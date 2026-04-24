«Краснодар» выиграл лишь 3 из 10 матчей против остальных команд из топ-6, дважды – у «Спартака». В прошлом сезоне было 6 побед

«Краснодар» выиграл вдвое меньше матчей против топ-6, чем в прошлом сезоне.

«Краснодару» тяжело даются матчи против других клубов из первой шестерки Мир РПЛ .

Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате и уже сыграла по два раза со всеми командами, которые занимают сейчас пять мест следом за ней.

В десяти играх «быки» одержали всего три победы. Две из них – над «Спартаком », одна – над ЦСКА. Также у «Краснодара » с армейцами была ничья.

С «Зенитом » у действующих чемпионов поражение и ничья, с «Балтикой» – две ничьих, с «Локомотивом » – поражение и ничья.

Для сравнения: в прошлом сезоне «Краснодар» выиграл шесть из десяти матчей против топ-6 («Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»).

У петербуржцев, идущих вторыми в этом сезоне, в матчах против первой шестерки четыре победы, пять ничьих и игра с ЦСКА в запасе.