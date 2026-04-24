Глава УЕФА Чеферин о разных судейских трактовках: «Болельщики их не понимают, и я тоже. Как понять, была ли игра рукой умышленной? Ты же не психиатр»

Глава УЕФА признался, что не понимает разные трактовки правил.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о разных трактовках эпизодов футбольными судьями.

«Болельщики не могут понять разные трактовки правил в разных матчах, я тоже их больше не понимаю. Например, когда дело касается игры рукой – неважно, был ли назначен пенальти или нет, была ли она умышленной или нет... Как это понять? Ты же не психиатр.

Мы стараемся объяснить судьям, что решения принимает судья в поле. [ВАР] должен вмешиваться только в случаях очевидных нарушений правил. И просмотры должны быть короткими, а не такими, какие иногда бывают в испанской или английской лигах, с паузами на 10-15 минут для анализа отдельных эпизодов», – сказал Чеферин.