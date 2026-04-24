«Севилья» отправила запрос в «Балтику» по трансферу Андраде. За защитника хотят получить 4,5 млн евро (Legalbet)

Кевин Андраде интересен «Севилье».

«Севилья » заинтересована в переходе защитника «Балтики» Кевина Андраде , сообщил Legalbet.

Испанский клуб отправил калининградцам запрос по 26-летнему футболисту.

В «Балтике» заявили, что за трансфер игрока они хотят получить 4,5 миллиона евро.

В этом сезоне Андраде провел 23 матча и забил 1 гол.