  • «Краснодар» выиграл лишь 3 из 10 матчей против остальных команд из топ-6, дважды – у «Спартака». В прошлом сезоне было 6 побед
«Краснодар» выиграл вдвое меньше матчей против топ-6, чем в прошлом сезоне.

«Краснодару» тяжело даются матчи против других клубов из первой шестерки Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате и уже сыграла по два раза со всеми командами, которые занимают сейчас пять мест следом за ней.

В десяти играх «быки» одержали всего три победы. Две из них – над «Спартаком», одна – над ЦСКА. Также у «Краснодара» с армейцами была ничья.

С «Зенитом» у действующих чемпионов поражение и ничья, с «Балтикой» – две ничьих, с «Локомотивом» – поражение и ничья.

Для сравнения: в прошлом сезоне «Краснодар» выиграл шесть из десяти матчей против топ-6 («Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»).

У петербуржцев, идущих вторыми в этом сезоне, в матчах против первой шестерки четыре победы, пять ничьих и игра с ЦСКА в запасе.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
С ЦСКА, Зенитом и Балтикой при этом были очевидные ключевые ошибки в пользу Краснодара.
Ответ Kassster
С ЦСКА, Зенитом и Балтикой при этом были очевидные ключевые ошибки в пользу Краснодара.
Ответ Николай Дергачев
В матче с ЦСКА когда счет был 1-1 пенальти в пользу армейцев не назначили
Это всего лишь ещё одно доказательство, что чемпионство добывается не в играх с топами, чемпионство куется с серединой и низом таблицы.
Ответ Adjusted
Это всего лишь ещё одно доказательство, что чемпионство добывается не в играх с топами, чемпионство куется с серединой и низом таблицы.
Чемпионство куётся в ВАР комнате.
Дутыши судейские
Давно известная истина. Чемпионом становится не та команда, которая набрала больше всех очков в матчах с топами, а та, которая взяла свои очки в матчах с середняками и аутсайдерами.
Ну так это нормально, на то они и топ клубы, три победы и два поражение вполне норм, да это не прям доминантное чемпионство былет, если будет конечно, но заслуженное
Слуцкий так золото брал.
Ого, да ты АНАЛитик. Спеца видно издалека
Краснодар. Нас рать!!!
Пора снять с Краснодара 9 очков, лишить титула, оштрафовать и отправить во вторую лигу. За всё. Думаю мы все должны с этим согласиться
У Зенита весомее конечно. Видимо сказывается мастерство состава. А против слабых команд, учитывая число потерянных очков, видимо сказывается тренерское мастерство и поставленная игра.
