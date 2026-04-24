Глава УЕФА Чеферин о разных судейских трактовках: «Болельщики их не понимают, и я тоже. Как понять, была ли игра рукой умышленной? Ты же не психиатр»
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о разных трактовках эпизодов футбольными судьями.
«Болельщики не могут понять разные трактовки правил в разных матчах, я тоже их больше не понимаю. Например, когда дело касается игры рукой – неважно, был ли назначен пенальти или нет, была ли она умышленной или нет... Как это понять? Ты же не психиатр.
Мы стараемся объяснить судьям, что решения принимает судья в поле. [ВАР] должен вмешиваться только в случаях очевидных нарушений правил. И просмотры должны быть короткими, а не такими, какие иногда бывают в испанской или английской лигах, с паузами на 10-15 минут для анализа отдельных эпизодов», – сказал Чеферин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportklub
Да футбол впервое время стал справедлив. А теперь только судья решает для кого он справедлив для кого нет.
Искусственная шумиха и споры, чтобы нельзя было каждого второго ошибающегося судью наказывать и отстранять. Так бы уже судей не осталось после такого количества ошибок.
ВАР был призван исправлять человеческие ошибки сразу на месте, но их стало только больше и никого уже не поймаешь.
Была заповедь "не укради", а теперь миллион размытых трактовок об умышленности и прочих вариаций. Чем их больше, тем легче стало украсть и не быть наказанным.