Экс-тренер «Дортмунда» Терзич возглавит «Атлетик» вместо Вальверде. Контракт подпишут до 2028 года

Эдин Терзич станет главным тренером «Атлетика».

43-летний Эдин Терзич возглавит «Атлетик » в следующем сезоне.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что клуб Ла Лиги и специалист достигли соглашения о подписании контракта 2028 года.

Ранее тренер басков Эрнесто Вальверде объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Терзич ранее возглавлял дортмундскую «Боруссию», которую тренировал в период с июля 2022 года по июнь 2024 года.