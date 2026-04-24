«Севилья» отправила запрос в «Балтику» по трансферу Андраде. За защитника хотят получить 4,5 млн евро (Legalbet)
Кевин Андраде интересен «Севилье».
«Севилья» заинтересована в переходе защитника «Балтики» Кевина Андраде, сообщил Legalbet.
Испанский клуб отправил калининградцам запрос по 26-летнему футболисту.
В «Балтике» заявили, что за трансфер игрока они хотят получить 4,5 миллиона евро.
В этом сезоне Андраде провел 23 матча и забил 1 гол. Его статистику можно изучить по ссылке.
Источник: Legalbet
Для второго дивизиона Испании куда Севилья стремиться, сгодится .
Для второго дивизиона Испании куда Севилья стремиться, сгодится .
Когда Севилья приезжала в последний раз, ей пять накидали. А уж нынешней Севилье с Эджуке на ремонтаду рассчитывать не приходится.
Даже для Севильи это приемлемая цена. Но по ощущениям Андраде может стоить больше. Хотя бы 6-7 мультов.
Даже для Севильи это приемлемая цена. Но по ощущениям Андраде может стоить больше. Хотя бы 6-7 мультов.
Всё верно, у Балтики не так много активов останется если получат 4-5 млн, считаю клубы РПЛ готовы будут заплатить немного больше озвученной суммы
Даже для Севильи это приемлемая цена. Но по ощущениям Андраде может стоить больше. Хотя бы 6-7 мультов.
У него год контракта остался. Не уйдет сейчас, уйдет следующим летом бесплатно. Потому и недорого.
Вот так, а мы еще нос воротили зимой, что Андраде не нужен, а тут уже Севилья его ведёт. ☝️
Вот так, а мы еще нос воротили зимой, что Андраде не нужен, а тут уже Севилья его ведёт. ☝️
Так в Севилье и Эджуке есть, это сейчас не топ-клуб, а клуб который борется за выживание в Ла лиге
Так в Севилье и Эджуке есть, это сейчас не топ-клуб, а клуб который борется за выживание в Ла лиге
Я понимаю, слежу за европейским футболом. Не думаю, что нынешняя Севилья хуже всех клубов РПЛ без исключения 🤷♂️
Если Балтика готова и внутри России его отдать за 4.5млн, то Локомотив зря спит. Тем более, что Монтес наверняка уедет после ЧМ
Летом заберут парня, как пить дать. Значит надо искать нового короля защиты! Да и Кевин иногда привозы делает....
Ну защитники из рпл зачастую весьма не плохо и в топ лиги переходят, Видич, Иванович, Шкртел... Андраде вполне себе хорошего, европейского уровня защ
вот это интересно, надо просить больше...
Андраде закалён - в кубке до финала дошёл с Балтикой, вылет из РПЛ перетерпел и прошёл ЛЛМ с триумфом. ) Его испанской Сегундой не испугаешь если вдруг Севилья вылетит в этом сезоне. )
Андраде закалён - в кубке до финала дошёл с Балтикой, вылет из РПЛ перетерпел и прошёл ЛЛМ с триумфом. ) Его испанской Сегундой не испугаешь если вдруг Севилья вылетит в этом сезоне. )
Да только ты не понимаешь одного, ЛА ЛИГА И СЕГУНДА! Как думаешь какое отличие между этими турнирами? Начнём с того. что Севилья кризисная, денег нет даже на Ла Лигу (Трансферы) и соответственно на зарплаты качественных игроков, эту Севилью (триумфатора Лиги Европы) даже никто покупать не хочет пока что почему-то, в Сегунде ещё больше урежут бюджет, зарплаты станут копейками, Андраде может быть, ещё раз повторяю может быть и поиграл бы в Сегунде даже, плати только по его прихотям + агент, а у агентов мы знаем какие аппетиты + Сегунда такой турнир, что его даже местные испанцы не смотрят, стадионы полупустые, а Балтика имея много спонсоров, для Андраде сохранили зарплату даже играя в ФНЛ, так-то думаешь Андраде остался бы в ФНЛ? Нет конечно! На Балтику ставят ставки, интересный проект, а ещё красивый стадион, много фанатов, город потрясающий просто (ну это понесло меня просто хвалить уже всё всё что связано с Балтикой), и что собственно в этом сезоне они и подтверждают мои слова. Андраде может и в Бразилию перебраться спокойно, и турнир сильный + в зарплате не обидят + Бразилия в своё континенте просто звери, нет равных на данный момент, лучше в Бразилии пылить чем в таком клубе как Севилья (Если говорить где бы для Андраде было бы супер вариантом продолжения карьеры). Но я честно скажу, не знаю как ты и как другие, я бы хотел чтобы Андраде остался в РПЛ, и раз Локо интересуется допустим, новости появляются, то пару сезонов можно поиграть в Локо. Игрок добротный, хороший защитник, я бы хотел чтобы он остался в РПЛ!
Андраде закалён - в кубке до финала дошёл с Балтикой, вылет из РПЛ перетерпел и прошёл ЛЛМ с триумфом. ) Его испанской Сегундой не испугаешь если вдруг Севилья вылетит в этом сезоне. )
Даже если чудом каким-то Севилья сохранит место в Ла Лиге, то пока что эта команда на вылет будет играть из сезона в сезон, пока не появятся деньги, спонсоры и цели, нужны трансферы и деньги на зарплаты игроков
Если это правда, то Кевин заслужил такой хороший трансфер. Человек с Балтикой целый сезон в ФНЛ прохавал и суперсезон в РПЛ выдал
