  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Умяров о пенальти в ворота «Спартака»: «Тяжело было убрать руку. Не хочется говорить про низкий уровень судейства. В Англии или Испании тоже ошибаются. Трактовок очень много»
120

Умяров о пенальти в ворота «Спартака»: «Тяжело было убрать руку. Не хочется говорить про низкий уровень судейства. В Англии или Испании тоже ошибаются. Трактовок очень много»

Наиль Умяров высказался о пенальти в ворота «Спартака».

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями касательного назначенного пенальти в ворота красно-белых в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (1:2).

На 42-й минуте встречи мяч попал в руку Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

– За что было бы правильно назначать пенальти, если говорить по-игроцки?

– Если мяч летит в ворота – тогда да.

А тут мяч уходил в аут от игрока «Краснодара». Тяжело было убрать руку в этом моменте.

Не хочется говорить про низкий уровень судейства. Можно посмотреть на Англию или Испанию, где судьи тоже ошибаются.

Но эпизоды, когда мяч попадает в руку... Тяжело понять, где она в естественном положении, где касание меняет траекторию полета мяча, где игрок не мог убрать руку. Трактовок очень много», – сказал Наиль Умяров.

Скандальный пенальти против «Спартака»: Умяров сыграл рукой? Такой же не дали в ворота «Краснодара»

Что делать с Челестини?25819 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
logoНаиль Умяров
logoСпартак
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
120 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне очень жаль игроков, когда происходят подобные ситуации. Ты пашешь весь матч бьешься за результат, отдаёшь всего себя(а во вчерашнем матче именно так и было) и тут такими решениями все твои старания перечёркиваются. Тренеру как на это реагировать? Как игроков мотивировать? Просто жесть
Ответ Никому_никабельный
Мне очень жаль игроков, когда происходят подобные ситуации. Ты пашешь весь матч бьешься за результат, отдаёшь всего себя(а во вчерашнем матче именно так и было) и тут такими решениями все твои старания перечёркиваются. Тренеру как на это реагировать? Как игроков мотивировать? Просто жесть
А потом на авансцену выходит Кирюша Левников, который одинаковые эпизоды трактует так, как ему вздумается. По воскресеньям у него это не пенальти, а в четверг можно и поставить
Ответ Bartez1986
А потом на авансцену выходит Кирюша Левников, который одинаковые эпизоды трактует так, как ему вздумается. По воскресеньям у него это не пенальти, а в четверг можно и поставить
Только воскресенья и четверги тут не причём. В обоих матчах была одна команда. Угадайте название
Почему Никто не говорит, что перед рукой Кордоба его в борьбе отталкивает и он автоматом пытается равновесие поймать и руку выставляет и мяч туда попадает???????
Ответ Ширко1986
Почему Никто не говорит, что перед рукой Кордоба его в борьбе отталкивает и он автоматом пытается равновесие поймать и руку выставляет и мяч туда попадает???????
Потому что это Умяров. Он в принципе не замечен за симуляциями и мерзким поведением на поле, не акцентировал внимание на толчке, поэтому все и забили на толчок. Поменяй их местами, Кордоба бы в муках валялся и орал минуты 2 про фол и про невероятнейший толчок.
Ответ Ширко1986
Почему Никто не говорит, что перед рукой Кордоба его в борьбе отталкивает и он автоматом пытается равновесие поймать и руку выставляет и мяч туда попадает???????
Потому что Джонни "Симулянт" Кордоба это священная корова, которую нельзя трогать. Он будет симулировать, подстрекать, провоцировать, но ему за это ничего не будет, и он зная это этим пользуется. Кто ему дал такой карт-бланш непонятно
Не хочется говорить про низкий уровень судейства...
Надо говорить о ангажированности,для одних одни правила,для других другие...
Почему судья не увидели два фото в голевом эпизоде на Маркиньосе . когда его схватили за шею и развернули и когда Кордоба толкнул Умярова. ( А может и увидели эти фолы но были заряжены)
Арбитрам с низким уровнем судейства не фиг делать в РПЛ. Наши судьи опровергают народную примету " Не свисти -- денег не будет". Хреново свистят, но хорошо имеют.
Это не низкий уровень судейства, это не системный коррупционный подход к одинаковым эпизодам.
Ответ timasid
Это не низкий уровень судейства, это не системный коррупционный подход к одинаковым эпизодам.
Т. е. Галицкий покупает судеек?)))
Ответ egorov.bsp
Т. е. Галицкий покупает судеек?)))
Кажется там давно уже не Галицкий рулит
Вот так футбол объединяет людей. Даже трудно вспомнить другой такой случай, когда на ветках про Спартак было там много болельщиков Зенита, которые бы за этот Спартак топили. 😂
Огромное человеческое спасибо от всех спартачей за великолепно организованную газовую камеру гендерно-сомнительным душнилой на поле и Гариками Поттерами в тайной комнате. Так держать, ребята! Мочи Спартак и всех прочих, кто посмеет усомниться в превосходстве Быков и специалистов газопроводного транспорта. Давно обратил внимание, что когда после первых туров вперёд выходят 2-3-4 команды, начинается - как бы невзначай - кривоватенькое судейство в их пользу, а остальных незаметно (или явно) придерживают. Почему ВАР-разбор "не заметил" толчок в спину Умярову ДО ТОГО, как мяч попал ему в плечо и после которого он - естественная реакция тела - взмахнул руками, чтобы сохранить равновесие? Почему не было принято во внимание, что мяч попал в "рукав" футболки, что по вашим же установкам (!!!) для судей "игрой рукой" не считается? Почему на крики Быков про игру рукой отреагировали, а на крики Спартаковцев ДВАЖДЫ в аналогичных ситуациях нет? Чистяков вообще столько накосипорил, причём в обе стороны, и с наступами, и с шипами в голень, и с отмашкой, а про толчки в спину я вообще молчу. И всего ОДНА жёлтая! Там по игроку с каждой стороны можно было легко удалять. Ау, Мажич! У тебя аналитики чем занимаются? Или они от слова "анал"? Но, к сожалению, приходится признать, что Спартак пока не готов тактически играть с такими соперниками. Опять в нужный момент при сложившейся благоприятной фортуне мы не смогли развернуть ситуацию в свою пользу. Могли выигрывать, но не получилось. Придётся сосредоточиться на Кубке, а медали оставить на следующий сезон. Всё равно - большие молодцы. Мы в вас верим! Не расстраивайтесь, держите хвост пистолетом!
Ответ krossalex
Огромное человеческое спасибо от всех спартачей за великолепно организованную газовую камеру гендерно-сомнительным душнилой на поле и Гариками Поттерами в тайной комнате. Так держать, ребята! Мочи Спартак и всех прочих, кто посмеет усомниться в превосходстве Быков и специалистов газопроводного транспорта. Давно обратил внимание, что когда после первых туров вперёд выходят 2-3-4 команды, начинается - как бы невзначай - кривоватенькое судейство в их пользу, а остальных незаметно (или явно) придерживают. Почему ВАР-разбор "не заметил" толчок в спину Умярову ДО ТОГО, как мяч попал ему в плечо и после которого он - естественная реакция тела - взмахнул руками, чтобы сохранить равновесие? Почему не было принято во внимание, что мяч попал в "рукав" футболки, что по вашим же установкам (!!!) для судей "игрой рукой" не считается? Почему на крики Быков про игру рукой отреагировали, а на крики Спартаковцев ДВАЖДЫ в аналогичных ситуациях нет? Чистяков вообще столько накосипорил, причём в обе стороны, и с наступами, и с шипами в голень, и с отмашкой, а про толчки в спину я вообще молчу. И всего ОДНА жёлтая! Там по игроку с каждой стороны можно было легко удалять. Ау, Мажич! У тебя аналитики чем занимаются? Или они от слова "анал"? Но, к сожалению, приходится признать, что Спартак пока не готов тактически играть с такими соперниками. Опять в нужный момент при сложившейся благоприятной фортуне мы не смогли развернуть ситуацию в свою пользу. Могли выигрывать, но не получилось. Придётся сосредоточиться на Кубке, а медали оставить на следующий сезон. Всё равно - большие молодцы. Мы в вас верим! Не расстраивайтесь, держите хвост пистолетом!
1. У тебя паранойя. 2. Не пиши много букв, здесь это не принято и никто до конца читать не будет! )
Ответ Z-7478
1. У тебя паранойя. 2. Не пиши много букв, здесь это не принято и никто до конца читать не будет! )
Ты прочитал?
не в пенальти дело, своё нужно забивать и перестать пропускать в концовках...
Шутки шутками. Но что-то прям в наглую быков за рога тащат.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о пенальти за руки Дивеева и Умярова: «Это издевательство какое-то. Много в футболе нефутбольных людей. Давайте мне желтую майку, посижу на ВАР, уберу это все»
23 апреля, 20:10
Кривцов не понял назначение пенальти в пользу «Краснодара»: «Сказал игрокам «Спартака», что нам в матче с «Балтикой» за такое не поставили»
23 апреля, 19:23
Рекомендуем
Главные новости
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 04:10
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
вчера, 20:53
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
вчера, 20:44
Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса» и слышите: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?»
вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
56 минут назад
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Рекомендуем