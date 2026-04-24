  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
15

Агент Дивеева о судействе в РПЛ: «Дух футбола теряется, много неоправданных свистков, которые ломают игру и динамику. Решения арбитров провоцируют драки и потасовки»

Агент Игоря Дивеева высказался о проблемах с судейством в РПЛ.

Олег Еремин, агент защитника «Зенита» Игоря Дивеева, поделился мыслями о судействе в Мир РПЛ.

«Ошибки у нас есть, но они есть и в других чемпионатах. Тут проблема в другом – дух футбола теряется, слишком много неоправданных свистков, которые ломают игру, ломают динамику, соответственно, ломается зрелищность. Доигрывают уже по Станиславскому – нужно в этом разбираться и нивелировать эти вещи. Пока что в этом плане судьи отстают от тренда. 

Футбол – контактная игра, нужно это учитывать. Есть правила, по которым можно вести силовую борьбу, вступая в контакт. Судьи, видимо, это забывают. Я думаю болельщики тоже это чувствуют и футбол теряет зрелищность.

Не все судьи грешат этим. Однако большинство принятых судейских решений и провоцируют драки и потасовки – это следствие несправедливо назначенных пенальти, нарушений, карточек и так далее.

Это провокации, которые приводят просто к тому, что футболисты начинают нервничать, переживать за результат, что приводит к таким последствиям.

Хочется, чтобы судьи понимали это – удовольствие и сила духа игры теряются. Потому что, несмотря на скандалы, хочется увидеть максимальную игру с минимальными остановками», – сказал Олег Еремин.

Что делать с Челестини?25899 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
logoОлег Еремин
logoЗенит
logoИгорь Дивеев
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Честно говоря, арбитры работают отвратительно. И ВАР как будто им только мешает
Ответ Владимир Самсонов
Я сказала бы по другому: ВАР помогает работать отвратительно.
Ответ Владимир Самсонов
ВАР стал инструментом манипуляций. Теперь, когда надо, найдут любой повод для отмены гола или для пенальти. А когда надо — не увидят руки или нарушения.
В каждом туре какие-то дикие решения
Лично я перестал понимать логику судейских решений. Один и тот же эпизод судят по-разному. И так не только в рпл, так везде. Непонятно какие трактовки и какие правила игры сейчас

Раньше тоже было много спорных моментов, но правила были понятны. А сейчас как будто у каждого судьи решение принимается на глазок. В духе "я судья, я так чувствую"
Ответ zer
запах коррупции в судействе
Ответ zer
Але, у нас судьи дают пенальти в ворота соперников Зенита за удар игрока Зенита об газон, какие трактовки, о чем вы 😁
много свистков и непонятные пенальки это не одно и то же. у нас усиленно и напы и защи играют руками, мелкие фолы сбить быструю атаку - дивеев это предлагает не свистеть - а может лучше чисто играть, и зрители будут смотреть динамичный футбол
Судят так как и ирают наши клубы --- плохо
Чего????????????!!!! Ну да, это судья берет твою ногу и бьет по сопернику. ********** ****** ****))))))
Бывает и наоборот - во вчерашнем матче Спартак-Краснодар судья не показал, как минимум, несколько желтых карточек! 3-4 штуки точно. Кто его допустил до судейства матчей РПЛ?! Я бы отсудил лучше, 100%! ))
Другое дело ставить позорный пенальти в ворота Динамо Махачкала, когда игрок зенита бьет себя об газон 😄 это я так понимаю дух футбола не убивает, т.к дух газовый ?
самый активный клуб в драках зенит...со всеми топ клубами по бодаться успели ))
Тут я полностью согласен, меня же именно поражает нытье тех или иных про купленность судей или про то, что якобы кого то намерено тянут, когда на самом, проблема именно в профнепригодности судей
Читайте новости футбола в любимой соцсети
