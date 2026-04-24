  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава УЕФА Чеферин о разных судейских трактовках: «Болельщики их не понимают, и я тоже. Как понять, была ли игра рукой умышленной? Ты же не психиатр»
64

Глава УЕФА признался, что не понимает разные трактовки правил.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о разных трактовках эпизодов футбольными судьями. 

«Болельщики не могут понять разные трактовки правил в разных матчах, я тоже их больше не понимаю. Например, когда дело касается игры рукой – неважно, был ли назначен пенальти или нет, была ли она умышленной или нет... Как это понять? Ты же не психиатр. 

Мы стараемся объяснить судьям, что решения принимает судья в поле. [ВАР] должен вмешиваться только в случаях очевидных нарушений правил. И просмотры должны быть короткими, а не такими, какие иногда бывают в испанской или английской лигах, с паузами на 10-15 минут для анализа отдельных эпизодов», – сказал Чеферин.

Что делать с Челестини?25898 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportklub
logoУЕФА
logoсудьи
logoАлександер Чеферин
видеоповторы
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Это Чеферин про руки Дивеева и Умярова? Через сопку смотрит РПЛ что ли?
Ответ Mihei4
Похоже ещё и спортс читает.
Ответ Mihei4
Ради таких крутых игр он пользуется российским VPN и смотрит по Матч ТВ
Получается смотрел Спартак Краснодар
Ответ Остужающий
Получается смотрел Спартак Краснодар
Надо же, специально прилетел.
Человек посмотрел РПЛ и не выдержал
Сами своими формулировками создали эту ситуацию. А теперь никто не знает как из неё выбраться. А в РПЛ теперь судьям вообще можно творить что угодно, всё равно в большинстве случаев тебя оправдают.
Ответ Evgen Vynokurov
Так этим не УЕФА занимались же. Для этого отдельная "контора" есть у ФИФА.
Проблема в том, что футбол всегда был достаточно консервативным видом спорта с достаточно устоявшимися правилами и трактовками. Да, правила иногда менялись, но достаточно редко. И все от детей до игроков высшего уровня прекрасно знали, что такое игра рукой, накладка, подножка, за что дают карточки, а за что нет. Но в последние лет десять-пятнадцать в судействе, да и в футболе в целом разразился какой-то реформаторский зуд. Правила и трактовки меняются постоянно. Доменялись до того, что теперь их не понимают ни болельщики, ни футболисты, ни сами судьи.
Ответ viktorpavlov70
В яблочко💯👍
Помните время как оскорбляли судей до ВАР. Когда человек должен был разглядеть все в динамике без повторов. Говорили с ВАРом будет лучше.
Да футбол впервое время стал справедлив. А теперь только судья решает для кого он справедлив для кого нет.
Ну если даже президент УЕФА не понимает,то это все) Ввели ВАР, но по-прежнему сложные эпизоды на усмотрение судьи.Срачам быть)
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вот только что с тобой это обсуждали. Всё отдано на откуп судьям. Так у нас ещё и ВАР лезет куда не надо.
Ответ Evgen Vynokurov
У нас ещё есть ЭСК и Мажич,которые не решают вопросы судейства,а только способствуют возникновению новых.Этого шарлатана надо гнать,а ЭСК распустить в нынешнем составе и реформировать.Пусть в ЭСК будут представители клубов и обсуждают эти моменты,как вариант.Они хотя бы будут заинтересованы в объяснении того или иного эпизода.
Когда вводили VAR, то говорили о помощи видеоповторов в спорных ситуациях или когда судья сам не уверен. Теперь бригада VAR живет своей жизнью, и может подозвать судью на просмотр даже если ни он сам, ни футболисты, ни болельщики ничего страшного не видели в динамике игры. Это полный маразм. В результате отменяют чистые голы как в игре Зенит-Балтика или ставят такие вот пенальти как в матче Локо-Зенит. Решение очень простое: судья должен подходить к монитору только если сам не уверен или по просьбе тренера одной из команд (можно дать такое право по 2 раза на матч)
Ввели ВАР, придумали трактовки. Ведь раньше не было таких разногласий и никаких трактовок.
Искусственная шумиха и споры, чтобы нельзя было каждого второго ошибающегося судью наказывать и отстранять. Так бы уже судей не осталось после такого количества ошибок.
ВАР был призван исправлять человеческие ошибки сразу на месте, но их стало только больше и никого уже не поймаешь.
Была заповедь "не укради", а теперь миллион размытых трактовок об умышленности и прочих вариаций. Чем их больше, тем легче стало украсть и не быть наказанным.
Ответ G.H.O.S.T.
Ну так смысл игры - украсть мяч у противника 😂
Приезжай в РФ там тебе норм объяснят! Если рука кого надо рука то это не пенальти)
Ответ timasid
🤣
Ответ timasid
Зачем ему приезжать? В Европейских чемпионатах он и так всё это видит.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
