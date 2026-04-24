Евсеев трижды выругался после игры с «Акроном», хотя его уже два раза штрафовали за мат. На вопрос о травме Мастури тренер «Динамо» Махачкала сказал: «Ну, я не доктор, #####»
Евсеев три раза выругался в интервью после игры с «Акроном».
Вадим Евсеев в очередной раз не смог избежать нецензурной лексики в разговоре с журналистом.
В конце интервью после матча «Динамо» Махачкала с «Акроном» (1:1) главный тренер команды из Дагестана три раза использовал непечатный аналог слова «блин».
– Мастури – есть какое-то уже понимание, что с ним?
– Ну, я не доктор, #####. А что понимание? Это футбол, #####. То, что игрок выкладывается на 100%, – это хорошо, это надо так делать. Если он хочет играть на чемпионате мира за свою сборную, он и должен так играть, #####. А мы ему только поможем, – ответил Евсеев.
Напомним, тренера «Динамо» уже дважды штрафовали за мат этой весной – после игр с «Балтикой» и «Локомотивом». В обоих случаях он заплатил по 100 000 рублей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ВидеоСпортс”
