Умяров о пенальти в ворота «Спартака»: «Тяжело было убрать руку. Не хочется говорить про низкий уровень судейства. В Англии или Испании тоже ошибаются. Трактовок очень много»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями касательного назначенного пенальти в ворота красно-белых в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (1:2).
На 42-й минуте встречи мяч попал в руку Умярову в штрафной «Спартака». Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян его реализовал.
– За что было бы правильно назначать пенальти, если говорить по-игроцки?
– Если мяч летит в ворота – тогда да.
А тут мяч уходил в аут от игрока «Краснодара». Тяжело было убрать руку в этом моменте.
Не хочется говорить про низкий уровень судейства. Можно посмотреть на Англию или Испанию, где судьи тоже ошибаются.
Но эпизоды, когда мяч попадает в руку... Тяжело понять, где она в естественном положении, где касание меняет траекторию полета мяча, где игрок не мог убрать руку. Трактовок очень много», – сказал Наиль Умяров.
Надо говорить о ангажированности,для одних одни правила,для других другие...