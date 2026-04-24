Агент Дивеева о судействе в РПЛ: «Дух футбола теряется, много неоправданных свистков, которые ломают игру и динамику. Решения арбитров провоцируют драки и потасовки»

Агент Игоря Дивеева высказался о проблемах с судейством в РПЛ.

Олег Еремин, агент защитника «Зенита » Игоря Дивеева , поделился мыслями о судействе в Мир РПЛ .

«Ошибки у нас есть, но они есть и в других чемпионатах. Тут проблема в другом – дух футбола теряется, слишком много неоправданных свистков, которые ломают игру, ломают динамику, соответственно, ломается зрелищность. Доигрывают уже по Станиславскому – нужно в этом разбираться и нивелировать эти вещи. Пока что в этом плане судьи отстают от тренда.

Футбол – контактная игра, нужно это учитывать. Есть правила, по которым можно вести силовую борьбу, вступая в контакт. Судьи, видимо, это забывают. Я думаю болельщики тоже это чувствуют и футбол теряет зрелищность.

Не все судьи грешат этим. Однако большинство принятых судейских решений и провоцируют драки и потасовки – это следствие несправедливо назначенных пенальти, нарушений, карточек и так далее.

Это провокации, которые приводят просто к тому, что футболисты начинают нервничать, переживать за результат, что приводит к таким последствиям.

Хочется, чтобы судьи понимали это – удовольствие и сила духа игры теряются. Потому что, несмотря на скандалы, хочется увидеть максимальную игру с минимальными остановками», – сказал Олег Еремин .