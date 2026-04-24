«Батраков ни в чем не уступил Венделу. Бразилец – большой мастер, опытнее, может на команду сыграть, сам сделать разницу». Агент Алексея о матче «Локомотива» и «Зенита»
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил игру футболиста в матче Мир РПЛ против «Зенита» (0:0).
– Как бы оценили дуэль в центре поля Батракова и Вендела?
– Встретились два больших мастера. Каждый вел игру своей команды. Считаю, бразилец провел очень качественный матч.
– Комментатор Георгий Черданцев в эфире даже заметил: «Батракову есть что подсмотреть в игре Вендела».
– Понятно, что Вендел опытнее. Он не раз выигрывал чемпионат страны. У Алексея таких титулов пока нет.
Вендел однозначно большой мастер, который и на команду может сыграть, и сам сделать разницу. Но, на мой взгляд, в этом матче Батраков ни в чем ему не уступил, – сказал Владимир Кузьмичев.
Вендел мотор ,и там,и тут...везде успевал ,минимум потерь. Сильнейший в лиге.
Одна-две хороших передачи в продвижение - это не то, за что можно сравнивать его с Венделом, который вывез игру Зенита на своих плечах.
Вендел доказал кто он есть. Батракову нужно это сделать ещё.