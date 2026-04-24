Себальос уйдет из «Реала» летом. Хавбек интересен «Аяксу» и еще двум клубам

Дани Себальос покинет «Реала » по окончании этого сезона.

29-летний полузащитник уйдет из мадридского клуба в летнее трансферное окно, пишет Фабрицио Романо. Интерес к испанцу проявляют «Аякс » и еще два клуба.

В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 15 матчей, находясь на поле в среднем 31 минуту, и не отличился результативными действиями.