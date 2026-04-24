Бывший повар Роналду: «Криштиану ест всего понемногу, но это всегда полезная пища. На завтрак – яйца и авокадо, никакого сахара. На обед – курица или рыба. Углеводы он получает из овощей»
Бывший повар Роналду раскрыл рацион футболиста.
Джорджо Бароне, бывший повар Криштиану Роналду, рассказал, чем питается португальский футболист.
«Диета Криштиану Роналду сбалансирована. Он ест всего понемногу, но это всегда полезная пища.
На завтрак он ел авокадо с кофе, яйца – и никакого сахара. Совсем никого сахара.
На обед может быть курица, рыба и обязательно овощи. Если ему нужны углеводы, он получает их из овощей, поэтому ему не нужно ничего сделанного из муки. Ничего вроде пасты, хлеба и подобной еды.
Вечером он ест легкую пищу, обычно рыбу или мясо в виде филе. Это всегда подается с овощами», – сказал Бароне в интервью Covers.com.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
Ботиночки он носит "нариман".
На видео из времён мю и реала Роналду ест и выпечку и фрукты, ну как обычный человек