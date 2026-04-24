  • Мусаев о чемпионском характере «Краснодара»: «Это первое, за счет чего победили «Спартак». В 1-м тайме игра не получалась, в перерыве поговорили и дисциплинированно дождались шанса»
Мурад Мусаев: обыграли «Спартак» за счет характера.

Мурад Мусаев указал на стремление «Краснодара» обыграть «Спартак» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ.

– Можно сказать, что «Краснодар» продемонстрировал чемпионский характер?

– Думаю, да. Характер – это первое, за счет чего смогли добиться победы.

В первом тайме игра совсем не получалась, плохо прессинговали, давали сопернику много времени и пространства. В перерыве поговорили и показали, что нужно исправить. Дисциплинированно дождались своего шанса.

Я не очень люблю менять состав, но тут то дисквалификации, то травмы, а график нон‑стоп. Ребята молодцы, проявляют характер, держатся друг за друга. Сегодня это сыграло решающую роль, – сказал главный тренер «Краснодара».

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Первое - это левый пенальти. Если уже мы говорим про хронологический порядок.
Комментарий скрыт
Вам хоть писай в глаза - всё Божья роса
Судьи придумали точку и убили игру, где Спартак разматовал Краснодар как хотел, вот и весь сказ...
Комментарий скрыт
пенальти это серьёзное нарушение, в руку попадает мяч, почитайте правила 20 летней давности и убирайте новые трактовки, которые дурманят головы и судьям, и болельщикам. всё встанет на своё место.
Где был чемпионский характер до левого пенальти? Ни одного удара у Краснодара не было напомню за весь тайм, отскочили вы на судейских дарах
Дождались шанса который предоставил вам судья, всë правильно.
С самого начала игроки Краснодара начали валяться на поле, тормозя игру Спартака, потом судья помог, первый удар по воротам не считая левого пенальти у Краснодара после 70 минуты, вот и вся стратегия чемпиона, в очередной раз дутог эо похоже.... Ни Краснодар, ни Зенит не показывают чемпионской игры в конце чемпионата.... Спартак играет лучше и результаты были бы, если бы не судейский проплаченный заговор.
Очередной адепт чемпионской игры, с самого начала валялись и те и другие, за первый тайм должно было быть минимум по две жёлтые и тем и другим, что за чемпионская игра в конце постоянно возникает, чемпионом становится тот у кого больше очков тчк
ну вот, кстати, манера судейства мне не понятна была совсем. Реально, 3-5 жёлтых в этой игре ещё должны были показать. И их наверняка покажут в других играх в подобных моментах. теперь вопрос: как дальше игрокам быть? Вот начнут они также играть, как вчера, а им жёлтые другой судья будет направо и налево раздавать?
Характер - это все-таки второе. Первое - это судьи
Судейский чемпион вспомнил наконец то вчера, что он судейский!
нужно чистилище это дерьма....убрать все госденьги из клубов рпл..щас не 90-е ублажать голодный народ зрелищем..дороги нормальные делайте на эти деньги ..кормить обезьян..уйдут гос деньги уйдут агенты коррупция откаты отмывание...пусть пацаны играют..переживем..кого мы обманываем этими чемпионствами зенита..смешно...сколько там у химков долг..лярд..это бюджетные деньги..наши налоги..потом сосульки зимой в питере денег нет чистить крышу и вывозить мусор..не страна а ХЗЧ
Чемпионский характер судьи
Если и после такого подарка вы ложанетесь, то вы тогда лохи
Вся страна болеет, чтобы ЗПРФ не стал чемпионом
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова примет «Баварию» в первом матче 1/2 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
23 минуты назад
Победа «МЮ», поражение «Балтики», яркая пресс-конференция Разина, Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом, Алиев лечился от туберкулеза, Тедеско уволен и другие новости
38 минут назад
2000 от Bettery на матчи полуфинала ЛЧ! «ПСЖ» за 2.35 или «Бавария» за 2.75?
48 минут назадПромо
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
сегодня, 04:58
Шалимов о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Зачем за него биться? Для «Спартака» даже 2-е ни о чем в плане мотивации. Для «Балтики» – супер. Для «Локомотива» – супер, но оно ничего не дает»
сегодня, 03:58
Кэррик про 2:1 с «Брентфордом»: «Дух, усилия и сплоченность игроков «МЮ» были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат»
вчера, 22:02
У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37
вчера, 21:20
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
вчера, 21:10
У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
вчера, 20:56
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
вчера, 20:54Live
Ко всем новостям
Последние новости
Заика о «Сочи»: «Никто в команде не смирился с вылетом, будем биться до конца. А смысл что-то делать, если не веришь? Мотивировать нас не надо»
сегодня, 04:22
ЦСКА о Мойзесе: «У бразильца травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения – от 4 недель»
сегодня, 03:46
«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
вчера, 21:59
На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала
вчера, 21:52
У Бруну гол или ассист за «МЮ» в 7 матчах АПЛ подряд. Это лучшие показатели после ван Перси, набиравшего очки в 10 играх подряд с ноября 2012-го по январь 2013-го
вчера, 21:40
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
вчера, 21:32Фото
Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
вчера, 21:29
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
вчера, 21:12
Чемпионат Испании. «Эспаньол» и «Леванте» голов не забили
вчера, 20:59
Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
вчера, 20:52
Рекомендуем