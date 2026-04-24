Мусаев о чемпионском характере «Краснодара»: «Это первое, за счет чего победили «Спартак». В 1-м тайме игра не получалась, в перерыве поговорили и дисциплинированно дождались шанса»

Мурад Мусаев: обыграли «Спартак» за счет характера.

Мурад Мусаев указал на стремление «Краснодара» обыграть «Спартак » (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ .

– Можно сказать, что «Краснодар» продемонстрировал чемпионский характер?

– Думаю, да. Характер – это первое, за счет чего смогли добиться победы.

В первом тайме игра совсем не получалась, плохо прессинговали, давали сопернику много времени и пространства. В перерыве поговорили и показали, что нужно исправить. Дисциплинированно дождались своего шанса.

Я не очень люблю менять состав, но тут то дисквалификации, то травмы, а график нон‑стоп. Ребята молодцы, проявляют характер, держатся друг за друга. Сегодня это сыграло решающую роль, – сказал главный тренер «Краснодара ».