Деку встретился с агентом защитника «Сосьедада» Мартина. «Барселона» изучает альтернативы Бастони

«Барселоне» нравится Хон Мартин.

«Барселона » изучает альтернативы Алессандро Бастони .

По данным Diario Sport, спортивный директор Деку в среду встречался с агентом Хона Мартина , центрального защитника «Сосьедада ». За 20-летним игроком наблюдает целый ряд европейских клубов.

В контракте испанца прописаны отступные в размере 50 млн евро – это меньше, чем потребует «Интер » за одного из своих ведущих футболистов.

Утверждается, что встреча с агентом Мартина была неформальной, Деку не стал переходить к конкретике и просто хотел оценить ситуацию.

