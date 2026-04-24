  • Победа «Краснодара» над «Спартаком» со скандальным пенальти, РПЛ против лимита на легионеров, «Барса» и «Реал» теряют лидеров, расставание Валиевой и Нестерова и другие новости
Победа «Краснодара» над «Спартаком» со скандальным пенальти, РПЛ против лимита на легионеров, «Барса» и «Реал» теряют лидеров, расставание Валиевой и Нестерова и другие новости

1. «Краснодар» снова на вершине чемпионата России – одержали волевую победу над «Спартаком» в гостях и обошли потерявший очки «Зенит». Перевернуть игру «быкам» помог скандальныйпенальти за руку Умярова – в ворота Агкацева не дали такой же 11-метровый в прошлом туре. Даже игроки «Краснодара» не увидели фола, хотя Мурад Мусаев считает, что нарушение было. «Быки» прервали серию из трех матчей без побед, у «Спартака» первое поражение за семь игр. Красно-белые потеряли математические шансы на чемпионство.

Также в 26-м туре РПЛ «Ахмат» поделил очки с «Балтикой», а «Акрон» – с «Динамо» Махачкала.

2. Российская Премьер-лига не поддержит проект приказа Минспорта по ужесточению лимита на легионеров. Хотя Дегтярев накануне заверял, что закон точно подпишут.

3. Травмы свалились на испанских грандов: «Барса» потеряла Ямаля, который восстановится уже только к чемпионату мира. У «Реала» в этом сезоне больше не сыграют Гюлер и Милитао.

4. Фигуристка Камила Валиева и хоккеист Никита Нестеров расстались в результате ссоры.

5. ФИФА не собирается менять Иран на Италию на ЧМ-2026, несмотря на предложение спецпосланника Трампа. Иранцы подобные разговоры назвали «моральным банкротством» США. Да и в Италии открестились от подобных идей, считая их «позорными».

6. «Каролина» обыграла «Оттаву» (2:1) в третьем матче и ведет 3-0 в серии первого раунда Кубка Стэнли. Результаты игрового дня – здесь.

7. На теннисном турнире в Мадриде Мирра Андреева обыграла Панну Удварди во втором круге, Арина Соболенко прошла Пейтон Стернс.

8. «Атланта» победила «Нью-Йорк» (109:108) в третьей игре и ведет 2-1 в серии плей-офф НБА. Результаты игрового дня – здесь.

9. ФИБА допустила российских и белорусских баскетболистов к юношеской Лиге наций в формате «3×3».

10. Россиянка Варвара Кузьминова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Ирина Домбровская из Украины отказалась от фото с ней на пьедестале.

11. Судейский департамент РФС заключил, что Кирилл Левников верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» с «Балтикой» (2:2).

12. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли покинет клуб по окончании сезона и станет консультантом «Шанхая».

13. Дочь Сергея Семака Илария получила нейтральный статус в конном спорте.

14. «Бавария» – самая зрелищная команда в топ-лигах Европы по версии ESPN.

Цитаты дня

Дмитрий Тарасов:«Стал бы военным, а потом министром, если бы не футбол. Патриотизм во мне развит»

Константин Генич: «Краснодар» сегодняшним матчем выиграл чемпионат. Теперь он его может только проиграть»

Глава «Локо» Нагорных: «Мы самая народная команда, надежда футбола России. Наш клуб – путеводная звезда для игроков, Батраков уже интересен европейским командам»

Светлана Журова: «Наш президент оказался истинным демократом. Он дал спортсменам возможность самим принять решение – соревноваться в нейтральном статусе или нет»

Тренер «Зенита» Оливейра о судействе: «Несправедливые решения принимают не только в этом сезоне – так уже пять лет. Когда судьи ошибаются против нас, их меньше наказывают»

Кому кроме Валиевой и Нестерова интересна новость про расставание Валиевой и Нестерова?
Ответ Xiil
Кому кроме Валиевой и Нестерова интересна новость про расставание Валиевой и Нестерова?
Быстрый ответ от Алисы AI: "По данным на 2022 год, в России 3,6 млн. женщин-домохозяек"
🤭
Ответ Xiil
Кому кроме Валиевой и Нестерова интересна новость про расставание Валиевой и Нестерова?
Ну как минимум тебе получается
Стал бы военным а потом военным пенсионером, если бы не внутренний конфликт половой невоздержанности и пьянства, а так к эпохе развитого патриотизма готов
Краснодар вновь вытащили кроты! С упорством не видят руку Оласе , но видят руку Дивеева и Умярова. Сперцян херачит по подошве бутс Педро и удаляют ......Педро. Добро пожаловать "кротовый " лидер на первое место.
Ответ Александр Жердин
Краснодар вновь вытащили кроты! С упорством не видят руку Оласе , но видят руку Дивеева и Умярова. Сперцян херачит по подошве бутс Педро и удаляют ......Педро. Добро пожаловать "кротовый " лидер на первое место.
Зато упорно не видели как кроты слепые все эти годы, как тащат зенит, а сейчас прозрели. Ну хоть это для вас положительное. Добро пожаловать в мир зрячих, прозревшие аутсайдеры на законное место.
Ответ Dupen
Зато упорно не видели как кроты слепые все эти годы, как тащат зенит, а сейчас прозрели. Ну хоть это для вас положительное. Добро пожаловать в мир зрячих, прозревшие аутсайдеры на законное место.
Ты сначала со своей гендерной принадлежностью определись, господин оно, а потом рассуждай о том кого и куда тащат.
Люди, непосредственно работают в футбольной сфере, говорят клоуну-парильщику о том, что лимит ужесточать не надо, но тот сделает по-своему
а что патриотичному Тарасову сейчас мешает стать военным? вроде он не достиг предельного возраста для подписания контракта.
Ссылка про Тарасова ведет на новость о Краснодаре
Судейский департамент о пенальти в ворота Спартака: судья Чистяков еще утром почувствовал, сегодня точно мяч Умярову в руку в его штрафной прилетит, пойду в лес, спрячусь.
Ствдобища с пеналем, судейство как всегда
Без комментарий
В этом матче все жёстко играли
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
сегодня, 04:10
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
вчера, 20:53
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
вчера, 20:44
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
