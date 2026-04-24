«Штутгарт» вышел в финал Кубка Германии второй раз подряд и сыграет с «Баварией»

«Штутгарт» сыграет с «Баварией» в финале Кубка Германии.

«Штутгарт» вышел в финал Кубка Германии. 

Команда Себастиана Хенесса обыграла «Фрайбург» со счетом 2:1 в полуфинале турнира и вышла в следующий раунд.

В решающем матче швабы встретятся с «Баварией». Игра пройдет 23 мая на «Олимпияштадион» в Берлине.

Отметим, что в прошлом сезоне «Штутгарт» стал обладателем трофея, победив «Арминию» в финале (4:2).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Предзнаменование.
В сезоне 2012/13 финалисты были те же.
Приветствую , комментатор сказал , что Штутгарт в финале обязан наконец-то взять реванш !
Буквально за все ))
Гутен нахт!
Ну Штуттгарт конечно может,вопрос в том на что согласен Байерн.
Матч 23 мая,думаю Мюнхен вне зависимости от результата матчей с ПСЖ будет сверхмотивирован.
Перес рассматривал по слухам Хенесса

Посмотрел сегодня. Ну бодренькая команда
Там Алонсо сожрали,а ты про Хенесса
Я не устану повторять, кубок дома должен быть опять! Криво, согласен, зато от души😃
Mia san Mia!
Уважаемые Баварцы,сезон наш,остальное всё слова.Mia san mia!
Финал будет бодрым
Я хоть и за Штуттгарт, но реально - Баварию с кубком ) К финалу точно без иллюзий подхожу
