  • Экс-тренер «Дортмунда» Терзич возглавит «Атлетик» вместо Вальверде. Контракт подпишут до 2028 года
43-летний Эдин Терзич возглавит «Атлетик» в следующем сезоне.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что клуб Ла Лиги и специалист достигли соглашения о подписании контракта 2028 года.

Ранее тренер басков Эрнесто Вальверде объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Терзич ранее возглавлял дортмундскую «Боруссию», которую тренировал в период с июля 2022 года по июнь 2024 года.

Что делать с Челестини?25898 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
В Барселоне Флик, в Реале Себастиан Хенес, а в Атлетике Терзич.
Бундес-Ла-Лига
Ответ Busk
В Манчестер Сити Гвардиола, в Арсенале Артета, в Астон Вилле Эмери. Премьер Ла Лига
Ответ izbrannii
Естественно.
Там АПЛ не английская.
Английские тренеры умерли лет 30 тому назад.
Нынешние их призраки.
Удачи самобытному клубу . Удачи Терзачу .
А говорили, что Ираола туда...
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Видать в Челси
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Денег таких нет, как у любого АПЛ клуба.. Эхма
Неожиданно....когда писали,что есть предложение из Ла Лиги,то про Атлетика и не думал даже
Да ладно! Не Ираола? Странноватый выбор
Ответ Антонио Мартынов
Так видимо ему АПЛ милее с ее деньгами и выбором.
Очень интересный проект будет. Жду не дождусь и буду следить.
