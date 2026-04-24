Победа «Краснодара» над «Спартаком» со скандальным пенальти, РПЛ против лимита на легионеров, «Барса» и «Реал» теряют лидеров, расставание Валиевой и Нестерова и другие новости

1. «Краснодар» снова на вершине чемпионата России – одержали волевую победу над «Спартаком» в гостях и обошли потерявший очки «Зенит» . Перевернуть игру «быкам» помог скандальныйпенальти за руку Умярова – в ворота Агкацева не дали такой же 11-метровый в прошлом туре. Даже игроки «Краснодара» не увидели фола , хотя Мурад Мусаев считает, что нарушение было . «Быки» прервали серию из трех матчей без побед, у «Спартака» первое поражение за семь игр. Красно-белые потеряли математические шансы на чемпионство .

Также в 26-м туре РПЛ «Ахмат» поделил очки с «Балтикой», а «Акрон» – с «Динамо» Махачкала .

2. Российская Премьер-лига не поддержит проект приказа Минспорта по ужесточению лимита на легионеров. Хотя Дегтярев накануне заверял, что закон точно подпишут .

3. Травмы свалились на испанских грандов: «Барса» потеряла Ямаля , который восстановится уже только к чемпионату мира. У «Реала» в этом сезоне больше не сыграют Гюлер и Милитао .

4. Фигуристка Камила Валиева и хоккеист Никита Нестеров расстались в результате ссоры .

5. ФИФА не собирается менять Иран на Италию на ЧМ-2026, несмотря на предложение спецпосланника Трампа. Иранцы подобные разговоры назвали «моральным банкротством» США . Да и в Италии открестились от подобных идей, считая их «позорными».

6. «Каролина» обыграла «Оттаву» (2:1) в третьем матче и ведет 3-0 в серии первого раунда Кубка Стэнли. Результаты игрового дня – здесь .

7. На теннисном турнире в Мадриде Мирра Андреева обыграла Панну Удварди во втором круге, Арина Соболенко прошла Пейтон Стернс.

8. «Атланта» победила «Нью-Йорк» (109:108) в третьей игре и ведет 2-1 в серии плей-офф НБА. Результаты игрового дня – здесь .

9. ФИБА допустила российских и белорусских баскетболистов к юношеской Лиге наций в формате «3×3».

10. Россиянка Варвара Кузьминова завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Ирина Домбровская из Украины отказалась от фото с ней на пьедестале.

11. Судейский департамент РФС заключил, что Кирилл Левников верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» с «Балтикой» (2:2).

12. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли покинет клуб по окончании сезона и станет консультантом «Шанхая».

13. Дочь Сергея Семака Илария получила нейтральный статус в конном спорте .

14. «Бавария» – самая зрелищная команда в топ-лигах Европы по версии ESPN.

Цитаты дня

Дмитрий Тарасов:«Стал бы военным, а потом министром, если бы не футбол. Патриотизм во мне развит»

Константин Генич: «Краснодар» сегодняшним матчем выиграл чемпионат. Теперь он его может только проиграть»

Глава «Локо» Нагорных: «Мы самая народная команда, надежда футбола России. Наш клуб – путеводная звезда для игроков, Батраков уже интересен европейским командам»

Светлана Журова: «Наш президент оказался истинным демократом. Он дал спортсменам возможность самим принять решение – соревноваться в нейтральном статусе или нет»

Тренер «Зенита» Оливейра о судействе: «Несправедливые решения принимают не только в этом сезоне – так уже пять лет. Когда судьи ошибаются против нас, их меньше наказывают»