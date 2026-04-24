  • Деку встретился с агентом защитника «Сосьедада» Мартина. «Барселона» изучает альтернативы Бастони
Деку встретился с агентом защитника «Сосьедада» Мартина. «Барселона» изучает альтернативы Бастони

«Барселоне» нравится Хон Мартин.

«Барселона» изучает альтернативы Алессандро Бастони.

По данным Diario Sport, спортивный директор Деку в среду встречался с агентом Хона Мартина, центрального защитника «Сосьедада». За 20-летним игроком наблюдает целый ряд европейских клубов.

В контракте испанца прописаны отступные в размере 50 млн евро – это меньше, чем потребует «Интер» за одного из своих ведущих футболистов.

Утверждается, что встреча с агентом Мартина была неформальной, Деку не стал переходить к конкретике и просто хотел оценить ситуацию.

Статистику защитника можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Летом Сенеси свободный агент, левоногий опытный защитник самое адекватное и не рискованное подписание для Барселоны:) Ничем не хуже всяких Бастони будет:)
Просто ни о чем! В чем смысл вообще его брать, если решение в виде перевода Кунде в центр и выкупить Кармело направо напрашивается само🤷‍♂️
Комментарий удален пользователем
Пресса у него хорошая, ошибается мало, 20 лет, испанец. Если поторговаться, почему нет. В любом случае что-то надо решать с обороной.
Нужен готовый хороший защитник. Мартину и Кубарси не хватает дядьки типа Иньиго
Вот это альтернатива, парню двадцать лет, в основе провел матчей меньше чем Кубарси и Мартин, 50 млн за него отдавать. В общем, как и раньше часто было, Деку подпишет не того, кто нужен Флику, а того кого смогут/захотят они с Лапортой. Обозначит бурную деятельность, а по факту никакого усиления команда не получит.
Он не на место левого центрального, а правого. Вероятно Араухо уйдёт летом
А есть хоть какие-то слухи намерения относительно продажи/ухода Араухо? Я вот не слышал ни одного.
Почему не рассматривают Пау Торреса? Левоногий, испанец, 29 лет, контакт до 28 года.
То есть, возможно, в следующем сезоне, Барса будет выходить с центром обороны Мартин-Мартин
Хон вам, а не Бастони.
откуда деньги Зина???
Что значит другого выхода нет? Вы не думали, что без желания самого Араухо, а так же отсутствия интереса со стороны других клубов трансфер в принципе невозможен. И что мы имеем? Ни одной новости про желание самого Араухо уйти или желание Барсы его продать, ни одной новости про предметный интерес к нему от других клубов. Даже если брать трансфер Бастони, логично было бы его использовать для обмена и снижении цены. Но я так понимаю, что либо ему это не интересно, либо «Интеру».
