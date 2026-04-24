Первый тренер Соболева о форварде: «Один Александр ничего не решает. Качество игры «Зенита» не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, мало моментов»
Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, высказался об игре нападающего «Зенита».
– Семак после матча с «Локомотивом» сказал, что Соболев «по старанию – хорош, по качеству – плох». Как бы оценили высказывание главного тренера «Зенита»?
– Я могу сказать, что один Соболев ничего не решает – надо смотреть на качество всей команды.
К сожалению, в последних матчах качество всей игры «Зенита» не тянет на чемпионство: долго переходят в атаку, очень мало моментов, завершений очень мало.
У Соболева много движения, он борется. Когда играли с Махачкалой, он проделал большой объем работы и устал прилично. Возможно, где-то сказываются большие нагрузки, где-то – психологический момент. Вот в прошлом туре не забил пенальти.
Нападающие всегда зависят от игры средней линии поля. Мяч доставляется очень медленно, долго. Так что, если Семак говорит, что по качеству плохо – значит плоха игра всей команды, а не только Александра.
– Проблема «Зенита» – это не то, что Соболев не забивает, а сам «Зенит»?
– Конечно!
Где-то Саша приносил пользу, где-то вытаскивал и был одним из лучших, но игра всей команды… Последние три-четыре матча они забивают, играют с небольшим преимуществом, держат этот мяч, до последней минуты отбиваются.
Причем с аутсайдерами, там где должны были забивать и много. Очень все вязко и натужно – это не чемпионская игра, – сказал Александр Горбунов.
Зениту поди ещё докомплектоваться надо под Сашу?...
С таким огромным бюджетом, что упал с небес, таким админстативным ресурсом, избавленный от всех проверок финансовой отчётности, с неограниченным допуском в бразильский рынок, с ручными функционерами, армией болельщиков поневоле - пенсионерами страны, показывает такую серую и отвратительную игру,, что диву даёшься.
И после каждой игры - судьи, судьи,судьи!
Допустим, допустим,что судьи у нас в стране самая смелая оппозиция властям, но не факт...
А что мешает Зениту забивать и выигрывать?
Забивать по 5 мячей середнякам!
Что мешает?
Забей и клади и на судью!
Пусть судьи проведут тайное совещание, создать партию оппозиционную....
Ведь болельщики этой команды так думают?
Думают, что судьи враги им...
Но я видел столько судейских глупостей , когда они теряот слух, смотрели не туда, не видели момента...в матчах Зенита..
Помните?
А почему?
Боялись!
Так, что проблемы Зенита в неправильном использовании денег пенсионеров.
Легионеры не того уровня,тренер человек в футляре, игры нет...
Тренер не виноват, виноваты кто?
Судьи.
Судьи и ещё раз судьи.
Один удар в створ - судьи, проиграли -судьи, жёлтая -:судьи...
И ни грамма Семака.
Да пошли вы знаете куда!
Очень точно сказано!