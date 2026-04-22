Мбаппе лайкнул пост про возможное возвращение Моуринью в «Реал»

Нападающему «Реала» Килиану Мбаппе понравился пост про возможное возвращение в клуб Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось , что главный тренер «Бенфики» может вернуться в «Мадрид ». Кандидатуру 63-летнего португальца обсуждают в окружении президента «сливочных» Флорентино Переса.

Аккаунт score90 в инстаграме опубликовал коллаж, на котором изображен Моуринью в 2012 году с игроками «Реала» Криштиану Роналду и Месутом Озилом , а в 2026-м – с Мбаппе и Ардой Гюлером .

«Во время своего пребывания в клубе он превратил результативность Криштиану Роналду из элитной в выдающуюся. Можем ли мы увидеть подобную трансформацию с Килианом Мбаппе? Что вы думаете? Есть ли шанс на возвращение Жозе Моуринью в «Реал», и если да, то будет ли он подходящим тренером для испанского гранда?» – говорится в посте.

Мбаппе поставил лайк под этой публикацией.

Скриншот: instagram.com/score90