Первый тренер Соболева о форварде: «Один Александр ничего не решает. Качество игры «Зенита» не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, мало моментов»

Первый тренер Соболева: качество игры «Зенита» не тянет на чемпионство.

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева , высказался об игре нападающего «Зенита».

– Семак после матча с «Локомотивом» сказал, что Соболев «по старанию – хорош, по качеству – плох». Как бы оценили высказывание главного тренера «Зенита»?

– Я могу сказать, что один Соболев ничего не решает – надо смотреть на качество всей команды.

К сожалению, в последних матчах качество всей игры «Зенита» не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, очень мало моментов, завершений очень мало.

У Соболева много движения, он борется. Когда играли с Махачкалой, он проделал большой объем работы и устал прилично. Возможно, где-то сказываются большие нагрузки, где-то – психологический момент. Вот в прошлом туре не забил пенальти.

Нападающие всегда зависят от игры средней линии поля. Мяч доставляется очень медленно, долго. Так что, если Семак говорит, что по качеству плохо – значит плоха игра всей команды, а не только Александра.

– Проблема «Зенита» – это не то, что Соболев не забивает, а сам «Зенит»?

– Конечно!

Где-то Саша приносил пользу, где-то вытаскивал и был одним из лучших, но игра всей команды… Последние три-четыре матча они забивают, играют с небольшим преимуществом, держат этот мяч, до последней минуты отбиваются.

Причем с аутсайдерами, там где должны были забивать и много. Очень все вязко и натужно – это не чемпионская игра, – сказал Александр Горбунов.