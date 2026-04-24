  Первый тренер Соболева о форварде: «Один Александр ничего не решает. Качество игры «Зенита» не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, мало моментов»
15

Первый тренер Соболева о форварде: «Один Александр ничего не решает. Качество игры «Зенита» не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, мало моментов»

Первый тренер Соболева: качество игры «Зенита» не тянет на чемпионство.

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, высказался об игре нападающего «Зенита».

– Семак после матча с «Локомотивом» сказал, что Соболев «по старанию – хорош, по качеству – плох». Как бы оценили высказывание главного тренера «Зенита»?

– Я могу сказать, что один Соболев ничего не решает – надо смотреть на качество всей команды.

К сожалению, в последних матчах качество всей игры «Зенита» не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, очень мало моментов, завершений очень мало.

У Соболева много движения, он борется. Когда играли с Махачкалой, он проделал большой объем работы и устал прилично. Возможно, где-то сказываются большие нагрузки, где-то – психологический момент. Вот в прошлом туре не забил пенальти.

Нападающие всегда зависят от игры средней линии поля. Мяч доставляется очень медленно, долго. Так что, если Семак говорит, что по качеству плохо – значит плоха игра всей команды, а не только Александра.

– Проблема «Зенита» – это не то, что Соболев не забивает, а сам «Зенит»?

– Конечно!

Где-то Саша приносил пользу, где-то вытаскивал и был одним из лучших, но игра всей команды… Последние три-четыре матча они забивают, играют с небольшим преимуществом, держат этот мяч, до последней минуты отбиваются.

Причем с аутсайдерами, там где должны были забивать и много. Очень все вязко и натужно – это не чемпионская игра, – сказал Александр Горбунов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
Оказывается не дотягивает Зенит до уровня Соболева.
Ответ Владимир_1116552235
Оказывается не дотягивает Зенит до уровня Соболева.
По старанию, реально не дотягивает.
Ответ Владимир Самсонов
По старанию, реально не дотягивает.
Надо Соболеву искать новую команду. Эта плохая...
Сколько конфеток в матче с Махачкалой выложил прям как на блюдечке Соболеву Вендел? 5 или 6? И сколько Соболев забил? Так что не надо перекладывать проблемы игрока на команду. Если деревянный по уши.
Сюр конечно.
Зениту поди ещё докомплектоваться надо под Сашу?...
Сюр конечно. Зениту поди ещё докомплектоваться надо под Сашу?...
Зениту тренер нужен
Зенит явление, конечно.
С таким огромным бюджетом, что упал с небес, таким админстативным ресурсом, избавленный от всех проверок финансовой отчётности, с неограниченным допуском в бразильский рынок, с ручными функционерами, армией болельщиков поневоле - пенсионерами страны, показывает такую серую и отвратительную игру,, что диву даёшься.
И после каждой игры - судьи, судьи,судьи!
Допустим, допустим,что судьи у нас в стране самая смелая оппозиция властям, но не факт...
А что мешает Зениту забивать и выигрывать?
Забивать по 5 мячей середнякам!
Что мешает?
Забей и клади и на судью!
Пусть судьи проведут тайное совещание, создать партию оппозиционную....
Ведь болельщики этой команды так думают?
Думают, что судьи враги им...
Но я видел столько судейских глупостей , когда они теряот слух, смотрели не туда, не видели момента...в матчах Зенита..
Помните?
А почему?
Боялись!
Так, что проблемы Зенита в неправильном использовании денег пенсионеров.
Легионеры не того уровня,тренер человек в футляре, игры нет...
Тренер не виноват, виноваты кто?
Судьи.
Судьи и ещё раз судьи.
Один удар в створ - судьи, проиграли -судьи, жёлтая -:судьи...
И ни грамма Семака.
Да пошли вы знаете куда!
"УФА" Санкт-Петербург, Семак уйди ради бога
"УФА" Санкт-Петербург, Семак уйди ради бога
Зенит играет как то натужно. Нет удали,лёгкости.Возможно,что Семак просто исчерпал тренрские идеи и немного выдохся....
Долго переходят в атаку-факт.Перезодят долго т к нет быстрого форварда, некому закинуть на ход, за спины защитников, вот и катают вату.
"... Очень все вязко и натужно – это не чемпионская игра ..."
Очень точно сказано!
Не решает, не решал, и не будет ничего и никогда решать.
пока Соболев на поле, то Зенит никогда не станет чемпионом, хоть и говорят „ никогда не говори никогда "
долго доставляется мяч в атаку...а кому? Соболева без скорости и нормальной обработки?
Рекомендуем
Главные новости
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 04:10
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
вчера, 20:53
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
вчера, 20:44
Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса» и слышите: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?»
вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
57 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем