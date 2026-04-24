109

Евсеев трижды выругался после игры с «Акроном», хотя его уже два раза штрафовали за мат. На вопрос о травме Мастури тренер «Динамо» Махачкала сказал: «Ну, я не доктор, #####»

Евсеев три раза выругался в интервью после игры с «Акроном».

Вадим Евсеев в очередной раз не смог избежать нецензурной лексики в разговоре с журналистом.

В конце интервью после матча «Динамо» Махачкала с «Акроном» (1:1) главный тренер команды из Дагестана три раза использовал непечатный аналог слова «блин».

– Мастури – есть какое-то уже понимание, что с ним?

– Ну, я не доктор, #####. А что понимание? Это футбол, #####. То, что игрок выкладывается на 100%, – это хорошо, это надо так делать. Если он хочет играть на чемпионате мира за свою сборную, он и должен так играть, #####. А мы ему только поможем, – ответил Евсеев.

Напомним, тренера «Динамо» уже дважды штрафовали за мат этой весной – после игр с «Балтикой» и «Локомотивом». В обоих случаях он заплатил по 100 000 рублей.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ВидеоСпортс”
logoВадим Евсеев
logoДинамо Махачкала
брань
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoХазем Мастури
Выругался? Человек эти слова как окончания фраз использует, он не специально...
мня 2.0
Вадим Валентинович, а вы не могли бы выражаться культурней?
- Да как не ### делать, #####.(с)
Комментарий удален модератором
Лучше решетки поставь #####, а то удалят.
Просто получит пусть справку, что у него синдром Туретта, и проблем не будет
- мы тут новую песню хотим спеть , под названием : "Эх ё. твою мать..."
-извините , а можно без Эх..., уж сильно цыганщиной отдаёт...
- какие планы на Новый Год?
- цыгане, кабак, кокаин, оргия, оливье
- ?!?!?!
- шучу, какое на хрен оливье
Готовим соточку, Вадим Валентинович 💯
На мой взгляд Вадим исправляется прямо на глазах) Обсценная лексика звучит мало внятно и не очень разборчиво на слух, что уже большое достижение в случае с Евсеевым! Скоро заговорит изящным слогом, мелодичной и гармоничной риторикой и чарующей дикцией с пушкинскими нарративами, дайте время человеку…)
Евсеев: "Я не филолог, #####".
филологи, так-то, профессионально мат изучают)
Это связка слов а не мат б##ь
Внутренний гопник взял верх
Вадик, используй выражение "блин горелый". Или "ёлочки пушистые". Деньги целее будут))
можно ещё жованый кот
Или как там было у одного иноагента в «Трезориуме», пусть использует «кряк» ))
Материалы по теме
Газизов про мат Евсеева в интервью: «Случайность, эмоции, человеческий фактор – не что-то из ряда вон выходящее. Вадим Валентинович тоже недоволен и пытается с этим работать»
21 апреля, 15:53
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
19 апреля, 03:48
Шикунов о мате Евсеева: «Нельзя так на всю страну «засаживать», это нехороший пример. Вадим сорвался, он всю жизнь такой»
14 апреля, 18:18
