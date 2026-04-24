«Батраков ни в чем не уступил Венделу. Бразилец – большой мастер, опытнее, может на команду сыграть, сам сделать разницу». Агент Алексея о матче «Локомотива» и «Зенита»

Агент Батракова: Алексей ни в чем не уступил Венделу.

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова , оценил игру футболиста в матче Мир РПЛ против «Зенита » (0:0).

– Как бы оценили дуэль в центре поля Батракова и Вендела?

– Встретились два больших мастера. Каждый вел игру своей команды. Считаю, бразилец провел очень качественный матч.

– Комментатор Георгий Черданцев в эфире даже заметил: «Батракову есть что подсмотреть в игре Вендела».

– Понятно, что Вендел опытнее. Он не раз выигрывал чемпионат страны. У Алексея таких титулов пока нет.

Вендел однозначно большой мастер, который и на команду может сыграть, и сам сделать разницу. Но, на мой взгляд, в этом матче Батраков ни в чем ему не уступил, – сказал Владимир Кузьмичев .

