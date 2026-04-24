  • Президент Бразилии о ЧМ-2026: «Надеюсь, что Роналду и его команда не будут пытаться победить Винисиуса и Бразилию». Премьер Португалии ответил: «Мы можем сделать это в финале»
18

Президент Бразилии о ЧМ-2026: «Надеюсь, что Роналду и его команда не будут пытаться победить Винисиуса и Бразилию». Премьер Португалии ответил: «Мы можем сделать это в финале»

Президент Бразилии: надеюсь, Роналду не будет пытаться победить Винисиуса на ЧМ.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва высказался о предстоящем чемпионате мира на встрече с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. 

«Этот год важен, потому что это год чемпионата мира. Это напомнило мне чемпионат мира 1966 года, когда у Португалии был легендарный игрок по имени Эйсебио, а у Бразилии было несколько легендарных игроков, одним из них был Пеле, и Португалии удалось выбить бразильскую команду с чемпионата мира.

Я надеюсь, что в 2026 году в Соединенных Штатах Португалия примет во внимание свой курс на поддержание гармонии между Бразилией и Португалией и что Криштиану Роналду и его команда не будут пытаться победить Винисиуса Жуниора и его сборную Бразилии», – сказал Лула. 

«Мы можем сделать это в финале», – ответил Монтенегру. 

«Это может спровоцировать необратимый конфликт с Бразилией», – пошутил глава южноамериканского государства.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: R7 Esportes
Вам обоим до финала как Роскосмосу до Луны
Гелевый опять пролетит .
Ответ Arda-88
Гелевый опять пролетит .
А я смотрю ты фанат гелевых.
Ответ vova88
А я смотрю ты фанат гелевых.
По его коменту видно что нет, а вот ты да, так как обиделся что гелевого обидели 🤣
Если это мерзкое недоразумение считают "лицом" нынешней сборной Бразилии, то я желаю им не выйти из группы.
Ответ Михаил Желтов
Если это мерзкое недоразумение считают "лицом" нынешней сборной Бразилии, то я желаю им не выйти из группы.
А кто лицо нынешней сборной Бразилии?
Ответ Михаил Желтов
Если это мерзкое недоразумение считают "лицом" нынешней сборной Бразилии, то я желаю им не выйти из группы.
Топи сборную, Вини!!! Топи!
хорошо если Португалия и Бразилия выйдут из группы
Два 🤡 лузеры не пройдут дальше 1/4
Ответ Greatest Of All Time
Два 🤡 лузеры не пройдут дальше 1/4
Да ладно, добрые дедовские шутки
У буйных головушек буйные фантазии🤔
В финале ЧМ-26 будут совершенно другие команды.
Ответ Игорь Климов
В финале ЧМ-26 будут совершенно другие команды.
Одна из них Аргентина 😊
В 1966 году португальцы не только победили Бразилию (3:1), но и били - в буквальном смысл слова. Лупили по ногам, Пеле травмировали и выбили еще в 1-ом тайме (а земен не было тогда, ковылял на одной ноге до свистка, больно было смотреть), жестокая была сеча. Может быть, президент имел в виду это?
Ответ Сергей Перевалов
В 1966 году португальцы не только победили Бразилию (3:1), но и били - в буквальном смысл слова. Лупили по ногам, Пеле травмировали и выбили еще в 1-ом тайме (а земен не было тогда, ковылял на одной ноге до свистка, больно было смотреть), жестокая была сеча. Может быть, президент имел в виду это?
Португалия всю жизнь так играет.
