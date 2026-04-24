Умяров о пенальти в ворота «Спартака»: «Тяжело было убрать руку. Не хочется говорить про низкий уровень судейства. В Англии или Испании тоже ошибаются. Трактовок очень много»

Наиль Умяров высказался о пенальти в ворота «Спартака».

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями касательного назначенного пенальти в ворота красно-белых в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (1:2).

На 42-й минуте встречи мяч попал в руку Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.

– За что было бы правильно назначать пенальти, если говорить по-игроцки?

– Если мяч летит в ворота – тогда да.

А тут мяч уходил в аут от игрока «Краснодара». Тяжело было убрать руку в этом моменте.

Не хочется говорить про низкий уровень судейства. Можно посмотреть на Англию или Испанию, где судьи тоже ошибаются.

Но эпизоды, когда мяч попадает в руку... Тяжело понять, где она в естественном положении, где касание меняет траекторию полета мяча, где игрок не мог убрать руку. Трактовок очень много», – сказал Наиль Умяров .

