«Штутгарт» вышел в финал Кубка Германии второй раз подряд и сыграет с «Баварией»

«Штутгарт» сыграет с «Баварией» в финале Кубка Германии.

Команда Себастиана Хенесса обыграла «Фрайбург » со счетом 2:1 в полуфинале турнира и вышла в следующий раунд.

В решающем матче швабы встретятся с «Баварией». Игра пройдет 23 мая на «Олимпияштадион» в Берлине.

Отметим, что в прошлом сезоне «Штутгарт» стал обладателем трофея, победив «Арминию» в финале (4:2).