
Валера
82’
Педроса   Петро
82’
Сангаре   Виктор Чуст
  Шаира
76’
Фонсека   Коломбатто
76’
Фернандес
75’
69’
Андре Силва   Валера
69’
Агуадо   Дональд
Карму   Хави Лопес
65’
Фонсека
63’
62’
Форт   Моренте
Альхассан   Касорла
58’
Хассан   Борбас
58’
Сибо   Фернандес
46’
16’
  Вильяр
6’
  Бигас
Реал Овьедо
Эскандель, Альхассан, Карму, Костас, Начо Видаль, Фонсека, Сибо, Шаира, Рейна, Хассан, Виньяс
Запасные: Молдован, Байи, Pablo Menéndez Agudín, Эджариа, Альхассан, Карму, Сибо, Кальво, Фонсека, Хассан, Лукас Аихадо
Эльче:
Дитуро, Педроса, Форт, Бигас, Аффенгрубер, Сангаре, Фебас, Агуадо, Вильяр, А. Родригес, Андре Силва
Запасные: Пенья, Сепеда, Форт, Андре Силва, Редондо, Педроса, Сангаре, Агуадо, Хосан, Диангана, Мартим Нету, Рафа Мир
Ла Лига Испания. 32 тур
26 апреля 16:30, Эль-Садар
Осасуна
2 - 1
2.14xG0.55
Севилья
  Катена
90’
+9’
Рауль Гарсия
90’
+4’
Галан   Бретонес
89’
Муньос   Барха
89’
87’
Мопе   Гудель
87’
И. Ромеро   Пеке
87’
Мартинес Гауна   Адамс
  Рауль Гарсия
80’
76’
Варгас   Хуанлу Санчес
Муньос   Рауль Гарсия
71’
Рубен Гарсия   Мойсес Гомес
71’
71’
Соу   Менди
69’
  Мопе
66’
Соу
Орос   Моро
62’
Будимир
51’
6’
Суасо
Осасуна
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Муньос, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Рубен Гарсия, Стаматакис, Муньос, Фернандес, Эррандо, Муньос, Орос, Аргибиде, Торро, Осамбела, Галан
Севилья:
Влаходимос, Суасо, Салас, Кастрин, Кармона, Мартинес Гауна, Соу, Агуме, Варгас, И. Ромеро, Мопе
Запасные: Варгас, И. Ромеро, Янузай, Мартинес Гауна, Ньянзу, Соу, Мопе, Гаттони, Буэно, Нюланд, Санчес, Эджуке
Ла Лига Испания. 32 тур
26 апреля 19:00, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
2 - 1
2.41xG2.05
Сельта
90’
+5’
Аспас
90’
+4’
Мориба
Молейро   Парти
90’
+2’
Микаутадзе   Айосе Перес
85’
83’
Иглесиас   Уго Гонсалес
Педраса   С. Кардона
78’
Гуйе   Парехо
78’
Пепе   Гонсалес
78’
76’
У. Альварес   Нуньес
76’
Алонсо   Аспас
76’
Сотело   Фер Лопес
74’
Иглесиас
73’
  Иглесиас
Гуйе
70’
46’
Дуран   Жуджла
45’
+3’
Дуран
Пепе
42’
29’
Раду
  Пепе
29’
Педраса
18’
14’
Алонсо
  Жерар Морено
2’
Вильярреал
Тенас, Педраса, Вейга, Марин, Фриман, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Гуйе, Камбвала, Олувасейи, Микаутадзе, Коста, Молейро, Пепе, Жуниор, Наварро, Педраса, Лопес Кортес
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, У. Альварес, Дуран, Каррейра, Мориба, Сотело, Мингеса, Иглесиас
Запасные: Дуран, Ристич, Домингес, Эль-Абделлауи, Фернандес, Антаньон, Алонсо, У. Альварес, Сотело, Иглесиас, Вильяр, Руэда
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Какой же ужасный Реал.... Как болельщик с 20 летним стажем, смотреть на это просто отвратительно. Винисиус который игнорирует все и вся и упирается вечно в защитников, Менди который, что бы нормально побороться, как защатник, валится в штрафной и просит у рефа фол. Хотя это была обычная борьба. Даже смешно, Энтони выигрывает борьбу у Менди....
Короче, всех адекватных болельщиков Барселоны с победой в Ла Лиге
Всех болельщиков Бетиса, поздравляю с отличной игрой!
Всем здоровья и удачи!
Какая ирония, реал практически лишается чемпионства изза симуляции в штрафной. В СВОЕЙ!!! 😀
Ну что, получится у Бетиса залезть на 4-е место?
Ответ Серж Ск
Ну что, получится у Бетиса залезть на 4-е место?
Да ну не. Это уже слишком. АМ пару матчей оставшихся выиграть и всё(а они выиграют наверняка, ибо соперники там не самые сильные). У Субмарины запас очень большой, тоже один матч выиграть и хватит.
Ответ Серж Ск
Ну что, получится у Бетиса залезть на 4-е место?
Если бы Бетис нормально в ЛЕ играл, то и пя того места бы хватило.
В Мадриде ожидается похолодание?)))
М-да что тут скажешь, всё по делу .Барса близко к титулу
фиксируем чемпионство бчк
Все стыки проиграли. Симеоне их уничтожит в раздевалке
Атлетико совсем слабо выглядит
Катлетико позорище, после Барсы проиграли вообще всем
Ответ Глор_Барсы!
Катлетико позорище, после Барсы проиграли вообще всем
Так они сами по себе и Барсе проиграли, в обоих матчах ЛЧ mvp Атлетико были судьи
Ответ Глор_Барсы!
Катлетико позорище, после Барсы проиграли вообще всем
Атлетико - хозяева Бадалоны.
Вильярреал ещё поборется за законное второе место.
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
6 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
7 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
9 минут назад
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
18 минут назад
Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса» и слышите: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?»
37 минут назад
Талалаев о судье после 0:1 от «Акрона»: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело – посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат»
59 минут назад
В какой джерси появлялся «Ливерпуль» в этом сезоне – в синей или зеленой?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Бруну отдал 19-й ассист в сезоне АПЛ. Больше было только у Анри и де Брюйне – 20 передач
сегодня, 19:56
«Реал» уже связался со Скалони. «Мадрид» изучает множество тренеров (Маноло Лама)
сегодня, 19:47
Каземиро указал на эмблему «МЮ» и несколько раз поцеловал ее, забив «Брентфорду». Фанаты запели: «Еще один год»
сегодня, 19:44
Ямаль, Левандовски и Шченсы помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл 3:3 с «Удинезе», «Аталанта» уступила «Кальяри» в гостях
21 минуту назад
Румменигге о дорогих трансферах: «Это должны быть игроки, решающие исход матчей. Как Кейн, Роббен, Рибери. С Харри «Бавария» проведет переговоры о новом контракте»
28 минут назад
Тедеев после 1:0 с «Балтикой»: «Танашев – большой молодец, побольше бы нам таких арбитров на поле». Талалаев раскритиковал судью
50 минут назад
Дзюба про 1:0 с «Балтикой»: «Акрон» заслуженно победил самого неуступчивого соперника в лиге. Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли»
57 минут назад
У Шешко 10 голов за «МЮ» в этом сезоне АПЛ. Форвард – 1-й бомбардир клуба, у Каземиро и Мбемо по 9 мячей
сегодня, 19:56
«Это у него в ДНК». Лоукостер Ryanair репостнул выдержку из биографии Артеты, где указано, что тренер «Арсенала» – второй ребенок в семье
сегодня, 19:31Фото
Танашев дал «Балтике» пенальти на 85-й за контакт Петрова и Джурасовича, но после ВАР отменил 11-метровый. Экс-судья Федотов заявил: «Игровое столкновение после удара по воротам – это не фол»
сегодня, 19:22Фото
Только «Акрон», «Зенит» и ЦСКА победили «Балтику» в РПЛ в этом сезоне
сегодня, 19:13
«Акрон» победил в РПЛ впервые с ноября и поднялся на 10-е место. У команды Тедеева было 7 поражений и 3 ничьих
сегодня, 19:08
