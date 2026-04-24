Президент Бразилии о ЧМ-2026: «Надеюсь, что Роналду и его команда не будут пытаться победить Винисиуса и Бразилию». Премьер Португалии ответил: «Мы можем сделать это в финале»

Президент Бразилии: надеюсь, Роналду не будет пытаться победить Винисиуса на ЧМ.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва высказался о предстоящем чемпионате мира на встрече с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Этот год важен, потому что это год чемпионата мира. Это напомнило мне чемпионат мира 1966 года, когда у Португалии был легендарный игрок по имени Эйсебио , а у Бразилии было несколько легендарных игроков, одним из них был Пеле , и Португалии удалось выбить бразильскую команду с чемпионата мира.

Я надеюсь, что в 2026 году в Соединенных Штатах Португалия примет во внимание свой курс на поддержание гармонии между Бразилией и Португалией и что Криштиану Роналду и его команда не будут пытаться победить Винисиуса Жуниора и его сборную Бразилии», – сказал Лула.

«Мы можем сделать это в финале», – ответил Монтенегру.

«Это может спровоцировать необратимый конфликт с Бразилией», – пошутил глава южноамериканского государства.