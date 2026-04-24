  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бывший повар Роналду: «Криштиану ест всего понемногу, но это всегда полезная пища. На завтрак – яйца и авокадо, никакого сахара. На обед – курица или рыба. Углеводы он получает из овощей»
54

Бывший повар Роналду: «Криштиану ест всего понемногу, но это всегда полезная пища. На завтрак – яйца и авокадо, никакого сахара. На обед – курица или рыба. Углеводы он получает из овощей»

Бывший повар Роналду раскрыл рацион футболиста.

Джорджо Бароне, бывший повар Криштиану Роналду, рассказал, чем питается португальский футболист.

«Диета Криштиану Роналду сбалансирована. Он ест всего понемногу, но это всегда полезная пища. 

На завтрак он ел авокадо с кофе, яйца – и никакого сахара. Совсем никого сахара. 

На обед может быть курица, рыба и обязательно овощи. Если ему нужны углеводы, он получает их из овощей, поэтому ему не нужно ничего сделанного из муки. Ничего вроде пасты, хлеба и подобной еды.

Вечером он ест легкую пищу, обычно рыбу или мясо в виде филе. Это всегда подается с овощами», – сказал Бароне в интервью Covers.com.

Что делать с Челестини?25898 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
logoСборная Португалии по футболу
еда
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А сельдерей, сельдерей ест? - спрашивает некий Сергей С. из Петербурга
Ответ Ебздрогыч
А сельдерей, сельдерей ест? - спрашивает некий Сергей С. из Петербурга
«Да, сельдерей есть, но старается не переедать, не более 100 грамм в день и это максимум, иногда отдавая пользу брокколи и брюссельской капусте, как источнику энергии и из-за количества клетчатки для лучшего пищеварения»! - отвечает некий Александр из Екатеринбурга)
Ответ Ебздрогыч
А сельдерей, сельдерей ест? - спрашивает некий Сергей С. из Петербурга
Борща ему
А шляпу он носит на панаму.
Ботиночки он носит "нариман".
Сколько нужно сьесть овощей, чтобы набрать из них суточную норму углей для человека ведущего активный образ жизни?
Ответ rusriver
Сколько нужно сьесть овощей, чтобы набрать из них суточную норму углей для человека ведущего активный образ жизни?
Корыто
Ответ rusriver
Сколько нужно сьесть овощей, чтобы набрать из них суточную норму углей для человека ведущего активный образ жизни?
В картофеле и пастернаке досточно углеводов
Нормально кормил.Странно,что теперь бывший.
Ответ Фут.Боль
Нормально кормил.Странно,что теперь бывший.
нашёл красивее
При его активности ему надо минимум 400-500 г углеводов в день, даже из самых калорийных овощей ( картофель, батат) столько не наберёшь)
На видео из времён мю и реала Роналду ест и выпечку и фрукты, ну как обычный человек
Боится стать Роналдо
Ответ leon01
Боится стать Роналдо
Буква О в конце сразу добавляет килограммов 40 ))
А, если углеводы не нужны, то овощи получают приказ отдавать только клетчатку).
Летом салат с огурцами и помидорами
А как же фрукты для фрукта?
Ага. А ночью под одеялом ест колбасу. )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
