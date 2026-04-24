«Штутгарт» вышел в финал Кубка Германии второй раз подряд и сыграет с «Баварией»
Команда Себастиана Хенесса обыграла «Фрайбург» со счетом 2:1 в полуфинале турнира и вышла в следующий раунд.
В решающем матче швабы встретятся с «Баварией». Игра пройдет 23 мая на «Олимпияштадион» в Берлине.
Отметим, что в прошлом сезоне «Штутгарт» стал обладателем трофея, победив «Арминию» в финале (4:2).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
11 комментариев
В сезоне 2012/13 финалисты были те же.
Буквально за все ))
Ну Штуттгарт конечно может,вопрос в том на что согласен Байерн.
Матч 23 мая,думаю Мюнхен вне зависимости от результата матчей с ПСЖ будет сверхмотивирован.
Посмотрел сегодня. Ну бодренькая команда
Mia san Mia!