  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Батраков ни в чем не уступил Венделу. Бразилец – большой мастер, опытнее, может на команду сыграть, сам сделать разницу». Агент Алексея о матче «Локомотива» и «Зенита»
32

«Батраков ни в чем не уступил Венделу. Бразилец – большой мастер, опытнее, может на команду сыграть, сам сделать разницу». Агент Алексея о матче «Локомотива» и «Зенита»

Агент Батракова: Алексей ни в чем не уступил Венделу.

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил игру футболиста в матче Мир РПЛ против «Зенита» (0:0).

– Как бы оценили дуэль в центре поля Батракова и Вендела?

– Встретились два больших мастера. Каждый вел игру своей команды. Считаю, бразилец провел очень качественный матч.

– Комментатор Георгий Черданцев в эфире даже заметил: «Батракову есть что подсмотреть в игре Вендела».

– Понятно, что Вендел опытнее. Он не раз выигрывал чемпионат страны. У Алексея таких титулов пока нет.

Вендел однозначно большой мастер, который и на команду может сыграть, и сам сделать разницу. Но, на мой взгляд, в этом матче Батраков ни в чем ему не уступил, – сказал Владимир Кузьмичев.

Геннадий Орлов: «Зачем Батракова отправляют за границу? Ошибка! Рано! Надо еще сезон здесь, он щупленький, в Европе другой уровень единоборств. РПЛ деградирует без еврокубков»

Что делать с Челестини?25898 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Владимир Кузьмичев
logoЗенит
logoАлексей Батраков
logoВендел
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Он матч смотрел вообще?
Вендел мотор ,и там,и тут...везде успевал ,минимум потерь. Сильнейший в лиге.
Ответ You Gin
Он матч смотрел вообще? Вендел мотор ,и там,и тут...везде успевал ,минимум потерь. Сильнейший в лиге.
Батракова при этом почти без остатка скушал Барриос. Так же, как и в Петербурге.
Одна-две хороших передачи в продвижение - это не то, за что можно сравнивать его с Венделом, который вывез игру Зенита на своих плечах.
Ответ You Gin
Он матч смотрел вообще? Вендел мотор ,и там,и тут...везде успевал ,минимум потерь. Сильнейший в лиге.
Вопросов по его таланту нет, но есть нюанс: Вендел не проводит сезон на таком уровне, он просто на пару туров вспомнил, что такое играть в футбол.
Батраков в очередной раз сыграл посредственно против Зенита. Не был тем, через кого строилась игра, хотя по статусу уже должен брать на себя инициативу в таких матчах. Заряжен был Бакаев, как всегда везде был Пруцев, Карпукас -там, где надо, защитники внезапно выглядели очень надежно. А Батраков просто подыгрывал и старался не испортить. Ну и показательно, что пенальти он бить побоялся. Чтобы сейчас быть не хуже Вендела, Батракову нужно играть на своем максимуме. Он его и близко не показал.
Ответ chukovsky
Батраков в очередной раз сыграл посредственно против Зенита. Не был тем, через кого строилась игра, хотя по статусу уже должен брать на себя инициативу в таких матчах. Заряжен был Бакаев, как всегда везде был Пруцев, Карпукас -там, где надо, защитники внезапно выглядели очень надежно. А Батраков просто подыгрывал и старался не испортить. Ну и показательно, что пенальти он бить побоялся. Чтобы сейчас быть не хуже Вендела, Батракову нужно играть на своем максимуме. Он его и близко не показал.
У него с задней мышцей что то было, комличенко говорил, поэтому отказался бить
Ответ chukovsky
Батраков в очередной раз сыграл посредственно против Зенита. Не был тем, через кого строилась игра, хотя по статусу уже должен брать на себя инициативу в таких матчах. Заряжен был Бакаев, как всегда везде был Пруцев, Карпукас -там, где надо, защитники внезапно выглядели очень надежно. А Батраков просто подыгрывал и старался не испортить. Ну и показательно, что пенальти он бить побоялся. Чтобы сейчас быть не хуже Вендела, Батракову нужно играть на своем максимуме. Он его и близко не показал.
Если бы он бил и забил скорее всего, то все равно все также бы писали, только еще более обозленнее по типу ( забил с левого пеналя, вендел был лучше)
Батраков на фоне Вендела вообще потерялся.
Вендел - абсолютно лучший игрок лиги который год подряд. При всей симпатии к Батракову, до этого уровня ему ещё расти и расти. А Кузьмичев, открывая рот, в очередной раз лишь вредит Алексею
Соболеву он не уступил и Дурану
Батраков, максимум, это тень Вендела.
Чушь полнейшая.
Вендел доказал кто он есть. Батракову нужно это сделать ещё.
Вендел один из лучших игроков матча, Батраков в этой игре не был заметен, в том сезоне, да, был хорош в матчах с Зенитом.
Вендел выделялся...Батракову ещё работать над уровнем, но задатков очень много....
если бы в самом начале написали, что" агент Алексея: " далее можно было бы не читать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
